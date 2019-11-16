На Октябрьской площади начали ставить главую елку страны

Монтаж главной елки страны начался днем 15 ноября. Как отметила в беседе с "Комсомолкой" первый заместитель директора УП «Минскреклама» Татьяна Калитина, на ее возведение и украшение уйдет около недели. Украшена ель будет и традиционными шарами (более трех тысяч), и игрушками с гравировкой. К 14 декабря в городе установят около 30 пушистых красавиц, включат новогоднюю иллюминацию. Словом, уже очень скоро столица погрузится в атмосферу праздника, новогоднего волшебства и ожидания чуда.

Сейчас устанавливают металлический каркас елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на то, что за окном стоит теплая погода, в Минске уже начали устанавливать новогодние ели.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине следующей недели планируют закончить каркас вместе с хвоей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Высота вместе с верхушкой будет около 35 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная новогодняя елка страны будет распологаться на Октябрьской площади.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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