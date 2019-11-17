Президентский буфет: фаршированные перепелки за 14 рублей и булочки по 20 копеек

Александр Лукашенко традиционно голосует в Университете физкультуры по проспекту Победителей, 105. Все, кто входит на территорию университета, должны пройти досмотр.

Отдельного внимания на участке заслуживает буфет: на входе - стеллажи с белорусской косметикой с 25%-ными скидками, бесплатно можно взять пробник. Как и обещали в Мингорисполкоме, на участке есть дегустация: здесь бесплатно наливают белорусский чай, можно попробовать несколько видов сыров и пирожные. Раньше организацией буфета занималась сеть магазинов «Радзивилловский», в этом году эстафета перешла ЦУМу.

В этом году обошлось без поросят, украшенных майонезом, и книг из сала. Стенд с мясными изделиями скромно украшает 7-килограммовое мясное ассорти, напоминающее торт. В буфете нам рассказали, что ассорти состоит из трех видов мяса и колбасы, сделали его на Витебском мясокомбинате и уже в таком виде доставили в Минск.

Каравай из колбас.Фото: Оксана БРОВАЧ

В глаза сразу бросается заливная горбуша с креветками по 2,50, язык с грецкими орехами по 36,60 за килограмм, поджаристая фаршированная утка за 8,80 и кебаб из говядины по 1,60 за штуку. Чуть ниже на стенде огромная запеченная рулька по 5,70. На стенде с колбасой есть и прошутто из свинины по 22,60.

Фаршированные перепела.Фото: Алеся ДОБЫШ

Все девушки, которые стоят за кассой, одеты в одинаковые льняные костюмы с вышивкой, у всех одинаковые прически.

- Мне, пожалуйста, два драника с мясом, - говорит один из первых покупателей, - и уходит, заплатив меньше рубля. Перепела особым спросом не пользуются, люди покупают более привычные продукты: куриный рулет по 10 рублей, колбасу - есть и салями с клюквой за 15 рублей, например, свиные ребрышки.

Цены действительно довольно низкие. Интересно, что с прошлого года они почти не изменились: например, в 2018 году килограмм фаршированной щуки в этом буфете стоил 16 рублей 30 копеек, за год цена выросла всего на 50 копеек.

Есть булочки по 20 копеек, например «Маковый гребешок». Булочка, покрытая шоколадной глазурью, - 30 копеек, фруктовая - 40, ромовая баба - 50.

Очередь быстро выстраивается у стенда с пирожными: кроме привычных пирожных, например прослоенных масляно-сгущенным кремом, есть и пирожное «Шу с вишневым баварезе» за 60 копеек, ягодный тирамису за 1,20.

Многие берут сразу по пять-шесть пирожных, просят упаковать в контейнеры.

- Сходили уже "прысмакаў" набрали? В магазине такого не купишь! - встречаются в буфете две женщины, одна из них показывает свой пакет с пирожными.

Цена на каравай указана за 1 килограмм.Фото: Алеся ДОБЫШ

На отдельном стенде - ягоды, овощи и фрукты. Есть и клюква по 9,80 за кило, белорусская земляника по 12 рублей, белорусские колючие огурцы за 3,70 и картошка-морковка-свекла по сопоставим с магазинными ценам.

Есть даже соления!Фото: Алеся ДОБЫШ

Свежая клюква.Фото: Алеся ДОБЫШ

Шоколад «Президент».Фото: Алеся ДОБЫШ

Дорогущий шоколад.Фото: Алеся ДОБЫШ

Свежая клубника.Фото: Алеся ДОБЫШ

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