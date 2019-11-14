2019-11-15T15:33:20+03:00
Досуг
КП Беларусь

Реальная история любви и зверства: девушка, которой муж отрубил руки, презентует в Минске свою книгу

- Не надо себя жалеть. Надо взять жизнь в свои руки, даже если рука всего одна, - заявляет Маргарита Грачева
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: vk.comФото: vk.com
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В декабре 2017 мир потрясла история, произошедшая в подмосковном Серпухове. Муж Маргариты Дмитрий Грачев заподозрил супругу в измене и решил проучить. Он отвез девушку в лес, где долго истязал и изрубил топором обе руки. Врачам едва удалось спасти одну кисть, собирая ее буквально по частям. Эта история потрясла всю страну. Сама Маргарита получила колоссальную поддержку соотечественников, а деньги на протез для второй руки помогали собирать все неравнодушные люди.

В октябре 2018 года мужа-садиста приговорили к 14 годам колонии. Маргарита же нашла в себе силы начать жизнь с чистого листа. В июле она снялась в фотосессии в образе женщины-кошки. Фото, опубликованные в соцсетях, получили несколько тысяч восторженных комментариев и лайков. Сама девушка призналась, что немного комплексует из-за протеза, но все равно считает себя сексуальной.

О своей судьбе Маргарита написала книгу с жизнеутверждающим названием «Счастлива без рук». В ней автор делится самым сокровенным и призывает своих читателей не жалеть себя и научиться жить счастливо даже после семейного насилия. 21 ноября Маргарита приедет в Минск, чтобы лично представить свою автобиографию и оставить автографы.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 21 ноября, 18:30

ГДЕ: магазин OZ, пр-т Победителей, 3

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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