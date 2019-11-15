2019-11-15T18:11:11+03:00
Общество
КП Беларусь

«Одними силовыми методами не справиться». В Беларуси около 88 тысяч человек страдают от наркозависимости

В колониях за распространение наркотиков находится около 6 тысяч человек
Алеся ДОБЫШ
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В колониях и учреждениях закрытого типа сейчас находится 5732 человекаВ колониях и учреждениях закрытого типа сейчас находится 5732 человекаФото: Павел МАРТИНЧИК
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Больше всего наркопреступлений в Беларуси произошло в 2014 году, когда в стране появились спайсы. Сейчас, говорят в МВД, ситуация стабилизировалась, но риски остаются.

- Количество наркотиков, проходящих транзитом через РБ, увеличивается. Исследования говорят, что в нашей стране примерно 88 тысяч наркозависимых. Одними силовыми методами не справиться, нужно принимать активное участие в профилактической работе, - рассказал на пресс-конференции 15 ноября Андрей Саладовников, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

В колониях и учреждениях закрытого типа сейчас находится 5732 человека. Это на 200 человек больше, чем в прошлом году. В воспитательных колониях - 85 человек, из них 9 несовершеннолетних.

- Мы постоянно мониторим интернет, на сегодня ограничен доступ к 400 сайтам, которые занимаются рекламой наркотиков. Установлено 450 обвиняемых, - продолжает Андрей Саладовников.

В этом году по статье «Незаконный оборот наркотиков» было возбуждено 3946 дел. В качестве обвиняемых привлекли 1870 человек, в том числе 28 несовершеннолетних.

- Для Беларуси это значительная цифра. О сохранении этой же наркоугрозы говорят и дела, возбужденные по фактам обнаружения нарколабораторий. Вес веществ в таких случаях исчисляется десятками килограммов, - говорит Павел Заяц, следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета.

Специалисты говорят, что людям, которые прошли лечение от наркозависимости или вернулись из колонии, в первую очередь нужно помогать найти работу и вернуться в общество. Этим занимаются в том числе территориальные центры социального обслуживания населения. Это добровольно и бесплатно, но желающих получить такую помощь немного.

- Если человек готов включиться в рынок труда, у него сохранилась профессия, мы окажем помощь в трудоустройстве. Если профессии нет, можем помочь ее получить, - добавляет Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты. Цифры не поражают воображение: у нас было зарегистрировано 9 лиц, которым была оказана социальная помощь. 4 человека трудоустроено.

«Возле кабинета заместительной терапии жильцы установили несколько камер»

На учете у врачей-наркологов сейчас состоит больше 12 тысяч человек. Во время постановки на учет человек должен назвать все свои личные данные. При этом есть возможность получить помощь и анонимно - это платная услуга, и никакой статистики и учета пациентов в этом случае не ведут.

Наркозависимым в Беларуси предлагают несколько вариантов лечения, рассказывает Жанна Истомина, заместитель главного врача по амбулаторному разделу работы УЗ «Городской клинический наркологический диспансер». Это амбулаторное лечение, стационарное, и, если ничего не помогает - метадоновая заместительная терапия.

Это значит, что взамен наркотика, который употреблял человек, ему регулярно назначают метадон - вещество действует дольше героина и не вызывает эйфории. Такое лечение рекомендуют людям, которым трудно прекратить употреблять наркотики. Сейчас в Минске два метадоновых кабинета, скоро откроется третий.

- Такое лечение проходят 150 человек. За время работы программы (12 лет) наши пациенты женились, выходили замуж, восстанавливали семьи, устраивались на работу, - рассказывает Жанна Истомина.

Отношение в обществе к людям, которые лечатся от наркозависимости, пока далеко от идеала, считает замглавврача.

- Наркопотребители - люди говорливые, шумные. Многим кажется, что они пьяные, агрессивные. На одном из адресов, где находится наш кабинет заместительной терапии, жильцы установили круглосуточное наблюдение, повесили несколько камер. Но наши пациенты совершают меньше преступлений, чем те, кто употребляет уличные наркотики.

Благодаря недавнему постановлению Минздрава синдром наркозависимости в медкарточке больше не ставит крест на возможности найти нормальную работу.

- А, раз ты наркоман - тебе нельзя нигде трудоустраиваться. Такого у нас больше нет. Этот указ предусматривает индивидуальный подход.

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