2019-11-14T16:57:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Недовольная покупательница измазала норковую шубу помадой. Теперь дело в милиции

Началось с того, что женщина пыталась вернуть купленные ранее в магазине ботинки [фото, видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Владелица магазина подозревает, что это была женская месть. Фото: предоставлено героем статьиВладелица магазина подозревает, что это была женская месть. Фото: предоставлено героем статьи
Изменить размер текста:

- Шубу испортили 7 ноября. Но продавцы увидели это через пару дней, - рассказывает «Комсомолке» Оксана, владелица магазина одежды на гродненском рынке «Корона». - Я пересмотрела видеозапись с камеры, установленной в нашем магазине, и все поняла.

На записи, предоставленной «Комсомолке», видно, как женщина, разговаривая по телефону, останавливается возле вешалки с белой норковой шубкой. Она достает из кармана некий предмет, похожий на помаду, и проводит им по шубе.

Зачем это ей было нужно?

Оксана, владелица магазина, подозревает, что это была женская месть.

- Она приходила вернуть ботинки, купленные полтора месяца назад в нашем магазине. Дело в том, что на ботинках порвалась сеточка. Гарантийный срок на них уже истек, да и мне показалось, что было механическое повреждение. Я отказалась возвращать деньги. Но пошла на уступки и предложила 50-ную скидку на любую вещь. Женщина согласилась купить обувь. Я была уверена, что мы решили проблему, но, как оказалось, нет.

Изрисовшая помадой шуба. Фото: предоставлено героем статьи

Изрисовшая помадой шуба. Фото: предоставлено героем статьи

Чтобы найти женщину, изрисовавшую помадой шубу, владелица магазина разместила видео в интернете. И люди подсказали ее контакты.

- Я хочу решить вопрос мирным путем, но женщина ответила мне, что не имеет к испорченной шубе никакого отношения. Извинений я не услышала. Я была вынуждена написать заявление в милицию.

Шубу, себестоимость которой 1800 рублей, Оксана не чистила, так как это вещдок.

Покупательница измазала норковую шубу помадой.Источник: видео предоставлено героем статьи

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Напряженные отношения с отцом, особенно у мальчиков»: в Беларуси исследовали причины депрессий и самоубийств у подростков
Один из самых быстрых и доступных способов психологической помощи - телефон доверия, но половина опрошенных подростков о нем просто не знает
«Западные дамы реже попадаются». Психолог объяснила, почему белоруски отдают все сбережения виртуальным кавалерам
Очередная жертва: 48-летнюю женщину из Витебска интернет-жених обманул на $18 тысяч. Мошенник представился летчиком, у которого $150 тысяч, бриллианты и проблемы с зарплатой
«Дополненная реальность»: в галерее «АртХаос» открылась загадочная и романтическая выставка
Есть ли различия между мужским и женским взглядами на живопись? Может ли индивидуальность художника создавать творческий тандем с другим мастером кисти? Что есть реальность и видим ли мы на самом деле то, что видим?
«Нормальных мужиков человек 10 - остальные пьющие». Как живет деревня, где 15-летний мальчик вытащил соседа из горящего дома
Мы съездили в гости к подростку, подарили ему смартфон за храбрость, прогулялись по Малышковичам и узнали, кто приютил одинокого погорельца
Новости 24
В Глуске авто упало с обрыва в реку. Есть погибшие
Гайдукевич: Несанкционированное мероприятие с участием молодежи может закончиться плачевно
Комбо: бесправник пил пиво за рулем чужой машины и вылетел в кювет
Мужчина отсидел за убийство, вышел и зарубил родную бабушку
В детском саду в Гродно украли деньги родительского комитета
Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь
В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке
Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян
Белстат: достаток белорусов продолжает расти
27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Теперь в минских такси можно ездить с собаками
Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября
"Белнефтехим" снимает биодизель с производства с 2020 года
«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск - Микашевичи
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов