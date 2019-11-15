2019-11-15T14:14:20+03:00
Минск
КП Беларусь

«3000 шаров, фрезерованные игрушки и 35 метров высоты». В Минске начали ставить новогодние елки

Мы узнали, как будут выглядеть главные елки города на рубеже 2019 и 2020 годов
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
До Нового года осталось менее 50 дней!До Нового года осталось менее 50 дней!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что за окном стоит нетипичная для середины ноября теплая погода, а снег пока даже не обещают, в Минске уже начали устанавливать новогодние ели. Одна из первых елок появилась в парке Горького. Правда, пока без игрушек. Наряжать ее будут позже декораторы предприятия «Минскреклама».

- Новый год будет! Он близится! - уверила в беседе с «КП» первый заместитель директора УП «Минскреклама» Татьяна Калитина. - Мы готовимся, уже приступили к установке новогодних елей, их каркасов, монтируем хвойные лапки. Всего в Минске будет установлено около 30 новогодних елок, причем две из них будут бесхвойные. Одну из них, как и в прошлом году, установим на проспекте Победителей, около Дворца спорта. В ее дизайн мы внесем небольшие изменения: дополним елку новыми световыми фигурами, ажурными шарами, должно получиться очень красиво. Вторая ель - мы сейчас работаем над ней, она еще только в эскизе - будет из динамических ажурных светящихся шаров. Ее установим в районе ратуши, на площади Свободы. Остальные ели будут традиционными зелеными пушистыми красавицами, высотой от 10 до 30 метров. Самая большая - главная елка страны на Октябрьской площади. Ее высота вместе с верхушкой будет около 35 метров.

- Когда она будет установлена?

- Новогодние деревья в городе устанавливаются силами двух бригад. К монтажу каркаса главной елки страны мы приступим уже на этой неделе. В середине следующей планируем закончить каркас вместе с хвоей, а дальше будут работать специалисты из «Мингорсвета».

- Каким в этом году будет оформление главной елки страны?

- Оно останется приблизительно таким же, как и годом ранее. Мы ее украсим тремя тысячами шаров. Но будут и некоторые изменения: сейчас изготавливаем плоские фрезерованные игрушки, на которых будет выгравирован рисунок. Елка будет красива и при дневном свете, и, конечно, в вечернем режиме, потому что ее облачат в специальное светящееся оборудование.

- А какими будут елки в других местах города?

- Все зависит от площадки, именно она определяет художественное, дизайнерское решение. Если это спортивный объект, как «Чижовка - Арена», то елка там будет забрендирована под соответствующие мероприятия - Рождественский турнир на приз президента, турниры «Золотая шайба». В прошлом году ель у Национальной библиотеки была оформлена буквами, в этом году мы ее доработали, будет яркая светящаяся верхушка. Елка у филармонии будет украшена в музыкальной тематике, а игрушки ели, которую установим на площади Независимости, выполнены в цветах белорусской национальной символики.

К 14 декабря все городские ели точно будут установлены, украшены игрушками, шарами, гирляндами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К 14 декабря все городские ели точно будут установлены, украшены игрушками, шарами, гирляндами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через месяц, 14 декабря, все городские ели точно будут установлены, украшены игрушками, шарами, гирляндами, а в городе включат новогоднюю иллюминацию и подсветку. Новый год будет обязательно! Мы стараемся, чтобы он был веселым, красочным, волшебным и не пасмурным, несмотря ни на какую погоду!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Выбирая антифриз для своего авто, достаточно знать, какого цвета антифриз залит у вас сейчас». Оказывается, это заблуждение
Выбирать антифриз нужно по другому принципу. Посмотрите, это важно! Правильно выбранный антифриз сэкономит вам деньги на ремонт печки, радиатора и двигателя
Новости 24
В Глуске авто упало с обрыва в реку. Есть погибшие
Гайдукевич: Несанкционированное мероприятие с участием молодежи может закончиться плачевно
Комбо: бесправник пил пиво за рулем чужой машины и вылетел в кювет
Мужчина отсидел за убийство, вышел и зарубил родную бабушку
В детском саду в Гродно украли деньги родительского комитета
Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь
В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке
Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян
Белстат: достаток белорусов продолжает расти
27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Теперь в минских такси можно ездить с собаками
Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября
"Белнефтехим" снимает биодизель с производства с 2020 года
«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск - Микашевичи
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов