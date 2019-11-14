2019-11-14T22:58:09+03:00
Звезды
КП Беларусь

Сергей Михалок выпустил клип на песню «Эдельвейс», в котором снял свою жену Светлану Зеленковскую

А также сообщил, что уже не за горами второй альбом его сайд-проекта DREZDEN [видео клипа]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Светлана Зеленковская в клипе «Эдельвейс»Светлана Зеленковская в клипе «Эдельвейс»
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«Эдельвейс» - заглавный сингл второго альбома DREZDEN, релиз которого запланирован в ближайшее время. Автором видеоклипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова.

Сергей Михалок написал песню, полную ностальгии о своем детстве.

Сергей Михалок написал песню, полную ностальгии о своем детстве.

Участие в съемках видео, помимо самого Сергея Михалка, приняла и его жена, актриса Светлана Зеленковская. Как и в предыдущих работах коллектива, в клипе полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим.

Мир клипа иносказателен и полон загадок.

Мир клипа иносказателен и полон загадок.

- Рассказ о долгом бесконечном возвращении домой, рвении и об ожидании и надежде скорее быть настоящими в самой лучшей компании. О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии, - сказала Каролина Полякова, режиссер клипа. - «Эдельвейс» — это история о космическом притяжении между вселенными заключенными в человеческие тела, где Земля — проводник.

Сергей Михалок и фотохудожник Каролина Полякова.

Сергей Михалок и фотохудожник Каролина Полякова.

Светлана в клипе освещает дорогу Сергею Михалку.

Светлана в клипе освещает дорогу Сергею Михалку.

DREZDEN – сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех почитателей еще одну сторону своего творчества. Михалок считает, что группа - эклектичный сплав «The Cure», «Wolfsheim» и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и «Neue Deutsche Welle» спустя 40 лет. Напомним, дебютный альбом «DREZDEN» вышел в сентябре 2018 года.

В клипе множество полунамеков и скрытых смыслов, разгадать которые с первого раза не получится.

В клипе множество полунамеков и скрытых смыслов, разгадать которые с первого раза не получится.

DREZDEN - ЭДЕЛЬВЕЙС (Video Official).

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