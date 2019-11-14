Фигуристка Ирина Слуцкая на льду "Минск-Арены". Впервые после рождения третьего ребенка!

25 ноября состоится яркое шоу «Бременские музыканты на льду». Оно приурочено к 40-летию знаменитого мультфильма. Экстремальные полеты над ареной, акробатические трюки и магические фокусы на льду не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

В роли Атаманши выступит Ирина Слуцкая - двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и Заслуженный мастер спорта России. Совсем недавно фигуристка стала мамой в третий раз, но даже появление малыша не помешало ей вернуться в большой спорт. Выступление Ирины станет первым выходом на лед после перерыва.

На шоу прозвучат знакомые до боли песни, озвученные Димой Биланом и Александром Реввой. Современную аранжировку им придал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении 2008 - композитор Эдвин Мартон!

Афиша: организаторы

КОГДА: 25 ноября, 15:00

ГДЕ: «Минск-Арена», пр-т Победителей, 111

ЦЕНА ВОПРОСА: 18 - 45 руб., детям до пяти лет – бесплатно

ИНФОЛИНИЯ: (044) 5-947-947