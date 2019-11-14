Фристайлистка Алла Цупер призналась в любви Scorpions!

Алла Цупер сказала музыкантам: «Большое спасибо за ваше творчество. Оно вдохновило меня на прыжок, благодаря которому я стала олимпийской чемпионкой». Это произошло в 2014 году на Олимпиаде в Сочи, где, как выяснилось, перед стартом Алла Цупер слушала Rock like a hurricane («Любовь как ураган»). И теперь считает, что часть ее победы принадлежит и Scorpions.

Музыканты одобрительно закивали головами и уточнили на всякий случай, в каком виде спорта выступает Алла.

Фристайлистка Алла Цупер признается в любви группе ScorpionsФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Не так давно довелось общаться с российским музыкантом Стасом Наминым, который в красках рассказал, как Scorpions уговорили его перевести песню Wind of change («Ветер перемен») на русский. И, конечно, было интересно услышать версию с другой стороны. Вокалист группы Клаус Майне с удовольствием окунулся в события 30-летней давности, когда пала Берлинская стена, а в Москве организовали «русский Вудсток» - невероятный фестиваль первый рок-фестиваль «Moscow Music Peace Festival» в 1989 году, куда Scorpions пригласил Стас Намин, и где они совершенно четко почувствовали тот самый «ветер перемен» и окончание холодной войны.

Группе Scorpions уже 54 года - а по энергии и драйву еще дадут форы молодым. Фото: личный архив

Выяснилось также, что завершать карьеру «скорпы» передумали. В нашей стране они заканчивают гастроли по Восточной Европе и начинают тур по западным странам. А вообще, уже верстается график гастролей на 2022 год – так что, даже перешагнув 70-летний рубеж, музыканты передумали останавливаться.

Концерт Scorpions в Минске наверняка не последний! Фото: личный архив

Концерт в столичной «Минск-Арене» пройдет уже в пятницу 15 ноября.