2019-11-14T13:34:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь купила истребители вместо размещения российской авиабазы

Первая пара новейших Су-30СМ, из запланированных 12 самолетов, прилетела на военный аэродром в Барановичах
Геннадий МОЖЕЙКО
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Первый Су-30СМ прибыл на военный аэродром в Барановичах. Фото: пресс-служба Министерства обороны Беларуси.Первый Су-30СМ прибыл на военный аэродром в Барановичах. Фото: пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
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Истребители должны в конце месяца торжественно передать в войска. Прилет еще двух таких же самолетов ожидают до конца года. Напомним, в 2017 году Беларусь заключила контракт с Россией на покупку 12 новейших истребителей. Цель - обновление парка наших боевых машин.

- Несомненно, современная авиация нам нужна, - рассказал «Комсомолке» военный аналитик Александр Алесин. - Если не обновлять парк, то через 2 - 3 года наша авиация будет небоеспособна. Пригодных самолетов у нас становится все меньше.

Стоимость покупки держится в тайне.

- Несколько лет назад Александр Лукашенко говорил, что они с Владимиром Путиным обсуждали цену в 25 миллионов долларов за самолет, - рассказал Алесин. - Но это внутренняя минимальная цена. Цена на модификации для иностранных заказчиков может доходить до 40 миллионов. А это значит, что стоимость закупки соизмерима с нашим годовым военным бюджетом - он составляет 500 миллионов долларов. Сразу нам эту сумму не осилить. Поэтому, полагаю, поставки и оплата растянутся на срок до пяти лет - даже если будет большая льгота.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась рассказал в интервью телеканалу «Воен-ТВ», что необходимость перевооружения наших ВВС на новые самолеты сформировалась достаточно давно.

- Она была вызвана тем, что истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективными боевыми машинами, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса и морального, и физического. К рубежу, за которым ремонт и продление ресурсов этих самолетов физически невозможны. Поэтому и возникла такая острая необходимость в поставке новых самолетов.

Вместо самолетов россияне предлагали разместить в Беларуси свою авиабазу.

- Мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи, - продолжил Станислав Зась. - Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же. Размещение здесь, на нашей земле, военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации. Поэтому мы стали опираться на собственные возможности. В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал глава нашего государства. Справедливости ради должен сказать, что без его непосредственного участия, поддержки мы бы эту задачу сейчас не решили.

СПРАВКА «КП»

Многоцелевой истребитель Су-30 разработали в конце 80-х годов, серийно выпускаться он стал с 1992 года. Благодаря двигателю с отклоняемым вектором тяги самолет получился очень маневренным. Модификация Су-30СМ появилась в 2012 году. У России сейчас примерно 90 таких самолетов. Четыре из них с конца 2015 года воюют в Сирии.

В 2016, 2017 и 2019 годах российские Су-30 участвовали в Минске в параде на День Независимости.

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