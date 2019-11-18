Сын минчанки, которая умерла после отдыха в Египте: «Мама до последнего не понимала, что больна»

56-летний Анатолий и 54-летняя Елена из Минска свой отпуск решили провести в Египте. Путевку формата «все включено» купили в турфирме, заселились в четырехзвездочный отель Shаrm Reef 4* в Шарм-эль-Шейхе. Сын Елены, Андрей, рассказывает, что в Египте его мама отдыхала в четвертый раз, знала о том, что к еде и воде за границей лучше относиться с осторожностью.

- 24 октября мама сообщила, что Анатолий умер. Оказалось, что ему стало плохо после ужина в отеле. В тот день они сначала поели манго, а потом рыбу. Что за вид рыбы - непонятно, на табличке было написано просто fish, - рассказывает Андрей. - Я не знаю, сколько они съели, может быть, одну рыбу на двоих, но скорее всего, даже 70/30, потому что мама всегда ела гораздо меньше.

Когда Анатолий почувствовал себя плохо, Елена сразу обратилась за помощью к врачам. Супругам поставили капельницы, после этого они ничего не ели.

- Ночью Анатолию стало плохо, у него сильно заболел живот. Потом начались какие-то хрипы, ему стало трудно дышать - и мама сразу вызвала «скорую». Врачи сказали, что у него проблемы с сердцем, забрали в больницу. А меньше чем через полчаса, сказали, что он скончался из-за остановки сердца.

25 октября женщина прилетела в Минск, в аэропорту ее встретили в 3 ночи.

- Из аэропорта ее забирал я и муж ее лучшей подруги - у нас не было никаких подозрений на то, что она больна. Она не жаловалась на здоровье всю поездку. До последнего часа не понимала, что больна. Она говорила, что плохо ела последние сутки, плохо спала, но это было вполне логично для человека, убитого горем и обессилевшего, как нам тогда казалось. Она медленно все делала, сил подняться в квартиру у нее не было.

Дома Елена провела около четырех часов.

- Она начала задыхаться, спрашивала у меня: «Разве так должно быть?» Я тогда спросил: вы что, оба отравились? Она сказала: «Да». Я сразу вызвал «скорую».

Елену отвезли в инфекционную больницу, в отделение реанимации. У врачей было несколько предположений, говорит Андрей.

- Основная версия - отравление. Нам сразу сказали, что никакая вирусная инфекция так быстро человека не убивает. Возможно, это было отравление токсинами или тяжелыми металлами. Врачи осмотрели тело на укусы комаров, но ничего не обнаружили. Мать всегда ела меньше, чем Анатолий. Я так понимаю, что это ей и позволило прилететь в Минск и в реанимации прожить еще три недели.

В больнице Елена становилось все хуже и хуже, ее ввели в искусственную кому. У женщины отказали сначала почки, затем печень и сердце. На фоне ослабленного иммунитета началась пневмония.

- Врачи пытались ее стабилизировать, но они не могли ничего сделать при всем желании. Пересадку органов она бы не пережила. К врачам у нас претензий нет, они пытались сделать все, что было в их силах.

Тело Анатолия привезли в Беларусь через пять дней после смерти, вскрытие делали здесь.

- Слава богу, страховая компания оплатила репатриацию тела, потому что в крови не было алкоголя. Анатолию было 56 лет, маме - 54. Они интеллигентные, мать в банке работала, висела на доске почте, Анатолий был специалистом по продажам.

Когда Елена еще была в реанимации, Андрей пытался узнать результаты вскрытия Анатолия в надежде, что это поможет поставить точный диагноз матери.

- Врач мне звонил три раза, спрашивал, может, результаты вскрытия готовы. Но у нас такие законы, которые идут вразрез со здравым смыслом. Потому что пока идет следствие, результаты никому нельзя передавать. То есть спасти живого человека оказалось невозможно.

Елена умерла 13 ноября, на следующий день сделали вскрытие. Результаты пока неизвестны. В свидетельстве о смерти Анатолия написано, что причиной стала внезапная остановка сердца, а у Елены - невыясненная причина.

- Сейчас ждем результатов следствия. Когда мать была в сознании, рассказала, что до них в отеле отравилась еще одна пара. Мы сделали запрос, чтобы узнать, были ли отравления в отеле. Нам ответили, что нет. Но, как мне сказали, запрос нужно было формулировать по-другому: были ли у вас в отеле случаи внезапной остановки сердца? Возможно, тогда ответ был бы другим.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Мы сражались за ее жизнь 19 дней»

- Я могу подтвердить факт того, что эта пациентка находилась у нас на лечении, мы сражались за ее жизнь 19 дней, - говорит Александр Дедков, заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Городской клинической инфекционной больницы. - Привлекали специалистов из других медицинских учреждений - ее осматривали токсикологи, инфекционисты. К сожалению, она скончалась 13 ноября. Сказать, насколько это частый или редкий случай, я не могу, во всяком случае, не очень редкий. Потому что получить подобного рода проблемы человек может в любом месте, в любой стране. Человеческий организм - достаточно нежная и ранимая структура, подверженная рискам. Опасности нас, к сожалению, окружают со всех сторон. Получить отравление можно и дома. Поэтому нам, как медицинским работникам, не очень понятно, почему такая заинтересованность этой темой со всех сторон. Да, для нашего стационара случай нетипичен. Обычно такими отравлениями занимается больница скорой медицинской помощи, но в этом случае пациентка была у нас, потому что мы не могли ее транспортировать.

КОММЕНТАРИЙ ОТЕЛЯ

«Других случаев отравления в нашем отеле не зафиксировано»

Туристы, которые уже купили путевку и собирались заселяться в тот же отель, где жили Елена и Анатолий, сейчас штурмуют сайты для путешественников, пытаясь узнать у администрации отеля, есть ли повод для беспокойства. Администрация всем отвечает одинаково:

- Мы искренне сожалеем о том, что произошло с нашими дорогими гостями и соболезнуем родным и друзьям погибших. В это время в нашем отеле была произведена проверка, других случаев отравления гостей в нашем отеле не было зафиксировано, хотя наш отель полностью забронирован на несколько месяцев вперед и все гости питаются в одном и том же ресторане с тем же набором блюд. Также в это время не поступало жалоб на ухудшение самочувствия либо на некачественную еду из ресторана от гостей. Из госпиталя, где погиб наш гость, нам поступило официальное заключение о том, что он умер от сердечного приступа, и мы не можем выдвигать какие-либо другие версии. Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, тщательно проверяем продукты питания, напитки. Для нас всегда на первом месте безопасность и комфорт наших дорогих гостей, - такой ответ на вопросы туристов дал сотрудник отеля отеля Sharm Reef Мохамед Магди.

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