2019-11-14T17:38:39+03:00
Досуг
КП Беларусь

Фигуристка Ирина Слуцкая на льду "Минск-Арены". Впервые после рождения третьего ребенка!

«Бременские музыканты на льду» - шоу мирового уровня
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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25 ноября состоится яркое шоу «Бременские музыканты на льду». Оно приурочено к 40-летию знаменитого мультфильма. Экстремальные полеты над ареной, акробатические трюки и магические фокусы на льду не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

В роли Атаманши выступит Ирина Слуцкая - двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и Заслуженный мастер спорта России. Совсем недавно фигуристка стала мамой в третий раз, но даже появление малыша не помешало ей вернуться в большой спорт. Выступление Ирины станет первым выходом на лед после перерыва.

На шоу прозвучат знакомые до боли песни, озвученные Димой Биланом и Александром Реввой. Современную аранжировку им придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 - композитор Эдвин Мартон!

Афиша: организаторы

Афиша: организаторы

КОГДА: 25 ноября, 15:00

ГДЕ: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111

ЦЕНА ВОПРОСА: 18 - 45 руб., детям до пяти лет – бесплатно

ИНФОЛИНИЯ: (044) 5-947-947

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