2019-11-14T14:53:23+03:00
Звезды
КП Беларусь

Лучшей песней «Би-2» читатели «Комсомолки» назвали «Полковнику никто не пишет»

Ее споет группа 6 июня 2020 года на минском стадионе «Динамо»
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Наши читатели к концерту "Би-2" уже готовы!Наши читатели к концерту "Би-2" уже готовы!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В ожидании концерта «Би-2» мы организовали опрос среди наших читателей. Вопрос был очень простым – какая песня группы вам нравится больше всего? Результат оказался достаточно предсказуем – более 14% проголосовавших выбрало песню «Полковнику никто не пишет». Ее группа обязательно исполнит 6 июня 2020 года на минском стадионе «Динамо».

Для этого даже программу NewBest, перекраивать не придется – исполнение композиции и так было запланировано. Сейчас группа в гастрольном туре по России. А мы побывали на самом первом концерте тура в Москве. Здесь вы можете прочитать, как это было!

Уже сейчас понятно, что концерт на "Динамо" станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года в Беларуси. Пропустить его не захочет ни один поклонник «Би-2» – а у нас их очень много. По традиции, билеты на все концерты «Би-2» у нас разлетаются задолго до мероприятия, так что логично подумать о них заранее. Тем более, что сейчас они все еще продаются по специальной, более низкой цене.

Когда: 6 июня 2020 года, 18.00.

Где: минский стадион «Динамо».

Сколько: 37 — 73 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Могилевчанин подшофе угрожал женщине ножом и требовал деньги
Белорус сделал ставку через платежный терминал, а когда проиграл, решил забрать свои деньги
В Глуске авто упало с обрыва в реку. Есть погибшие
Гайдукевич: Несанкционированное мероприятие с участием молодежи может закончиться плачевно
Комбо: бесправник пил пиво за рулем чужой машины и вылетел в кювет
Мужчина отсидел за убийство, вышел и зарубил родную бабушку
В детском саду в Гродно украли деньги родительского комитета
Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь
В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке
Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян
Белстат: достаток белорусов продолжает расти
27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Теперь в минских такси можно ездить с собаками
Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября
"Белнефтехим" снимает биодизель с производства с 2020 года
«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск - Микашевичи
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов