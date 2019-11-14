Лучшей песней «Би-2» читатели «Комсомолки» назвали «Полковнику никто не пишет»

В ожидании концерта «Би-2» мы организовали опрос среди наших читателей. Вопрос был очень простым – какая песня группы вам нравится больше всего? Результат оказался достаточно предсказуем – более 14% проголосовавших выбрало песню «Полковнику никто не пишет». Ее группа обязательно исполнит 6 июня 2020 года на минском стадионе «Динамо».

Для этого даже программу NewBest, перекраивать не придется – исполнение композиции и так было запланировано. Сейчас группа в гастрольном туре по России. А мы побывали на самом первом концерте тура в Москве. Здесь вы можете прочитать, как это было!

Уже сейчас понятно, что концерт на "Динамо" станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года в Беларуси. Пропустить его не захочет ни один поклонник «Би-2» – а у нас их очень много. По традиции, билеты на все концерты «Би-2» у нас разлетаются задолго до мероприятия, так что логично подумать о них заранее. Тем более, что сейчас они все еще продаются по специальной, более низкой цене.

Когда: 6 июня 2020 года, 18.00.

Где: минский стадион «Динамо».

Сколько: 37 — 73 рубля.