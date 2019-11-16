Может ли подросток быть успешным бизнесменом?

Во время этой конференции талантливые подростки, будущие лидеры, предприниматели, топ-менеджеры компаний поделятся своим опытом и вдохновят сверстников. Конференция «Guru Будущего» - это платформа для талантливых и креативных подростков, которые живут настоящим, думают о будущем и не боятся выходить за рамки стандартов.

- Мы видим 2 ключевые цели конференции - привлечь внимание и вызвать интерес подростков к теме предпринимательства, а также создать площадку для обмена опытом и инициативами для тех подростков, которые уже делают шаги в развитии собственного бизнеса, - делится своим видением концепции и основными особенностями конференции «Guru Будущего» Наталия Шульгина, координатор бизнес академии для подростков TeenGuru. - В качестве спикеров мы пригласили как подростков, которые развивают свои проекты либо имеют успешный бизнес, так и экспертов по самым востребованным направлениям уровня менеджеров в крупных компаниях. При подборе тем мы ориентировались на актуальность тем на данный момент и перспективу развития.

В прошлом году конференция «Guru Будущего» проходила на площадке Всемирной недели предпринимательства в БелЭкспо, длилась 4 часа и была одной из составляющих частей большой конференции. В этом году мы проводим независимое мероприятие на отдельной площадке, которое будет длиться целый день. И мы хотим сделать «взрослую» конференцию с реальными кейсам, но участниками выступают подростки. Мы выбираем актуальные темы, реальные кейсы, не адаптируем их под реалии школьника либо студента, а наоборот приглашаем их в мир бизнеса.

В этом году мы предусмотрели разные форматы участия в конференции. На основной сцене будет выступление спикеров. На дополнительной площадке будут проходить воркшопы по таким темам как:

- Подкасты: как их делать и монетизировать;

- Как быть актером;

- Монетизация творчества: добрые мемы;

- Легальное предпринимательство для подростков с 16 лет.

Будет организована отдельная зона для нетворкинга на 1 этаже, где пройдет несколько мастер-классов на тему «Нетворкинг», а также будет проходить трансляция с основной сцены. В зоне нетворкинга можно будет не только пообщаться, но и поиграть в настольные игры. Также у нас предусмотрен формат мини-тренинга на тему «Эмоциональный интеллект», который будет проводить коуч бизнес-академии Тингуру Яна Дорошук. Отдельным сюрпризом для ребят будет - проведение квеста от нашего партнера «Империя квестов».

Николай Корнилов выступит с темой «Токеномика будущего: строим IT-страну». Николай - участник стартапов Beat-Buy, CreditChain, EventGuru, «Голос будущего» и ивент-проекта Cyber Academy; выпускник Teen Guru Business Academy и Imaguru Blockchain School. Николай поделился своим опытом участия в прошлогодней конференции «Guru будущего» и рассказал, что ожидать от него в этом году:

«Недавно мне исполнилось 15. Я учусь самостоятельно, в школе сдаю только аттестации по предметам. Могу себя назвать блокчейн-энтузиастом и блокчейн-разработчиком. Также, я занимаюсь web-разработкой в профессиональной команде и являюсь активным участником хакатонов.

В прошлом году я участвовал в конференции «Guru будущего» и у меня остались только самые приятные впечатления! В зале было около 500 участников! Конечно, я волновался, делая доклад, но все прошло отлично. Я рассказывал о технологии блокчейн, старался объяснять доступно и пробудить интерес к этой технологии среди моих сверстников.

В этом году я планирую рассказать о нашей будущей IT-стране, которую мы вместе должны построить. В частности, расскажу о новых технологиях и новой экономике - токеномике - на примере одного из наших проектов. Расскажу также о том, как роботы будут общаться между собой и заключать смарт-контракты.

В этом году конференция будет проходить в Imaguru и значит все будет организовано отлично! Я ожидаю еще большего интереса к конференции от сверстников, ведь интерес, чтобы стать айтишниками с каждым годом растет! Поэтому постараюсь сделать свое выступление максимально интересным и полезным. Также, ожидаю что получится хороший нетворкинг и я смогу поделиться своим опытом как "войти в айти".»

Тимофей Голянтов выступит с мастер-классом «Легальное предпринимательство для подростков с 16 лет в Беларуси». Тимофей является представителем в Беларуси на территории ЕАЭС по экспорту разных товаров в международные организации или юридическим лицам, выпускник TeenGuru Business Academy.

«Мне 17 лет. Год назад я решил стать независимым от родителей, открыл свое ИП и стал полностью дееспособным. Во время своего мастер-класса я буду раскрывать возможности для легального занятия бизнесом в каждой сфере для подростков. Мои сверстники смогут задать вопросы, как поступать конкретно в их случае и я дам рекомендации. Также, будем рассматривать не только регистрацию ИП, но и возможности устроиться на работу убедив работодателя в своей компетентности и преодоление формальных проблем в трудоустройстве, таких как ограничения на работу для несовершеннолетних.

Прошлогодняя конференция произвела на меня только положительные впечатления! Многие подростки после моего выступления очень заинтересовались вопросом регистрации ИП и я знаю пару успешных случаев, когда в течение нескольких месяцев после конференции они зарегистрировались как ИП.

В этом году я ожидаю увидеть еще больше заинтересованных подростков. Такие конференции очень важно устраивать, чтобы показать, что возможности есть у всех и что не нужно бояться и нужно действовать! Также, такие конференции поддерживают интерес у молодого поколения и формируют чувство у подростков, что они не одни, что у них есть поддержка. А еще это отличный способ познакомиться с людьми по своим интересам, расширить свой нетворк и не только!»

В прошлом году одним из самых ярких участников конференции стал Даниил Елисеев. Даниил занимается разработкой 3D принтеров с 14 лет и сейчас занимается разработкой 3D биопринтера, а также беспилотников. В данный момент Даниил учится на первом курсе в БГУ на ФПМИ.

«В прошлом году мне очень запомнилась выставка стартапов, где было представлено множество очень интересных стартапов и проектов. На конференции также проходили полезные мастер-классы и организация была на высшем уровне!

В этом году я обязательно посещу конференцию и ожидаю увидеть еще больше интересных и инновационных стартапов, компаний и мастер-классов. Такие конференции показывают, что бизнес могут построить, не только люди с большим жизненным опытом, но и подросток может стать успешным бизнесменом!»

Полная программа конференции.

БУДЬ В КУРСЕ

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси пройдет 18-24 ноября 2019 при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Банка развития Республики Беларусь, Министерства экономики Беларуси, Международной Финансовой Корпорации (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольства Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Официальным представителем GEW в Беларуси является Центр деловых коммуникаций «БелБиз».