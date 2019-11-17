«Нада схадзiць прагаласаваць - значыць, нада!» Как проходят выборы в деревне, где явка 98 - 99%

«Чуць дайшоў», - шутит 67-летний дядя Володя, подходя к столу, где сидит избирательная комиссия. Ходит он и правда не шустро, как в молодости, но явку на выборы это не отменяет. У моих земляков из деревни Глинное Докшицкого района, как и во многих, впрочем, деревнях, выборы - большое событие. Не приходят только совсем немощные старики или жители отдаленных мелких деревушек, с которыми нет транспортного сообщения - таких избирателей набралось 30 человек. К ним выезжали на дом, проголосовали они все.

С утра народ шел активно.Фото: Раиса ЮДИНА

В 11 часов утра на участке, который разместился в местной школе, становится очень оживленно. Все проснулись, позавтракали, управились по хозяйству, теперь можно и гражданский долг выполнить.

- Надо же, идут и идут, - удивляюсь я такой активности земляков.

- Ну дык а як? - удивленно смотрит на меня знакомая. - Нада схадзiць прагаласаваць - значыць, нада. I канцэрт скора.

- Не удивляйся, у нас всегда явка 98 - 99 процентов, - говорит Марина из избирательной комиссии. - Уговаривать никого не надо.

Из 388 избирателей 105 проголосовали досрочно. Но некоторые из проголосовавших все равно заглянули в воскресенье в школу - кто на концерт, а кто в буфет.

На выборы все стараются приходить сами, даже пожилые люди. Только к самым немощным выезжают на дом.Фото: Раиса ЮДИНА

Изысками буфет не баловал, но все равно сегодня здесь можно купить то, чего в деревенском магазине каждый день не увидишь: куры гриль, куры копченые, свежая выпечка, пирожные, большой выбор колбас, в том числе местного, докшицкого производства.

Раньше «буфет на выборах» означал возможность купить какие-то редкие деликатесы или по сниженным ценам. Сейчас цены обычные, где-то даже и очень высокие для деревни, и в буфете покупателей немного.

Буфет предлагает и напитки, и закуски, и десерты.Фото: Раиса ЮДИНА

Колбасы местного производства, деликатесы - тоже сделаны на Витебщине.Фото: Раиса ЮДИНА

Пирожные пекли тоже к выборам.Фото: Раиса ЮДИНА

Кур жарили специально к выборам, везли из райцентра, но деревенские считают, что цена завышена.Фото: Раиса ЮДИНА

- Курица за 15 рублей килограмм? Не, спасибо, я за эти деньги таких кур нажарю ,- смеется пенсионерка.

- А я вот иногда беру себе такое, если захочется. Хоть кусочек, - говорит другая пенсионерка.

- Раньше больше на выборах покупали, - признает работница буфета. - Ай, ну что вы хотите - зарплаты такие…

Пожилую учительницу усадили на стул, пока ее регистрировали - в деревне учителя по-прежнему в почете.Фото: Раиса ЮДИНА

Чтобы поднять настроение симпатичным женщинам, покупаю у них свежий пирог с творогом за 2 рубля 80 копеек и снова возвращаюсь туда, где идет голосование. Вот молодая семья Шульгат пришла в полном составе: мама, папа, двое деток. Малышам интересно все, поэтому они вместе с родителями идут в кабинку, где заполняют бюллетени, а потом эти же бюллетени им доверяют опустить в урну. Все, дети счастливы!

Избирательный участок в деревне - это место общения. Все друг друга знают. И от этого официальное мероприятие получается каким-то душевным, никто не остается без внимания.

- Спасибо,что проголосовали! - говорят каждому, кто опустил свой бюллетень в урну. Пожилым людям предлагают присесть, чтобы заполнить бюллетень, - для этого оборудовано специальное место рядом с кабинкой. Софье Васильевне, моей первой учительнице, заботливо принесли стул, как только она подошла, опираясь на тросточку: «Садитесь, пока вас запишем - посидите. Для вас сделаем исключение».

- Здравствуйте! С праздником вас, даже с двойным! - приветствует членов комиссии энергичная женщина.

На мой наивный вопрос, что за праздник, земляки смеются: «От забыла ты, Райка, а сёння дзень работнікаў сельскага хазяйства. Ну i выбары!»

- За кого, интересно, проголосуют? - начинаю разговор о самом важном с женщинами, которые ждут обещанный концерт.

- Я за маладую галасавала, - говорит женщина лет 35. - Не, я яе не знаю. Але маладая - i гэта харашо.

- А я за Андрэйчанка, - заявляет ее мама. - Ён хоць немалады (70-летний спикер - один из самых возрастных кандидатов в депутаты в этом году. - Ред.), але многа што зрабiу - газ вот нам правёў. Гэта ж вялiкае дзела.

Школьники подготовили трогательный концерт.Фото: Раиса ЮДИНА

Да, появление несколько лет назад в деревне централизованного газоснабжения порадовало местных. Но дело в том, что этим занимается местная власть, а задача парламентариев - заниматься законотворческой деятельностью. Тем не менее проведенный газ поднял авторитет Андрейченко в глазах избирателей. По нашему участку он выдвигается в депутаты четвертый раз подряд, тут это воспринимается совершенно нормально.

Концерт с песнями, танцами и стихами начинают школьники. Красиво оформленная сцена, аппаратура - эх, в наше время мы могли только мечтать о таком…

- Усе арцiсты ў нас сваёй гадоўлi, - комментирует сидящая рядом со мной Мария Ивановна. - Во, глядзi, мой унук. У дочкі пяцёра дзяцей, старшаму 27 гадоў, а младшы ў первы клас ходзiць. Яшчэ адзiн школьнік ёсць - ён на Даске пачота школьнай, харашо вучыцца.

«Кажуць людзi, вёска вымiрае i сюды нiхто не прыязджае», - звучит со сцены следующая песня, на сей раз в исполнении Юли, местного библиотекаря. Сам факт ее должности опровергает слова песни - деревню, где до сих пор есть библиотека, вымирающей не назовешь.

Сельский библиотекарь спела про вёску, якая не вымiрае.Фото: Раиса ЮДИНА

…К 12 часам уже проголосовало 100 человек. Члены комиссии говорят, что обычно следующая волна избирателей пойдет к вечеру. Но никто не сомневается, что явка, как и в прошлые годы, будет почти стопроцентной. Попробуй не явись - как потом в глаза будешь смотреть избирательной комиссии?!

Комиссия между тем просматривает списки, обсуждая:

- Так, а что это Андреевич до сих пор не пришел? Непорядок!

- Придет, я с ним сегодня говорила.

- А вот и Андреевич! Где супруга? - встречают пожилого Андреевича как долгожданного гостя.

- Скора iдзець, нешта там у яе дзялоў па хазяйству.

Кто-то идет на выборы один, но все же чаще я наблюдаю, что муж и жена приходят вместе. Секретов друг от друга нет, они быстро ставят галочки в нужной клетке. Не удивлюсь, если и выбор делают одинаковый. В деревне редко бывают в семьях разногласия на «политической» почве.