«3000 шаров, фрезерованные игрушки и 35 метров высоты». В Минске начали ставить новогодние елки

Несмотря на то, что за окном стоит нетипичная для середины ноября теплая погода, а снег пока даже не обещают, в Минске уже начали устанавливать новогодние ели. Одна из первых елок появилась в парке Горького. Правда, пока без игрушек. Наряжать ее будут позже декораторы предприятия «Минскреклама».

- Новый год будет! Он близится! - уверила в беседе с «КП» первый заместитель директора УП «Минскреклама» Татьяна Калитина. - Мы готовимся, уже приступили к установке новогодних елей, их каркасов, монтируем хвойные лапки. Всего в Минске будет установлено около 30 новогодних елок, причем две из них будут бесхвойные. Одну из них, как и в прошлом году, установим на проспекте Победителей, около Дворца спорта. В ее дизайн мы внесем небольшие изменения: дополним елку новыми световыми фигурами, ажурными шарами, должно получиться очень красиво. Вторая ель - мы сейчас работаем над ней, она еще только в эскизе - будет из динамических ажурных светящихся шаров. Ее установим в районе ратуши, на площади Свободы. Остальные ели будут традиционными зелеными пушистыми красавицами, высотой от 10 до 30 метров. Самая большая - главная елка страны на Октябрьской площади. Ее высота вместе с верхушкой будет около 35 метров.

- Когда она будет установлена?

- Новогодние деревья в городе устанавливаются силами двух бригад. К монтажу каркаса главной елки страны мы приступим уже на этой неделе. В середине следующей планируем закончить каркас вместе с хвоей, а дальше будут работать специалисты из «Мингорсвета».

- Каким в этом году будет оформление главной елки страны?

- Оно останется приблизительно таким же, как и годом ранее. Мы ее украсим тремя тысячами шаров. Но будут и некоторые изменения: сейчас изготавливаем плоские фрезерованные игрушки, на которых будет выгравирован рисунок. Елка будет красива и при дневном свете, и, конечно, в вечернем режиме, потому что ее облачат в специальное светящееся оборудование.

- А какими будут елки в других местах города?

- Все зависит от площадки, именно она определяет художественное, дизайнерское решение. Если это спортивный объект, как «Чижовка - Арена», то елка там будет забрендирована под соответствующие мероприятия - Рождественский турнир на приз президента, турниры «Золотая шайба». В прошлом году ель у Национальной библиотеки была оформлена буквами, в этом году мы ее доработали, будет яркая светящаяся верхушка. Елка у филармонии будет украшена в музыкальной тематике, а игрушки ели, которую установим на площади Независимости, выполнены в цветах белорусской национальной символики.

К 14 декабря все городские ели точно будут установлены, украшены игрушками, шарами, гирляндами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через месяц, 14 декабря, все городские ели точно будут установлены, украшены игрушками, шарами, гирляндами, а в городе включат новогоднюю иллюминацию и подсветку. Новый год будет обязательно! Мы стараемся, чтобы он был веселым, красочным, волшебным и не пасмурным, несмотря ни на какую погоду!