2019-11-16T15:03:30+03:00
Минск
КП Беларусь

На Октябрьской площади начали ставить главую елку страны

Известно, что ее высота вместе с верхушкой будет около 35 метров [фото]
Виктор ПАЖИТОК
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Начался монтаж главной елки страны.Начался монтаж главной елки страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Монтаж главной елки страны начался днем 15 ноября. Как отметила в беседе с "Комсомолкой" первый заместитель директора УП «Минскреклама» Татьяна Калитина, на ее возведение и украшение уйдет около недели. Украшена ель будет и традиционными шарами (более трех тысяч), и игрушками с гравировкой. К 14 декабря в городе установят около 30 пушистых красавиц, включат новогоднюю иллюминацию. Словом, уже очень скоро столица погрузится в атмосферу праздника, новогоднего волшебства и ожидания чуда.

Сейчас устанавливают металлический каркас елки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас устанавливают металлический каркас елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на то, что за окном стоит теплая погода, в Минске уже начали устанавливать новогодние ели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на то, что за окном стоит теплая погода, в Минске уже начали устанавливать новогодние ели.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине следующей недели планируют закончить каркас вместе с хвоей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В середине следующей недели планируют закончить каркас вместе с хвоей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Высота вместе с верхушкой будет около 35 метров. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Высота вместе с верхушкой будет около 35 метров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная новогодняя елка страны будет распологаться на Октябрьской площади. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная новогодняя елка страны будет распологаться на Октябрьской площади.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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