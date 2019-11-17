2019-11-17T15:37:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

Главный тренер сборной Беларуси после разгрома от Германии: «Вижу позитивные моменты в нашей игре»

Белорусские футболисты в очередной раз доказали, что они даже на среднеевропейский уровень не тянут
Алексей БЕЛОУСОВ
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Немцы победили со счетом 4:0 благодаря голам Гинтера, Горецка, Крооса (два). Фото: bff.byНемцы победили со счетом 4:0 благодаря голам Гинтера, Горецка, Крооса (два). Фото: bff.by
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Сборная Германии сейчас переживает не лучшие времена, в её составе много молодых игроков, нет суперзвезд, но уровень бундесманшафт для белорусских игроков все равно космический.

Сборная под руководством Михаила Мархеля играла как безнадежный аутсайдер и была бита по всем статьям. Немцы победили в тренировочном режиме со счетом 4:0 благодаря голам Гинтера, Горецка, Крооса (два). У белорусов был шанс размочить счет, но даже пенальти забить не удалось. Нойер отбил удар Игоря Стасевича на 75-й минуте.

- Результат для нас неутешительный, - сказал после матча Михаил Мархель. - Но я, как главный тренер, вижу позитивные моменты в нашей игре: это касается первого тайма и игры в обороне, и во втором тайме игры в атаке. Не собираемся посыпать голову пеплом. Будем продолжать работать, делать выводы из игры. Для нас эта игра очень полезна во всех планах: с таким соперником мы не каждый день играем, поэтому это очень важный опыт для нас.

В итоге в отборочном турнире к Евро-2020 сборная Беларуси заняла привычное место в подвале турнирной таблицы. Удалось опередить только эстонцев.

Но УЕФА для неудачников сделало отдельный турнир. Благодаря Лиге наций четыре сборные поборются в марте за путевку на Евро-2020.

26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси со сборной Грузии. Победитель выйдет в финал, где 31 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Косово – Северная Македония. И уже победитель финала выйдет на Евро. Но и в этом квартете, к сожалению, белорусы не фавориты.

Турнирное положение команд. Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Турнирное положение команд.Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

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