«Трещины увеличиваются на глазах». В Минске продолжает разрушаться скандальная многоэтажка на Широкой

Столичная новостройка на улице Широкой, 3 обрела печальную славу полгода назад. Долгострой, который сдали в 2013 году, уже через два года начал покрываться трещинами. Весной прошлого года жители заметили, что стала разрушаться несущая колонна во втором подъезде. Целый год ушел у них на то, чтобы добиться ремонта этой и других несущих колонн. В конце апреля жильцов 144 квартир на день эвакуировали из дома, чтобы сделать ремонт. Но спустя полгода многоэтажка вновь пошла трещинами.

- В последние дни трещины увеличиваются прямо на глазах, - встречает меня Сергей Шкадин, один из жильцов печально известного дома, и приглашает пройтись по подъездам.

Так выглядел второй подъезд дома во время ремонта, для которого и эвакуировали жителейФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В первом подъезде у лифта трещина идет через всю стену. Не сказать, что выглядит это чересчур угрожающе, если не вдумываться в то, что трескается дом у самого фундамента.

- Мы вообще не знаем, что происходит внизу, - подходит другой жилец. - Посмотрите, вот здесь, у входа в лифт, яма. Если пол провис, значит, колонна продолжает рушиться. Тот ремонт, который сделали, - это чисто косметическая имитация, только видимое снаружи убрали. И это вы еще на втором этаже не были.

Поднимаемся на второй этаж. Там трещина толщиной больше сантиметра от потолка до пола.

Одна из трещин, которая по словам жильцов сильно увеличилась в последние дниФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

- И она увеличивается, за последние два дня она стала заметно шире. У коммунальников есть ее замеры, поэтому они сами могут оценить масштабы бедствия. В последнее время все трещины становятся больше. Скорее всего, это из-за смены погоды, - предполагает жилец второго этажа Андрей.

Он живет в квартире, которая находится за стеной с трещиной, там у него - кухня. На кухне он показывает треснувшую плитку - Причем видно, что часть стены, на которой находится плитка, уже заметно сместилась. Другую стену от потолка до пола располосовала горизонтальная трещина, которая тоже растет каждый день.

В квартире Андрея и Татьяны из-за трещин в стенах лопнула плитка на кухне.Фото: Ольга ШУМАНСКАЯ

- Ой, а это что? - вдруг удивляется хозяин квартиры. - Недавно здесь была едва заметная трещинка, а сейчас как расползлась…

Жена Андрея говорит, что жить в доме стало реально страшно:

- Этот дом - социальное жилье, тут много многодетных семей. У нас с мужем кредит на 40 лет, получается, что мы платим банку за то, что наш дом рушится. Раньше, когда дети были меньше и я по ночам к ним вставала, то слышала, как на стене лопается плитка. Мы с мужем думали, что дом дает усадку, и поэтому стены гуляют. Оказалось, проблемы с несущими колоннами. Сейчас несколько наших соседей хотят продать квартиры, но не могут, потому что люди в курсе ситуации с домом.

Трещины исполосовали стены подъезда, а в одной из квартир из-за них осыпалась штукатуркаФото: Ольга ШУМАНСКАЯ

В квартире Сергея Шкадина четыре трещины, и, по его словам, они тоже увеличиваются.

- Один раз я даже проснулся в пять утра от звука лопающегося ламината. Такой звук был, что я чуть не подпрыгнул, - рассказывает он и обращает внимание на навесной потолок, который треснул.

Сергей планирует пройтись по квартирам и написать обращения в администрацию района и следственный комитет с просьбой ускорить ремонт дома.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Ситуация никакой опасности не несет»

В администрации Советского района Минска пояснили, что проблемные колонны во втором и третьем подъездах дома отремонтировали, и работы по ним уже завершены. Еще восемь колонн, состояние которых, по словам сотрудников администрации, не влияет на несущую способность конструкции дома, отремонтируют во время капитального ремонта. Проектировать его начнут после того, как получат окончательный отчет о состоянии дома, это должно произойти в декабре. Как заверяют сотрудники администрации, дом находится под наблюдением, и если его состояние ухудшится, меры будут приняты незамедлительно. Однако пока, по словам специалистов, никакого ухудшения не наблюдается.

- Обращений от населения по этим вопросам к нам не было. У нас стоят на доме два датчика в двух колоннах. Их показания удаленно проверяют ежедневно. Это дорогое оборудование, которое фиксирует малейшие движения. И оно не говорит об ухудшении. Ситуация никакой опасности не несет. Про жителей никто не забыл, ситуация будет доведена до логического завершения, - говорит Сергей Щиглевский, заместитель директора КУП ЖКХ Советского района по эксплуатации жилищного фонда.

Также он пояснил, что трещины, которые находятся в перегородках, никакой опасности не представляют, так как это не несущие стены.

КСТАТИ

Еще весной, после скандала с эвакуацией, ситуацией с домом на Широкой заинтересовался Следственный комитет. Началась проверка. В конце октября в возбуждении уголовного дела было отказано «за отсутствием в деянии состава преступления», так как Следственный комитет не получил заключение эксперта.

- Следственный комитет продолжает выяснять все обстоятельства происшествия. Назначена строительно-техническая экспертиза,- пояснил «Комсомолке» Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета.