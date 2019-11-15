Оперная певица Маргарита Левчук стала ведущей нового сезона «Талент краiны»

- Автор лучшего комментария в моем Инстаграме вместе со своей семьей и со мной пойдет на ужин. Прям я, вы, семья - два человека, - шутит и рекламирует свой Инстаграм ведущий Евгений Булка.

Тем временем техники делают последние штрихи перед началом съемок. Сразу же замечаем в шоу перемены: соведущей Евгения в новом сезоне стала оперная певица Маргарита Левчук. Поклонники шоу знают, что Маргарита была в жюри телеконкурса в прошлом сезоне. Отдаем должное девушке - с ролью ведущей оперная певица справляется так же хорошо, как исполняет партии в Большом театре.

В шоу появились звездные эксперты - Абалян и Крыжановский

Как и в предыдущих сезонах для отборочных концертов выбрали 48 лучших номеров из нескольких сотен представленных на кастинге (всех участников - 53). Участвуют дети от 5 до 15 лет: ребята поделены на старшую и младшую группы. Среди них вокалисты, танцоры, музыканты, гимнасты и артисты оригинального жанра. Отборочным концертам будет посвящено четыре выпуска шоу. Затем участников ждет полуфинал и финал. А на нашем сайте kp.by зрители смогут выбрать своего фаворита. 16 ноября стартует онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП».

Мотор, поехали! И на сцене проекта появляется не конкурсант, а победительница первого сезона «Талента краiны» - виртуозная джаз-пианистка София Курлович.

- София, я стоял и восхищался! Где в тебе эта память? Где эта флешка? Как ты запоминаешь такие серьезные произведения? - удивляется Евгений Булка таланту 9-летней минчанки.

Анастасия Жабко покорила всех своей джазовой импровизацией.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первой в борьбу вступает 13-летняя Анастасия Жабко. Настя знакома зрителям по национальному отбору детского «Евровидения-2019», а в 2016 году она завоевала Гран-при детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» в Витебске. Юная певица сразила зал своим вокалом - Настя исполнила джазовую импровизацию (имитировала голосом звучание музыкальных инструментов).

Продюсеры шоу пригласили в новый сезон не только жюри, но и звездных гостей, которые могли поделиться своим мнением. В зале в первых рядах увидели певицу Искуи Абалян, юмориста Евгения Крыжановского, хореографа Романа Ковалева.

- Настя, возможности твоего голоса безграничны. Когда ты имитируешь звук трубы, попробуй добавить еще звук сурдины, чтобы не хрипеть на связках. Очень стараешься, а нужно играючи - звук должен быть легким. Но я бы даже так не смогла, если честно, - улыбается Искуи Абалян.

Олег Лариков из Слуцка в образе Федора Шаляпина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Э-э-эх, вдоль по Пи-тер-ской, - так звонко начал следующий участник, школьник из Слуцка Олег Лариков, что зал взбодрился! Для антуража мальчик надел длинное пальто с широким меховым воротником, как у Федора Ивановича.

- Мне очень понравилось: особенно вибрато. На отдельной ноте голос Олега делал такие красивые прыжки - это его сильная сторона, - высоко оценила вокал участника еще одна звездная гостья, финалистка третьего сезона «Талента краiны» и одна их победительниц шестого сезона российского шоу «Голос. Дети» Мариам Абделькадер.

Шоу стартует на ОНТ 16 ноября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одного полуфиналиста спасают звездные участники шоу

По новым правилам шоу жюри выбирает одного из трех участников в каждом из четырех жанров (вокал, хореография, инструментальное искусство и оригинальный жанр), а пятого полуфиналиста определяют победители и финалисты предыдущих сезонов. Ребята также находятся в зале и голосуют при помощи пультов.

В шоу участвует балерина Анна Зыгмантович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За кулисами шоу участников поддерживают близкие, родные и Евгений Булка. Ведущий старается разрядить обстановку шутками.

- Что ты считаешь своим коньком? - спросил Булка у 13-летней балерины Анна Зыгмантович.

- Прыжки!

- Самый удачный мой прыжок - когда я неудачно сел на муравейник, - пошутил телеведущий и проводил юную балерину на сцену.

Номер Анны отличался утонченностью, но профессионалы увидели неточности.

- Сейчас как разберу по полочкам все твои пятые позиции, арабески. Боишься? - спросил известный хореограф Роман Ковалев.

- Боюсь, - засмущалась Анна.

- Тогда не буду! Но у тебя есть все данные, чтобы стать звездой балета, - резюмировал Роман.

Злата Юркевич вся в золотом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конкурентки юной балерины Злата Юркевич и Екатерина Тужилина устроили на сцене современные перформансы - девочки показали не только хореографическое мастерство, но и актерский талант. 11-летней Злате Юркевич досталось меньше похвалы от профессионалов. А гуттаперчевая 12-летняя минчанка Екатерина Тужилина покорила своим выступлением не только зрителей, но и членов жюри. Особенно проникся ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Юрий Ковалев:

- Катя, у меня нет к тебе никаких замечаний. На секундочку потерялся и забыл, что я сижу в жюри. Просто любуюсь тобой. Отдельное спасибо постановщику номера - даже страшновато в какой-то момент было!

Номер и хореография Екатерины Тужилиной понравился зрителям и жюри.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Познакомиться со всеми участниками музыкального телеконкурса «Талент краiны» зрители смогут по субботам на канале ОНТ.

Цирковые номера - дух захватывает!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Познакомиться со всеми участниками музыкального телеконкурса «Талент краiны» зрители смогут по субботам на канале ОНТ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Талент краiны»

ОНТ

По субботам/17:55