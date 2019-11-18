«Если это кому-то нравится – я поздравляю». Михаил Финберг слушает Коржа, Тиму Белорусских, NaviВand и Вольского

Мы слушаем совершенно разную современную музыку от белорусских (и тех, что родом из Беларуси) музыкантов в кабинете маэстро на площади Победы. Кто будет звучать в подборке, народный артист Беларуси, профессор, лауреат многочисленных премий, худрук и главный дирижер Заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра страны Михаил Финберг не в курсе. Свою двадцатку мы сложили из релизов последнего года, а треки расставили по алфавиту фамилий и названий коллективов. Порой знаменитый дирижер говорил не только об услышанном, но и на фоне этой музыки (а чаще, попросив ее выключить) рассуждал о музыкальном искусстве в целом, востребованности оркестра в современной системе координат шоу-бизнеса и привычках, которые сохранил с детства. Слушал Михаил Яковлевич, ясное дело, скорее музыку и песню как единое целое.

Прослушивание прошло прямо в рабочем кабинете маэстро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Инна Афанасьева - «Послезавтра»

Инна Афанасьева - Послезавтра .

- Мне приятно, что певица показывает весь инструментарий, которым владеет в музыкальном искусстве. В свое время Инна (да, я ее узнал сразу) работала в оркестре.

Тима Белорусских - «Привычка убегать»

Тима Белорусских - Привычка убегать.

- (Михаил Яковлевич прикрывает лицо рукой. - Ред.) Это точно наш исполнитель? Здесь есть типичные проблемы того, когда человек поет песню, а одновременно выступает ее автором. Во всяком случае, по этому материалу слышу, что от аранжировки, композиции человек далек. Для меня тут нет музыки - только набор нот. Никаких сочетаний. Тут надо серьезно поработать. Но то, что парень этим занимается, я приветствую. Будет развиваться профессионально - получит результат. Понимаю: когда тебе 18 лет, а у тебя и тут получилось, и там, и в ресторане подыграл, выглядит, будто все нормально. Но этого мало. Надо понимать, зачем ты используешь ту или иную краску в своей музыке.

А почему этот исполнитель популярен, с точки зрения музыки, наверное, и не объяснить. Повторюсь, музыки тут не так и много. Если это кому-то нравится, кто-то считает это современным - я поздравляю. Каждый месяц я делаю по несколько программ. И они звучат современно. Это мой принцип и принцип оркестра. Словом «современный» можно кидаться сколько угодно, но чтобы его использовать к месту, надо много знать.

Brutto - «Мельхиор и Каспар»

Brutto Nostra - Мельхиор и Каспар.

- Я в этой конкретной песне слышу неправильные аккорды, неправильные связки между ними, если говорить в моем дирижерском понимании. Не берусь сказать, как этот исполнитель станет развиваться дальше.

Змитер Войтюшкевич - «Баю-бай»

Дмитрии Войтюшкевич - Баю баи.

- Это та песня, по которой артиста можно заметить. Тут есть хороший голос, свой взгляд на то, что он исполняет. Певец чувствует слово, которое произносит. А главное - я вижу перспективу для развития. Чувствую, как артист это хочет делать, ему это надо.

VAL - «Тихая гавань»

VAL - Тихая гавань.

- Хорошо, что такую музыку сочинили. Ощущаю, что хочется сказать больше, но это придет с обретением большего мастерства. Я чувствую, как артисту хотелось бы развиваться. Как? Выбор будет за ней самой. Время покажет.

Лявон Вольский - «Лепшыя на свеце / Горшыя на свеце»

Lavon Volski - Лепшыя на свеце.

- Это сделано хорошо. Может, по-музыкантски у меня только к темпу есть вопрос, чтобы все составляющие укладывались в него более органично. Но творческие желания этого человека мне понятны.

J:Морс - «Нравится»

J:МОРС - Нравится.

- На ухо ложится сразу. Правда, я слышу сразу несколько тембров и мелодических рисунков. И они звучат сразу же, с первых секунд. Стоит ли так в короткой пьесе концентрировать сразу все, да еще и с первых нот? Знаете, как я представляю ее? (Дальше Михаил Яковлевич напевает мелодию и звукоимитацией показывает, как он ее сконструировал бы. - Ред.) Я не просто так говорю. Ведь я начал учиться на скрипке, потом осваивал духовые, а со временем окончил аспирантуру, стал профессором.

Макс Корж - «Шантаж»

Макс Корж - Шантаж.

- Вот о таком рисунке я и говорил, когда мы слушали предыдущую песню, - зацепился было Михаил Финберг за самое начало композиции. - Первые такты музыки были связаны правильно. А дальше парню сложно… Но сначала я разобрался бы с произношением. У тебя может быть любой стиль, пусть даже и с налетом небрежности, но буквы надо произносить четко. Вот начнете вы в «Комсомолке» писать безграмотно, сразу же спросят: да что они там пишут? Так и к артикуляции у любого исполнителя я отношусь.

«Крама» - «Паліцэйскі рок-н-рол»

Крама - Пал цэйск рок-н-рол.

- Это хорошо, сразу слышно. Говорю со всем уважением. И то, что поется на белорусском языке, я всегда поддерживаю. Но сильные такты акцентировать стоило бы, чтобы, имея в виду некоторую сдержанность стиля этой музыки, сделать побольше ярких моментов. Мне песня по душе.

ЛСП - «Автоплей»

ЛСП - Автоплей.

- Не хочу слушать. Это сделано не своими руками, тут электронный звук. Такая иллюзия ничего не придает песне. Знаете, я в цирковом оркестре отработал дирижером и главным дирижером 17 лет. У стариков, музыкантов-шанхайцев, прибывших в СССР по призыву Сталина, учился работать. Да, нас в консерватории, в музыкальном училище учили музыке, а вот работать днями напролет не учили. А с шанхайцами - никаких пауз: играй, сколько положено, и даже больше. До конца. Потому артисты в минский цирк ехали на оркестр, а зрители шли на него. И оркестр был лучшим в системе цирков СССР. А тут что сделано своей работой?

NaviВand - «Сумнае мора»

Naviband - Сумнае мора.

- Вот! Пусть девушка берет эту музыкальную фразу («Сумнае мора ці не?» - Ред.) и, как хорошую рыбу, нарезает ее в хороший фарш. Главное, что ей удается переходить на множество фраз дальше.

Nizkiz - «Интроверт»

NIZKIZ - Интроверт.

- Задумка есть, но я так и не услышал, чтобы она реализовалась за время песни. Радует, что исполнитель хочет. На мой взгляд, не хватает знаний каких-то нюансов. Это приходит, вот увидите. Очень важно найти своего наставника, который будет понимать музыку и тебя в ней. А понимать - значит уметь научить своих детей. К сожалению, не всякий педагог умеет это. А значит, они не всегда стратегически видят, какой работой заняты - провести одно занятие или вырастить профессионала. И не важно, сколько у учителя корочек об образовании. Главное для него - понимать, что делает другой человек. Я особо отметил бы педагогов в гимназии-колледже при Академии музыки. Во всяком случае, в прежние времена. А когда жил великий хормейстер Виктор Ровда, как под его управлением пели дети - прекрасно и правильно! Сейчас такого человека не хватает. Но есть очень талантливые хормейстры. Может, есть музыканты, которые могут назвать учителем и меня. Но я работаю все-таки для 1 - 2 тысяч человек в зале. У меня другая цель. Но я ощущаю так, как надо ощущать. И хочу все больше и больше. Хватило бы жизни все успеть.

Palina - «Твітар»

PALINA - Твiтар.

- Признаться, я не могу расслышать всех слов этой песни. Могу сказать, что никаких эмоций не испытываю от нее. Но и ничего против не имею.

«Песняры» - «Гэй, кола!»

Песняры - Гэй, кола.

- Средства самовыражения найдены правильно.

«Петля пристрастия» - «Цветок»

Петля Пристрастия - Цветок.

- Музыкально я здесь слышу маленький рисунок, который не развился в полноценную пьесу. Для меня в работе важно одно: чтобы с каждым разом не просто отдельный музыкант, а весь оркестр на эшелон поднимался вверх. Как у этой группы - не могу сказать. Одной песни, само собой, мало.

Александр Солодуха - «Не грусти»

Александр Солодуха - Не Грусти.

- Фразы построены верно, песня сделана хорошо в своем жанре.

Michael Soul - Black Friday

Michael Soul - Black Friday.

- По музыке - ничего плохого не скажу. Не очень понимаю, почему парень решил спеть на английском. Мне было бы куда интереснее услышать эту вещь по-белорусски. Я всегда говорю: надо любить свое, свое и только свое. Не люблю, когда музыка, песня - не национальные. И точно так же не терплю, когда они притянуты за уши к национальному. И не люблю, когда нет мелодии - хорошая или плохая, но она должна быть. Ее все вместе, музыканты и публика, ощущают.

«Тяни-Толкай» - «Твои глаза»

Тяни-Толкай - Твои глаза.

- Все хорошо, есть куда развиваться. Могу только пожелать писать дальше.

Анна Шаркунова - «Воины света»

Аня Шаркунова - Воины света.

- Я эту мелодию где-то уже слышал. Это песня с историей? Текст совсем не женский. Конечно, и наш оркестр исполняет уже полюбившиеся песни. И у нас, я не побоюсь это сказать, многие из них звучат интереснее. Ведь это же огромный оркестр! Сейчас сделал программу, посвященную недавно умершей еще молодой певице Юлии Началовой. Никто не рассчитывал на такой результат, а получилась, по-белорусски говоря, чистая «асалода». Я помню Юлю лет тридцать назад, маленькой девочкой, которая только начинала. И семья у нее прекрасная. К нам на концерт скоро приедет ее отец. Вторая большая программа - песни Джо Дассена, очень талантливого человека. Их стоит переслушивать. Еще одна программа посвящена Валерию Леонтьеву. Так, как принимал эти песни зал... Я и не рассчитывал на такое. А еще были программы к 70-летию Аллы Пугачевой и 80-летию Раймонда Паулса. С композитором Эдуардом Зарицким мы не просто работали вместе - мы дружили с первого класса музыкальной школы. Он очень талантливый, написал много прекрасной музыки. Мы сделали с ним очень много. И одна из следующих программ будет посвящена музыке недавно ушедшего от нас Эдуарда Борисовича. Пару недель назад я прямо на родине Игоря Михайловича Лученка сделал концерт. Не все воспринимали Лученка одинаково, но это очень талантливый человек, Янка Купала нашей музыки. Сколько биться моему сердцу, я сделаю все, чтобы Игоря Михайловича не забывали. И благодарю руководство Минской области, что удалось провести концерт. Было очень душевно, сердечно. Приехала его дочь, красавица женщина. Я вывел ее на сцену, она плакала, я плакал.

Uzari - «Падзяка сэрца»

UZARI - Падзяка сэрца.

- И музыкально достаточно интересно, и что спел по-белорусски, написал слова небанальные. У меня в оркестре все по-белорусски - от поэзии до табличек в офисе. Вот, посмотрите (Михаил Яковлевич подходит к двери кабинета, открывает ее и показывает табличку на ней со стороны коридора. - Ред.). Я вяду на беларускай мове ўсе праграмы, і мы адзіны такі калектыў. Я іх сам вяду і грошы за гэта не атрымліваю. Это не говоря о том, что мы выпустили сотни концертов белорусских.

Михаил Финберг рассказал, почему не критикует, но и не захваливает более молодых артистов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

РЕЗЮМЕ МАЭСТРО

- Я доволен, что это прослушал. Ругать нельзя. Хороший музыкант может работать со средним материалом. А значит, и в такой музыке надо найти интересное. Заметьте, я почти не говорил безапелляционно: это - плохо, это - совсем не так. Хоть, наверное, с профессиональной точки зрения и могу. Благо объем знаний позволяет. Я много лет проработал в консерватории, преподавал предмет, связанный с пониманием музыкальных инструментов и их роли в оркестре, у меня учились многие музыканты. В том числе и работающие теперь в нашем оркестре. Они могут вперед меня ответить на многие вопросы - мне остается разве что где-то подправить при надобности. Я умею чувствовать музыкантов нашего оркестра, и я этим очень горжусь. Это значит, что они что-то берут из моего сердца, а я это отдаю.

Я не хвастаюсь. Но все мои звания и награды не дают мне поднять нос. Мы все делаем качественно. И спасибо моим папе и маме, что они не дали мне стать хвастуном. Я простой парень из простой деревни Мелешковичи под Мозырем. Они учили меня быть таким. И любить людей. Я там ходил в кирзовых сапогах. Знаете, что такое кирза? Я ходил в кортовых брюках и пиджаке. И я был счастлив, гордился, что могу слушать духовой оркестр в Мозыре. Там играли простые люди, которые нигде не учились. Но к ним на танцплощадку приходил весь город. А потом я играл на танцплощадке, и эти люди приходили уже и ко мне…

А еще Финберг рассказал, какой белорусский город - его малая родина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь у меня там остались только могилы. Но я и сейчас туда приезжаю, и каждая тропка меня тут знает, а я ее. Еще там мои земляки, которых я безмерно уважаю. Скажем, на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе работают простые люди, и мы каждый год у них. Они в свое время мне помогли создать оркестр. Эти люди могут спеть прекрасно. Им надо давать больше возможностей петь с больших сцен. И мне ничего не надо, когда я слышу прекрасную песню о Мозыре. Я почетный гражданин Мозыря и этим горжусь. Тут мужики уже в 6 - 7 утра идут на работу и пашут, делают все, чтобы наша страна была лучшей в мире. Я сам из такого же мира, и у меня есть простая привычка с давних пор - тоже хожу по утрам пешком и смотрю на других людей. Мне интересно, как они одеты, как они смотрят на природу. Я живу на улице Захарова, хожу в соседний парк, вижу, что тут много руководства, но много и студентов, молодежи. Это наше будущее. Я люблю их.

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