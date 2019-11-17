Белорусская рок-группа Nizkiz стала участником благотворительной акции «МакХэппи День»

- Как мы узнали об акции? Nizkiz сами разместили объявление в инстаграм, - рассказали нам две девушки с кислотно окрашенными волосами Полина и Лиза. – Мы их любим, слушаем уже около года, поэтому сразу и рванули в МакДональдс на Немиге.

Вокалист Александр Ильин на протяжении всей акции предлагал покупателям фирменные значки с изображением Биг Мака и Картофеля фри, весь доход от которых идет на благотворительность. А конкретно на создание второй гостиницы для родителей подопечных детского хосписа, с которым МакДональдс сотрудничает уже долгие годы. В частности, при содействии МакДональдс построили первую гостиницу, оснастили ее лифтом-подъемником, открыли летний дом для волонтеров детского лагеря хосписа и сделали многое другое.

Дмитрий Холявкин довольно быстро освоился и начал сам обслуживать покупателей.

Благодаря обаянию парня значки разлетались как горячие пирожки из МакДональдс. Меньше, чем за час Саша продал 70 значков, и это в 2,5 раза больше, чем обычно. А барабанщик Дмитрий Холявкин встал за кассу и с помощью консультанта принимал заказы. Двое других музыкантов группы – гитарист Леонид Нестерук и бас-гитарист Сергей Кульша — также были в ресторане, но поскромничали и остались за столиком, где просто общались с поклонницами группы.

Само собой, узнавали музыкантов не все посетители МакДональдс. Но все замечали, что по ту сторону касс происходит что-то необычное.

- Название Nizkiz на слуху – но вас не смущает, что при этом не все знают, как вы выглядите? – спросили мы музыкантов группы после акции.

Саша: - Это даже удобно! Я люблю гулять по городу, могу за день навернуть 10 километров. Но те, кто в теме и слушают нашу музыку, узнают нас постоянно и подходят фотографироваться.

Леня: - Буквально вчера подошел парень со странным вопросом: откуда я тебя не знаю? (смеется – авт.).

Поклонница группы Nizkiz получила от Саши Ильина не только значок, но и автограф.

- Это ваша первая благотворительная акция?

Дима: - Нет, мы занимаемся благотворительностью регулярно. Несколько концертов отыграли для детей с ограниченными возможностями и из сложных семей. Но в акции МакДональдс участвуем впервые. Согласились легко, потому что понимаем, как важно помогать детям в беде.

Леня: - Кроме того, мы помогаем животным. У Димы, например, дома живут кот и собака, которых он подобрал на улице. Еще одного кота он отдал своим родителям. У басиста Сергея постоянно живет несколько кошек. А еще кот Игорь прибился к нам с улицы и теперь поселился у нас на репетиционной точке. Мы постоянно берем животных на передержку, а потом ищем им новый дом. Я бы сказал, у нас вся группа сердобольная в плане животных.

- Говорят, если бы брестчане «Дай дорогу» жили в Минске, они бы собирали здесь стадионы. Нет ощущения, что вам нужно перебираться из Могилева в Минск?

Саша: - Из того же разряда разговоры: а вот если бы мы были в Америке, если бы у нас был продюсер… Оправданий можно придумать много. На самом деле множество известных групп базируются у себя на родине и никуда не переезжают. Даже больше скажу – у групп из глубинки больше желание реализовать себя.

Дима: - Lumen живет в Уфе, Земфира – не знаю, где, но точно не в Москве. В современном мире место проживания не является определяющим. Да, большой город помогает реализоваться, а с другой стороны, тратится много времени и сил на тусовки, вечеринки, концерты. И так теряется фокус, та цель, к которой идешь.

Сергей: - Даже переехав в Минск, мы не стали бы давать концертов больше. Работы у нас и так хватает – в августе-сентябре у нас вообще не было ни одного выходного!

Саша: - Стараемся не перекармливать нами публику.

Некоторые поклонницы, увидев Ильина за кассой в МакДональдс, не верили своему счастью!

- Вы заняты только музыкой? Или, как когда-то в «Нейро Дюбеле», каждый музыкант имел еще какой-то побочный заработок?

Дима: - Мы нигде больше официально не работаем. Другое дело, увлечения, но и они связанны с искусством. Леня пишет картины и выставляется. У басиста Сергея своя репетиционная точка.

- У вас совсем скоро выходит альбом?

Леня: - Да, через пару недель. Правда, с названием до сих пор не определились. У нас вечно творческие муки по этому поводу. Заставляем нервничать людей, которые занимаются его оформлением.

Саша: - В альбоме будет 9 композиций. Причем несколько песен-историй, чего с нами раньше не случалось. А концерт, посвященный его выходу, пройдет 15 февраля в Falcon Club.

- А актуально ли вообще в эпоху интернета выпускать альбомы на носителях?

- Да. Мы постоянно дозаказываем тиражи CD, так что физические носители еще востребованы. Каждый раз придумываем, какими фото или вкладышами дополнить в диск, чтобы нашим поклонникам было интересно.

- Вы были на днях на концерте Scorpions. Группе больше полувека, но музыканты все так же бодры и энергичны. В то же время смотришь порой на молодые белорусские группы и удивляешься – такое ощущение, что уже при их создании музыканты были пожилыми…

Саша: - К нам это точно не относится! А вообще, белорусы по жизни не самые экспрессивные и улыбчивые люди. Наверное, это проецируется и на сцену. Для меня тоже загадка, как наши артисты даже под фонограмму не могут, не умеют двигаться по сцене. Все за них делает балет.

Дима: - Леню очень впечатлил Iron Maiden в этом плане. Он был на фестивале, где они выступали. Говорил, что эта группа перестала его интересовать еще 10 лет назад. Ну а там выступали Linkin Park, System of a Down, Metallica. И все же больше всех впечатлили его именно «старики» Iron Maiden.

Сергей: - А по поводу Scorpions мнения в группе разделились. Было заметно, что вокалисту Клаусу Майне уже тяжело петь, и ему давали отдохнуть во время длинных проигрышей. С другой стороны, барабанщик из Motorhead сейчас перетягивает на себя внимание зрителей. Это была хорошая идея – взять его в Scorpions.

Все деньги за проданные значки в МакДональдс, уходят на благотворительность.

- Перед концертом 30 Seconds to Mars в «Чижовка-Минск» в этом году вы выступали на разогреве, и Саша сказал такую фразу зрителям: «поднимите руки и похлопайте. Вам все равно, а нам приятно». Это шутка была?

Хором: - Ну конечно! Саша говорит это на каждом концерте!

- Но с вокалистом Джаредом Лето вы за кулисами не пересеклись?

Саша: - К сожалению, он прилетел перед самым концертом, так что с ним никто не пообщался. Но команда, которая работает с 30 Seconds to Mars отзывались о нас очень хорошо. Да и после выступления наши соцсети просто взорвались количеством хороших слов от поклонников «марсов». Вы сами можете посмотреть в нашем инстаграме в сторис, там комментарии до сих пор висят. Для популярности Nizkiz «разогрев» перед «марсами» сработал очень эффективно.

- Многие белорусские артисты участвуют в телешоу – типа «Голоса» или Х-Фактор, считая это хорошим пиаром. Вы могли бы пойти в такой телепроект?

Дима: - Нас несколько лет зовут в украинский X-Фактор, но мы отказываемся. Не можем скоординировать наши даты – пришлось бы отказаться от участия в фестивалях. Хотя чисто технически наверняка прошли бы в шоу. Но поспособствует ли это нашей карьере? Мы видели примеры, когда белорусские артисты достаточно успешно выступали в телешоу, но стадионных туров у них после этого не появлялось. Так стоит ли игра свеч? Хотя украинский рынок нас очень интересует, и мы делаем там небольшие концерты даже без надписи на афише «участник Х-Фактора».

- Но есть и другие примеры. Например, Naviband, которые отлично использовали свое участие в «Евровидении» и популярны в Украине не меньше, чем у нас.

Леня: - И они молодцы. Мы на этот рынок пока только заходим. Он непростой, у украинцев много своей качественной музыки. Но хочу заметить, что под нашим клипом «Небяспечна» на youtube комментарии пишут в основном из Украины. Так что интерес оттуда к нам есть.

Музыканты Nizkiz меньше, чем за час продали 70 значков!

- В этом году вы выиграли альтернативное голосование в интернете – слушатели посчитали, что именно вас нужно отправить на «Евровидение».

Леня: - Мы считаем, что это «такой себе» конкурс. Не наша история. Тем более, участникам «Евровидения» нужно подписывать определенные обязательства, которыми нам не хотелось бы себя связывать.

- Зная о том, сколько у вас поклонниц, не могу не задать вопрос о семейном статусе…

Саша: - Женат только наш барабанщик Дима. У остальных музыкантов, как говорят здесь, в МакДональдс, свободная касса (смеются – авт.).