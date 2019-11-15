2019-11-16T10:59:07+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Психологи и музыканты переучиваются на поваров и водителей»: что делают белорусы, чтобы больше зарабатывать

Все чаще люди с высшим образованием идут получать рабочие профессии
Виктор ПАЖИТОК
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Все чаще люди с высшим образованием переучиваются на рабочие профессииВсе чаще люди с высшим образованием переучиваются на рабочие профессииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Минтруда опубликовал свежие данные о состоянии на рынке труда. Официальная безработица в Беларуси не меняется на протяжении последних трех месяцев - она затормозила на уровне 0,3%. Больше всего безработных в Могилевской и Витебской областях (по 0,4%), меньше всего - в столице (0,1%). Всего официально зарегистрированных безработных в стране 10 900 человек. Год назад их было больше - 14 300. При этом вакансий на нашем рынке в разы больше, чем безработных, - 92,4 тысячи. Большинство вакансий (66%) - рабочие профессии.

Больше всего в Беларуси востребованы строители (более 5000 вакансий), в том числе каменщики и плотники (по 1700 вакансий), маляры (980 вакансий) и бетонщики (740 вакансий). Большой спрос в стране и на водителей - их нужно не менее 4700 человек. Легко могут найти работу продавцы (в магазинах пустует 2200 рабочих мест) и повара (1900 вакансий). Из неквалифицированных рабочих самая большая потребность в уборщиках помещений (1700 вакансий).

КСТАТИ

Люди с высшим образованием все чаще переучиваются по рабочим специальностям

В учебных центрах, которые занимаются переподготовкой и повышением квалификации по рабочим специальностям, сейчас аншлаги.

- Тех, кто приходит к нам, можно условно разделить на две группы. Первая - это рабочие, которые меняют сферу деятельности. Скажем, был сварщиком, а переучивается на фрезеровщика. Вторая категория - это люди, имеющие высшее образование, которые переучиваются на рабочую профессию, потому что она позволит ему больше заработать. В последние два года таких случаев очень много, чаще всего это инженеры, но бывали и психологи, и люди с высшим музыкальным образованием, - говорит Виталий Титов, директор учебного центра «Дайнамик Гроус».

- И какие рабочие специальности пользуются наибольшим спросом?

- Сейчас строят много логистических центров, соответственно, нужны водители тележек и погрузчиков. Очень востребована переподготовка на рабочие профессии сферы обслуживания: продавцы, повара, кассиры. Отдельно надо сказать о тех девушках, которые делают маникюр, педикюр, хотят стать парикмахерами. Им разрешили работать на дому, но они должны пройти обучение, поэтому они тоже активно обращаются к нам.

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