Вы записываете любую песню «Без Билета», и Виталик Артист приглашает вас спеть на своем концерте!
Лидер группы «Без билета» Виталий Артист любит создавать необычные информационные поводы. Вот и сейчас он решил громко отметить 20 лет существования группы, а потом ее распустить.
- Пришел момент, когда нужно отправить ее в космос. Поэтому концерт в «Минск-Арене» станет нашим последним выступлением. Дальше - новый этап, новые проекты и новые песни (хотя может уже и без них), а «Без Билета» всегда останутся юными и молодыми. Все сделаем красиво! - признался Виталий Артист.
Удивительно – но вы тоже можете выйти на сцену с «Без билета». Для этого вам нужно записать на телефон то, как вы поете одну из песен группы и выставить видео в инстаграм с хаштегом #20летбезбилета.
Ваше исполнение будет оценивать сам Виталий, он и выберет одного победителя, которого пригласит в «Минск-Арену» на свой концерт. Итоги конкурса подводим 10 декабря.
В качестве примера того, как это можно сделать, найдите в интернете видео, где «Мечтателей» - песню «Без Билета» - исполняет Дима Билан.
За 20 лет группа записала прилично хитов - «Мечтатели», «Байконур-66», «Африка», «Танцуй», «Две лодки», «По ветру» - выбирайте любую!
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
28 декабря, концерт «Без Билета» в «Минск-Арене», начало в 20.00
Билеты: от 26 до 40 руб.
Виталик Артист - Холодная мамба . Ляпис Трубецкой cover.организация концертов +375 29 679 82 86 bezbileta.net@gmail.com Лидер Без Билета Виталик артист исполняет любимые песни под гитару.