Александр Лукашенко: Белорусы не нахлебники. Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы

14 ноября президент принял с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совбеза Станислава Зася.

Повод - продление договора о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства, который наша страна подписала с Россией еще в 1995 году. Этот договор автоматически продляется каждые пять лет. Как раз в этом ноябре вновь истекает срок действия документа.

Президент особо подчеркнул, что Беларусь выполняет свои обязательства на 100%, особенно относительно борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей.

- Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, - слова Александр Лукашенко приводит его пресс-служба. - Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника - Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть.

Так же он рассказал о…

…ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ОБЩУЮ ГРАНИЦУ

«То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос». «Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать».

…ОЧЕРЕДЯХ ГРУЗОВИКОВ

«Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра, и не только пограничного: и таможенного, и фитосанитарного, и прочего. Как так?» «Общая граница, договорились… Под Брестом эту машину вывернули наизнанку - знаем, куда идет, что везет. Передали информацию Российской Федерации. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать».

По мнению президента, это абсурд.

«Зачем? Лишние взятки? Мы же знаем, как они работают, я президента России информировал об этом».

…ЗАЩИТЕ ГРАНИЦЫ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Президент рассказал, что нет проблем между пограничниками Беларуси и России, военными и транспортниками. А вот когда все вопросы выводятся на уровень правительства, появляются вопросы.

«Как результат, нас постоянно упрекают: «Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать». Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы. Напомнить им о системе противовоздушной обороны: они долго просили меня, чтобы мы сделали ее совместно. От Балтики до Черного моря мы сегодня работаем на Российскую Федерацию. Это тоже денег стоит, и не только денег. И мы все равно нахлебники».

…ОРУЖИИ

Не так давно Беларусь за свои деньги закупила у России самолеты Су-30СМ.

«Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие? Мы умеем им пользоваться не хуже, чем россияне, но платим за это колоссальные деньги. Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах».

…ИНТЕГРАЦИИ

Президент напомнил, что наши страны сейчас ведут переговоры по углублению интеграции.

«(Возникающие вопросы необходимо. - Ред.) свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

«Поэтому надо все эти вопросы сводить на уровне правительства и на стол: вот, мы помогаем. И чтобы российское общество знало и понимало, что никакие белорусы не нахлебники, что русскому человеку, россиянину, в Беларуси не хуже, чем в России. Давайте прямо говорить: лучше, чем в России. И они это отмечают».

«Поэтому если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждаться на переговорах с руководством Российским Федерации, в данном случае с пограничным ведомством».

КСТАТИ

«Переговорный процесс начнется с завтрашнего дня»

После совещания Анатолий Лаппо объяснил журналистам, что ему видятся беспочвенными упреки в том, что Беларусь якобы использует российские средства, требует помощи.

- Мы не нахлебники! - сказал он. - Если бы мы были нахлебниками, тогда у меня должна быть полностью материальная база за их счет: техника, вооружение, продукты питания, одежда. Вот тогда они сказали бы, что мы нахлебники.

По его словам, Беларусь не намерена выходить из договора, но будет настаивать на его обновлении.

- Переговорный процесс (с российской стороной. - Ред.) начнется, условно говоря, с завтрашнего, послезавтрашнего дня. Но конкретных сроков подготовки документа пока нет.

По информации пресс-службы президента и БелТА