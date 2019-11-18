2019-11-18T12:49:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Выборы-2019: депутатами парламента стали «Мисс Беларусь», ведущий ОНТ и бывший посол в Турции

Ни одного известного оппозиционного политика в парламент Беларуси не прошло
Геннадий МОЖЕЙКО
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Ни одного известного оппозиционного политика в парламент Беларуси не прошли.Ни одного известного оппозиционного политика в парламент Беларуси не прошли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В этот раз на парламентских выборах, которые прошли в Беларуси, явка составила 77,22% - это на 3% больше, чем на предыдущих парламентских выборах.

По состоянию на 00:30 18 ноября в Центризбирком уже переданы данные практически со всех округов страны. Стало понятно, кто из кандидатов выиграл выборы. Председатель ЦИК Лидия Ермошина рассказала о самых известных фигурах, которые стали депутатами.

Это экс-министр информации Лилия Ананич. «Мисс Беларусь 2018» Мария Василевич тоже стала депутатом. Также депутатом стал ведущий телеканала ОНТ Тенгиз Думбадзе.

- Он будет представлять национальное меньшинство в парламенте, - сказала Ермошина.

Много депутатов были избраны уже не в первый раз. Это, например, Игорь Марзалюк,

Людмила Кононович, Анна Старовойтова, Валерий Воронецкий, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Также депутатами стали руководитель минского БРСМ Сергей Клишевич, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк. Депутатом снова стал Геннадий Давыдько - он является руководителем провластного общественного объединения «Белая Русь», а до этого возглавлял Белтелерадиокомпанию, еще раньше руководил Купаловским театром.

Впервые избрана начальник секретариата председателя правления «Беларусбанка» Марина Ленчевская. Также впервые депутатом стал проректор БГУИР Сергей Дик. Победили на выборах экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, замминистра обороны Олег Белоконев, судья Верховного суда Светлана Любецкая.

- Я за нее голосовала, - призналась Лилия Ермошина.

Также депутатом стал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, руководитель совета ветеранов Иван Гордейчик, замглавы администрации президента Валерий Мицкевич.

Известные оппозиционные кандидаты – например, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев или председатель БНФ Григорий Костусев в парламент не прошли.

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