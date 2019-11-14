2019-11-14T14:04:41+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккеисты «Динамо» получили в награду выходной

Главный тренер Крэйг Вудкрофт посчитал, что это лучший ход для мотивации игроков
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Отдачей в игре с «Витязем» Крэйг остался доволенОтдачей в игре с «Витязем» Крэйг остался доволенФото: Святослав ЗОРКИЙ
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После 11 поражений подряд минчане выиграли два домашних матча у «Торпедо» (6:5) и «Витязя» (4:3). С 22 очками «Динамо» занимает 10-е место из 12 в Западной конференции, до зоны плей-офф - 4 очка, или две победы. Так что вся борьба впереди, только вот, похоже, в клубе сами не знают, чего ожидать от команды в следующей игре.

Крэйг Вудкрофт надеется на то, что белорусы будут прогрессировать, а легионеры - делать результат. Как, например, в игре с «Витязем». Переходящий шлемофон от команды - за первый гол в КХЛ - получил защитник Никита Крыскин.

А канадский форвард Райан Спунер наконец-то (в своей седьмой игре) открыл счет заброшенным шайбам, причем его второй гол стал победным.

- Мы находимся в процессе созерцания химии между Спунером и Пулккиненом, которая только сейчас начинается, - отметил тренер. - Это ребята, которые получают много игрового времени и должны решать матчи. Мы ждем от них многого.

Вудкрофт еще уповает и на командный дух. Он не всегда на высоте, но отдачей в игре с «Витязем» Крэйг остался доволен. Сказал команде в раздевалке, что ему понравилось, как парни относились к игре, что боролись друг за друга и стояли плечом к плечу.

- Что касается дополнительной мотивации, есть небольшая фишечка, которой мы воспользовались перед третьим периодом: предложили игрокам разыграть карту капитана. Она означает, что, как только команда захочет взять выходной, капитан может подойти к тренерскому штабу и попросить выходной для всех (кроме дня матча, конечно). Так что мы сказали ребятам, что, если они выполнят установку на третий период, они её получат. И они выполнили. Эту идею я подсмотрел несколько лет назад у одного очень известного тренера.

16 ноября «зубры» сразятся на «Минск-Арене» с омским «Авангардом», где капитанит белорус Андрей Стась. Матч субботний, тем более после двух побед, так что зрителей будет больше, чем в начале недели. Предыдущие игры собирали 8 - 9 тысяч, что подчеркивало недовольство болельщиков.

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