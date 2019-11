Концерт Scorpions в Минске: на барабанах «водяной» из советского мультфильма

Накануне концерта менеджмент Scorpions осторожно заметил: «в Минске идем на рекорд». Что это значит, стало понятно уже внутри «Минск-Арены», которая оказалась заполнена зрителями по самые галерки. Да и в фанзоне было особенно не развернуться. Столько народу можно было увидеть ну, разве что, на концерте Макса Коржа.

Зрители не верили своему счастью - "скорпы" приехали!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сцену закрывал гигантский занавес с названием Crazy World Tour – так называется гастрольный тур «скорпов» на этот раз. Рядом со сценой тусовалась дюжина парней иностранцев неопределенного возраста. Все как на подбор высокие, плечистые и веселые. Как выяснилось, это друзья барабанщика Mикки Ди, которые путешествуют вслед за группой. В зал пронесли пиво, которое мирно попивали из бутылок, а наши зрители, не привыкшие к такому разгулу свободы, смотрели на них с легкой завистью.

Немногие знают, что Клаус Майне пришел в группу через пять лет после ее создания - зато благодаря его необычному "птичьему" вокалу она обрела мировую славу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И вот, занавес эффектно пал. Первые три песни звук был не очень, и голос Клауса Майне сливался с гулом гитар. Но уже к четвертой песне звукорежиссер выправил ситуацию.

Рудольф Шенкер - основатель и бессменный гитарист Scorpions.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы вспоминали наш предыдущий концерт в Минске и ждали, когда снова сможем выступить у вас. И вот, мы в Минске! – радостно сообщил Клаус Майне, и на экранах позади сцены появился государственный красно-зеленый флаг. Кстати, после одной из песен Клаус сказал «дзенькуе», видимо, решив, что Польша и Беларусь рядом, так что мы поймем. А может потому, что в группа играет бас-гитарист, поляк по национальности Павел Мончивода-Ястшембский, который потихоньку учит коллег польскому.

Гитаристу Маттиасу Яббсу уже 64 года, а в группе он с 1978 года!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для тех, кто был когда-либо на концертах Scorpions, вряд ли в этот вечер были открытия. Артисты все так же экспрессивно бегали по сцене и на язык, выступавший далеко в фан-зону, эффектно выстраивались с гитарами в ряд к радости тех, кто их снимал на смартфоны. Щедро рассыпали в первые ряды барабанные палочки и медиаторы. В общем, ничем не выдавали то, что в общем-то разменяли уже восьмой десяток. Ну, разве что, каждые 4-5 песен устраивали длинные инструментальные соло, давая возможность отдохнуть Клаусу Майне, у которого, как известно, давние проблемы с голосом. Врачи вовсе запрещают ему петь – оттого и постоянные слухи о том, что Scorpions приезжают с прощальным туром. Но потом вокалиста подлечивают, и он решает – покатаемся по миру еще!

Слева - польский гитарист Павел Мончивода-Ястшембский, который гирает в группе с 2004 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск стал последним городом восточного блока стран – а дальше группа отправляется в западную Европу.

Боевая группа гитаристов Павел Мончивода-Ястшембский и Рудольф Шенкер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым трогательным стало исполнение Wind of change, в это время на сцене появилось изображение Берлинской стены – именно во времена ее падения 30 лет назад и была написана эта песня.

Кто поверит, что Клаусу Майне уже 71 год?Фото: Павел МАРТИНЧИК

К слову о барабанщике. Неистового Коттака, у которого были проблемы с алкоголем и чем покрепче, сменил Микки Ди. Шведский барабанщик пришел в Scorpions из Motorhead после того, как в 2016 году вокалист этой группы Лемми умер. Замена Коттака получилась вполне достойной. Микки, чем-то напоминающий водяного из советского мультфильма «Летучий корабль», играет не менее эффектно.

Согласитесь, сходство налицо!

Не обошлось и без традиционного барабанного соло – всю платформу с барабанщиком и инструментом подняли практически под потолок «Минск-Арены». Было невероятно круто – разве что без снимания майки и демонстрации татуировок, как это делал Коттак.

Неистовый барабанщик Микки Ди.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гитаристы в это время не теряли времени и переоделись, а Рудольф Шенкер еще и нацепил на гитару глушитель, из которого обильно валил дым – фокус, который они используют с тех времен, когда электромобили еще не были в тренде.

Публика в экстазеФото: Павел МАРТИНЧИК

После этого в ход пошли боевики – Blockout, Big sity nights, Rock you like a harrikane. В это время на больших экранах к радости зрителей выхватывали и показывали в толпе их лица. Не обошлось, конечно, и без Still loving you, которую группа исполнила на бис. Без этой композиции, визитной карточки Scorpions не обходится ни один их концерт с 1984 года!