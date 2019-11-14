Концерт Scorpions за 4,9 рубля? Легко вместе с VOKA!

15 ноября в Беларуси состоится одно из самых ожидаемых событий года – концерт нестареющей легенды мировой хард-рок сцены Scorpions. Билеты на него стоят от 124 рублей, но видеосервис VOKA предлагает альтернативу – «побывать» на концерте группы, не выходя из дома.

Scorpions выступят в «Минск-Арене» состоится в рамках тура World Crazy Tour. Зрителей – в том числе пользователей VOKA – ждут лучшие хиты из репертуара группы за все 50 с лишним лет ее существования.

Посмотреть трансляцию сможет каждый. Для этого необходимо лишь оплатить просмотр. У абонентов A1 списание будет осуществляться с лицевого счета. Всем остальным нужно будет предварительно пополнить лицевой счет, который они получат в SMS-сообщении при регистрации в видеосервисе VOKA по номеру телефона. Сделать это можно через интернет-банкинг или мобильный банкинг (ЕРИП-Интернет, телевидение, телефония-A1-voka). Организаторы считают, что видеотрансляция – это отличная возможность учесть интересы как самих артистов, так и зрителей, которые не смогли оказаться по ту сторону экрана.

Покупка просмотра концерта Scorpions в Минске уже доступна по ссылке.

Кстати, это не единственный сюрприз от VOKA в ноябре. Чтобы быть в курсе об интересных предложениях компании и не пропустить трансляции известных исполнителей, следите за новостями на официальных страницах видеосервиса в социальных сетях.