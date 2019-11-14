Недовольная покупательница измазала норковую шубу помадой. Теперь дело в милиции

- Шубу испортили 7 ноября. Но продавцы увидели это через пару дней, - рассказывает «Комсомолке» Оксана, владелица магазина одежды на гродненском рынке «Корона». - Я пересмотрела видеозапись с камеры, установленной в нашем магазине, и все поняла.

На записи, предоставленной «Комсомолке», видно, как женщина, разговаривая по телефону, останавливается возле вешалки с белой норковой шубкой. Она достает из кармана некий предмет, похожий на помаду, и проводит им по шубе.

Зачем это ей было нужно?

Оксана, владелица магазина, подозревает, что это была женская месть.

- Она приходила вернуть ботинки, купленные полтора месяца назад в нашем магазине. Дело в том, что на ботинках порвалась сеточка. Гарантийный срок на них уже истек, да и мне показалось, что было механическое повреждение. Я отказалась возвращать деньги. Но пошла на уступки и предложила 50-ную скидку на любую вещь. Женщина согласилась купить обувь. Я была уверена, что мы решили проблему, но, как оказалось, нет.

Изрисовшая помадой шуба. Фото: предоставлено героем статьи

Чтобы найти женщину, изрисовавшую помадой шубу, владелица магазина разместила видео в интернете. И люди подсказали ее контакты.

- Я хочу решить вопрос мирным путем, но женщина ответила мне, что не имеет к испорченной шубе никакого отношения. Извинений я не услышала. Я была вынуждена написать заявление в милицию.

Шубу, себестоимость которой 1800 рублей, Оксана не чистила, так как это вещдок.