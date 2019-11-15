Уроки честного материнства: в Минске на день откроется бесплатное учебное заведение для родителей

С изучением «азбуки материнства», уроками семейного бюджета и экзаменами: в Минск в необычном формате возвращается третий Республиканский конгресс MAMA PRO. Обучиться в Академии Честного Материнства мамы и папы смогут бесплатно. Учебное заведение появится в популярном формате pop-up - всего на один день, 30 ноября. Выпускники получат и «диплом» - подарок от Банка Дабрабыт, разработанный специально для родителей-студентов.

Республиканский конгресс MAMA PRO - не новое и весьма долгожданное мероприятие для родителей. Его история началась еще в 2017 году, когда в формате лекций и мастер-классов мамы и папы обучались осознанному родительству вместе с топовыми врачами страны. После успешного старта в столице конгресс побывал во всех городах Беларуси и превратился в глобальный проект, объединяющий мам, пап и врачей. В этом году организаторы конгресса решили обновить формат, сделав упор на увлекающий интерактивный формат учебного заведения.

Зоны конгресса превратятся на этот раз в учебные курсы Академии, а каждый «студент» получит программу обучения с расписанием занятий. Послушать доклады и открыто поговорить о проблемах с известными врачами и экспертами проекта MAMA PRO, познакомиться с «однокурсниками»-единомышленниками и получить честные ответы на волнующие вопросы - Академия Честного Материнства расскажет и покажет, что в теме родительства нет неудобных или неправильных тем для обсуждения.

За день мамы и папы смогут узнать полезные кулинарные хитрости для детского стола совместно с брендами детского питания «Тёма» и «Растишка» и сдать экзамен самым строгим преподавателям - своим детям. На толк-шоу с участием известных экспертов родители-студенты зададут острые вопросы о беременности и родах, а затем отправятся на курс по детскому шоппингу вместе с «Гиппо и Белмаркет». А еще мамы смогут уделить время себе в специальной релакс-комнате: отвлечься от забот, сходить на мастер-класс по йоге, обсудить волнующие темы с известными мамами и психологами на курсе «Перемены к лучшему» вместе с водой «Святой Источник Светлячок». Эксперт в области детской гигиены, бренд Bella Baby Happy, обучит не только родителей-студентов, которым предстоит пройти курс медподготовки, но и «преподавателей». Так, в рамках Академии пройдет отдельный курс для врачей ДокторPRO.

Обучение в этот день - только «на равных», в формате открытого диалога и интерактивного talk-шоу между родителями и врачами. Для тех мам и пап, кому будет некомфортно рассказать о своей проблеме на весь зал, установят даже специальную коробку для анонимных вопросов.

Учиться организаторы призывают ответственно: в Программе оставят места для отметок о прохождении обучения на каждом из курсов. Так, все гости конгресса автоматически станут участниками квеста, где должны будут посетить минимум одно мероприятие на каждой из зон и получить отметку об участии у администратора зоны – «зачет по курсу».

И какое обучение без выпускного? Студенты, заработавшие зачеты по всем курсам, получают «диплом» - сертификат, подтверждающий оформление уникального подарка, который проект MAMA PRO приготовил совместно с Банком Дабрабыт специально для родителей, которые заботятся о своей семье и любят полезные подарки и бонусы. И как приятное дополнение к диплому - стартовый набор профессиональной мамы-академика в виде коробки MAMA PRO с подарками от партнеров.

Что: 3-ий республиканский конгресс MAMA PRO в формате Академии Честного Материнства

Где: Виктория Олимп

Когда: 30 ноября, 11:00 - 18:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

СПРАВКА

Республиканский конгресс MAMA PRO впервые прошел в Минске в 2017 году. После позитивной обратной связи конгресс объездил с лекциями все города Беларуси, а спустя год вновь собрал родителей для общения с топовыми врачами в формате открытого диалога. Общение с мамами и их мнения и потребности легли в основу новых проектов MAMA PRO - оупен-классов для активных отцов ПАПА PRO, интернет-портала для современных родителей Mamapro.by, мобильного приложения MAMA PRO и масштабного проекта подарочных коробок MAMA PRO с вещами для мамы и малыша в роддомах Минска.