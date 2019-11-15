2019-11-16T14:55:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Телеведущая Наталья Немогай: «В элитной сталинке с видом на миллион я сделала недорогой ремонт»

В проекте «Реальный ремонт» мы рассказываем о том, как белорусы обустраивают свое жилье [фото]
Эвика ОТТО
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Сегодня мы в гостях у телеведущей Натальи Немогай.Сегодня мы в гостях у телеведущей Натальи Немогай.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня мы в гостях у телеведущей Натальи Немогай. Квартира площадью 64 квадратных метра в сердце столицы - на улице Комсомольской - Наталье досталась от бабушки. Дом был построен сразу после войны немцами и является историко-культурной ценностью.

Телеведущая любит натуральные материалы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Телеведущая любит натуральные материалы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У меня не было цели сделать дорогой ремонт, где комнаты больше похожи на гостиничные номера. Мне хотелось сохранить атмосферу этой квартиры, ее душу. В ней остался дубовый паркет и межкомнатные двери из сосны, которые я не стала менять, потому что люблю натуральные материалы, - улыбается хозяйка.

А вот обои телеведущая переклеивает каждые 3 - 4 года. Для спальни она выбрала ненавязчивые почти белые обои и дополнила их панно.

Украшением спальни стало панно из итальянских обоев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украшением спальни стало панно из итальянских обоев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Долго думала, как придать шарм комнате, и вот однажды увидела в магазине дорогие итальянские обои в стиле барокко. Конечно, вся комната, поклеенная такими обоями, смотрелась бы вычурно. Поэтому я решила сделать три панно: большое на одной стене и два маленьких - на другой, у изголовья кровати, - рассказывает ведущая.

Сохранила аутентичную лепнину на потолке

В спальне сына Наталья использовала более яркие цвета: сочетание зеленого, белого и черного.

В этой комнате на потолке сохранилась аутентичная лепнина. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этой комнате на потолке сохранилась аутентичная лепнина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Потолок в этой комнате мы просто побелили. Посмотрите, какая тут красивая лепнина по периметру! Только в этой комнате она видна. Мы поддались моде на минимализм еще лет 10 назад и зашили потолки в других комнатах гипсокартоном, а здесь бабушка не давала этого сделать. В ближайшее время планирую вернуть исторические потолки во всей квартире, - говорит Наталья и выходит на французский балкончик, откуда виден проспект Независимости со зданием КГБ, улица Карла Маркса и небольшой сквер между ними.

- Вид на миллион! - улыбается телеведущая.

Мебель в комнату сына Наталья заказала в Заславле. Телеведущая уверена, что она не уступает по качеству импортной.

Люстру телеведущая купила в магазине "Товары из Дании". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люстру телеведущая купила в магазине "Товары из Дании".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Очень довольна покупкой. И кровать, и матрас - отличного качества, при этом невысокая цена порадовала. А вот эту черную люстру, которая создает правильный акцент, тоже купила недорого в Минске - за 50 долларов, - делится ведущая.

С балкона виден проспект Независимости со зданием КГБ, улица Карла Маркса, стадион «Динамо» и небольшой сквер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С балкона виден проспект Независимости со зданием КГБ, улица Карла Маркса, стадион «Динамо» и небольшой сквер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кухне - белорусская бытовая техника

Есть в квартире Натальи и мебель, привезенная из-за границы. В Вильнюсе в магазине «Икеа» она купила стол, шкаф, зеркало, картины в прихожую. Подушки и пледы в квартире - тоже из этого магазина.

В Вильнюсе в магазине «Икеа» она купила стол, шкаф, зеркало, картины в прихожую. Фото: личный архив

В Вильнюсе в магазине «Икеа» она купила стол, шкаф, зеркало, картины в прихожую. Фото: личный архив

В просторную кухню Наталья заказала угловой кухонный гарнитур, сделала барную стойку и разместила обеденный стол - и все равно в помещении осталось достаточно свободного места!

- Зеркало выбрала большое. Это важная вещь для каждой женщины, - говорит Наталья.

Наталья старалась сохранить атмосферу квартиры. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наталья старалась сохранить атмосферу квартиры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кухню заказывала около 10 лет назад, когда квартира перешла ко мне в собственность. И очень радует, что мебель до сих пор в отличном состоянии. Бытовую технику приобретала тоже белорусскую - нужно поддерживать своих производителей, - говорит Наталья.

Кухня обошлась в 1700 долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня обошлась в 1700 долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Французский балкончик на кухне выходит в тихий двор дома. Здесь телеведущая любит выпить чашку кофе.

ЧТО ПОЧЕМ

Кухня - $1700

Кровать и матрас - $400

Шторы - $150

Люстра - $50

Жалюзи - $300

Обои «Барокко» - $100

Мебель из «Икеа» - $260

Дом был построен сразу после войны немцами и является историко-культурной ценностью. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дом был построен сразу после войны немцами и является историко-культурной ценностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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