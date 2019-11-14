«Чтобы дети поняли, что магии в этом нет»: айтишники открыли в Дрогичине класс робототехники и программирования

– Я перебираю успешнейших бизнесменов Беларуси, которых я знаю, западных тоже – и я не вижу в этих людях ничего особенного. Не все они из богатых семей, далеко не все были отличниками – я, например, не был. Просто в какой-то точке они решили попробовать. Мы создаем эти STEM-центры, чтобы дети могли пощупать робототехнику, программирование и могли понять, что в этом нет никакой магии. Наша задача – воспитать поколение людей, которые будут понимать, что надо просто взять и попробовать, и что на волне развития IT преуспеть может каждый, – рассуждает Дмитрий Гурский, председатель правления ассоциации «Образование для будущего», которая объединяет IT-специплитов и предпринимателей Беларуси.

Дмитрий Гурский (в центре) в школе не был отличником, а сейчас успешный IT-предприниматель - своим примером Дмитрий показывает, что будущее в IT есть у любого.Фото: Оксана БРОВАЧ

В Беларуси – в основном, в малых городах – работают уже более 17 STEM-центров, открытых при поддержке ассоциации «Образование для будущего». До конца года их будет 20. Очередной такой центр открыли в средней школе №1 Дрогичина.

В этих классах дети попадают в мир S – науки (science), T - технологий (technologies), E - инженерии (engineering) и M – математики (mathematics). Можно добавить и А - творчество (art). В мир технологий школьников посвящают учителя информатики, которые прошли специальную подготовку в IT-компании, выступившей спонсором проекта.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский верит, что в этих классах воспитают будущих гениев. Фото: edu4future.by

– Это наша обязанность, которая, правда, нигде не прописана, но она моральная – помогать системе образования. Никто не давал никакую команду, это действительно сделано по велению души и сердца, по собственной инициативе. Будет система образования, будут себя хорошо чувствовать учителя, будут новые таланты – будет дальнейший расцвет и парка (высоких технологий – Ред.), и IT-страны – Беларуси, – говорит Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий.

В STEM-классе занимаются школьники с 5 по 11 класс.Фото: Оксана БРОВАЧ

Дрогичинской средней школе №1 повезло обзавестись STEM-центром благодаря конкурсу «Хочу учиться в STEM-классе». В нем может принять участие любая белорусская школа. Кроме готовности выделить для этого кабинет и учителей с горящими глазами, к заявке нужно прикрепить идею инновационного проекта. Ее рассмотрит правление ассоциации «Образование для будущего», в которое входят представители крупных IT-компаний и предприниматели.

Дрогичинская школа, например, предложила добавлять пластмассу при производстве асфальта. А сразу после открытия STEM-центра 11-классник Евгений Кульбеда презентовал высоким гостям электронную систему учета питания школьников в столовой. Директор ПВТ посчитал идею достойной внимания, и лично пообещал юному программисту помощь.

Евгений после школы серьезно намерен пойти в программисты.Фото: Оксана БРОВАЧ

В STEM-классе могут заниматься школьники с 5 по 11 класс со всего района. Занятия будут бесплатными. Учителя планируют, что кроме робототехники, программирования, 3D-моделирования дети в этом центре будут углубленно изучать и английский язык. Кроме этого, детей ждут конкурсы и фестивали по робототехнике – спонсоры настаивают на том, что школьникам нужно в них участвовать.

Из этого конструктора дети будут строить программируемых роботов.Фото: Оксана БРОВАЧ

– В первую очередь роботы воспитывают инженеров. Дети хотят быть инженерами! Плюс это программируемые роботы. Это ранняя профориентация: некоторым больше нравится собирать роботов, некоторым – писать код, то есть либо делать железки, либо писать программы для этих железок. Выглядит все как игрушка, но это серьезное дело. В роботах есть датчики движения и цвета, их нужно запрограммировать, и дети порой пишут программы значительно серьезнее, чем некоторые взрослые программисты, – объясняет Александр Хомич, директор «Образования для будущего».

В следующем году айтишники при поддержке Парка высоких технологий намерены открыть в белорусских школах еще 100 таких STEM-центров.