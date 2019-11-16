Индекс чарки-шкварки показал: небедные белорусы еще больше разбогатели

Раз в квартал эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» рассчитывают национальный вариант знаменитого индекса бигмака - индекс чарки-шкварки (ЧШ). Это стоимость 100 г водки и 100 г бескостной свинины из данных Белстата. В зависимости от того, сколько стоит такой потребительский набор, специалисты могут делать некоторые выводы о наших зарплатах. Например, определить, обесценился ли белорусский рубль за последние три месяца, а также сравнить доходы и расходы белорусов и жителей соседних стран.

Судя по исследованиям в 2019 году, зарплаты заметно растут, а вот цены на водку и свинину меняются мало. В третьем квартале 2019 года цена продуктового набора «чарка и шкварка» составила 2 рубля 59 копеек. Стоимость водки с закуской осталась такой же, как и в июне, но стала на 4 копейки больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Но это не беда, зарплата-то выросла существеннее. В июле средняя получка перевалила за 1100 рублей и, несмотря на небольшое снижение в августе и сентябре, по-прежнему остается выше этого уровня.

Динамика стоимости ЧШ.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

- По итогам третьего квартала среднестатистический белорус мог купить 432 чарки-шкварки. Это на 52 штуки больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В процентном выражении рост составил 13,7% - серьезный рывок для одного года, учитывая, что производительность труда за такой же период выросла на 1,3%, а ВВП - всего на 1%, - говорят авторы исследования.

Как и ранее, показатели индекса сильно отличаются в регионах. Например, минчане могут позволить себе больше всех чарок со шкварками - 624, в то время как жители Могилевской области почти вдвое меньше - 331 штуку. И этот разрыв продолжает расти.

- Хорошая новость здесь заключается в том, что за последний год рост покупательной способности зарплат, выраженной в ЧШ, наблюдался во всех семи регионах, а плохая - в том, что богатые, как и прежде, богатеют быстрее бедных. Так, жители Минска и Минской области за год разбогатели на 80 и 61 ЧШ соответственно, в то время как жители остальных регионов - всего на 36 - 40 ЧШ, - рассказывают эксперты.

Цена на водку и свинину.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

При этом стоит отметить, что такой индекс - еще не показатель того, что все продукты стали дешевле. Ведь по данным Белстата об инфляции за сентябрь, цены в среднем за месяц стали на 0,5% больше. Томаты и огурцы вообще подорожали на треть, хотя большинство овощей и подешевело. Официально цены за год выросли на 5,6%. При этом население, судя по данным опроса Нацбанка, ощущает, что за последний год все подорожало аж на 12,8%.