"Посадил вечнозеленую тую на том месте, где убили сына". Убийцам, которые закопали парня живьем, дали 13 и 14 лет

Гибель 26-летнего Романа Ц. шокировала не только полоцкий микрорайон Громы, где он жил, но и, без преувеличения, всю страну. 22 апреля тело парня нашли закопанным во дворе частного домовладения, где он жил с родителями. Накануне у Романа были гости - трое молодых людей. Компания выпивала и шумела. Матери Романа не было дома, а отец, чтобы не мешать парням, ушел в другую комнату и включил телевизор. Мужчина слышал громкие разговоры и шум, слышал, как вся компания вышла во двор. Он старался не обращать внимания на шумных гостей и заснуть и не понял, что его сына убивали…

Утром вернулась мать Романа, которая была у старшей дочери. Женщина увидела кровь в доме, а во дворе свежевскопанный участок земли возле сараев и испугалась. Несколько раз набирала номер сына, потом позвонила дочери. Та взяла лопату, несколько раз копнула на том странном участке перерытой земли и увидела руку брата.

Тело Романа нашла его сестра - она несколько раз копнула на взрыхленном участке земли во дворе, и увидела руку брата. Фото: Следственный комитет.

Двоих подозреваемых задержали быстро. Это местные подростки Слава и Юра. Третий, 20-летний Вадим С., успел уехать в Россию. Сейчас он под стражей. Белорусские правоохранительные органы решают вопрос о его экстрадиции, но в России Вадима С. также подозревают в преступлении - его задержали в подмосковном городе Истра за избиение человека, который впоследствии от побоев умер.

Витебский областной суд начал рассматривать дело об убийстве Романа Ц. 21 октября. 17-летнего и 18-летнего парней (на момент совершения преступления несовершеннолетними были оба) обвиняли в разбое, совершенном группой лиц с проникновением в жилище с причинением тяжкого телесного повреждения, убийстве с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц.

Как установило следствие, Романа не просто жестоко избили - его закопали живьем. Одна из причин смерти - механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей грунтом, определили эксперты. Значит, Роман был жив, когда его забрасывали землей.

Парни пришли к Роману, чтобы "разобраться" из-за его дружбы с девушками-старшеклассницами, а потом зверски избили его и закопали живьем. Фото: социальные сети.

На суде парни свою вину не признали. Один из них не отрицал, что несколько раз ударил Романа, второй утверждает, что вообще не участвовал в избиении. По версии обвиняемых, Романа били в доме, потом во дворе. Потом стали требовать у него деньги. Роман рассказал, где лежат деньги, и подростки пошли их искать. Никакой наличности они не нашли, забрали только мобильный телефон с гарнитурой, а когда вернулись во двор, их приятель уже закопал Романа. Телефон потом выбросили в карьер.

Кстати, один из подростков вообще не был до этого вечера знаком с Романом. Он пришел вместе с приятелями, которые собирались с тем разобраться. Конфликт с Романом у молодых людей назревал уже давно - Роман дружил с девушками-старшеклассницами, и это им не нравилось.

На днях суд огласил приговор.

- Обвиняемых приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы по совокупности преступлений. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленные сроки.

Во дворе на том месте, где нашли тело Романа, теперь растет вечнозеленая туя. Ее посадил отец погибшего молодого человека в память о сыне.