Белорусы и великие войны ХХ века: как Вандам из-под Минска был тайным агентом России в Южной Африке

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Александра Кузнецова-Тимонова рассказала нам о белорусском следе на полях Англо-бурской войны, которая проходила в 1899 - 1902 годах в Южной Африке.

- Российский историк Геннадий Шубин, к сожалению уже ушедший из жизни, детально изучал тему участия в Англо-бурской войне российских добровольцев. Он установил несколько десятков имен. Однако выяснить подробную биографию каждого не всегда удается, в особенности место рождения.

В отделе военной истории Беларуси мы много лет ведем работу по исследованию участия представителей Беларуси в войнах и военных конфликтах ХХ века. Интересно было выяснить, есть ли «белорусский след» на полях той войны. Поиски все еще продолжаются. Однако уже сейчас мы знаем, что в Англо-бурской войне принимали участие наши соотечественники. Официальным русским военным агентом в армии буров был полковник Василий Ромейко-Гурко - потомок витебских дворян, представитель знаменитой военной династии, внук героя войны 1812 года генерала Владимира Гурко и сын героя Русско-турецкой войны Иосифа Гурко. Алексей Ефимович Едрихин, известный впоследствии как Вандам, отправился в Южную Африку в качестве добровольца… и разведчика. Его история заслуживает особого внимания.

«Гимназисты карту Трансвааля могли знать лучше родной губернии»

- Зачем добровольцы из Российской империи ехали воевать в Южную Африку?

- Добровольцы ехали не только из России: на стороне буров воевали голландцы, шведы, французы, немцы и даже американцы. Антианглийские настроения были довольно сильны в Европе и России. Причина тому - стремительная экономическая и военная экспансия Британской империи на всех континентах, стремление взять под контроль максимум природных ресурсов.

С самого начала было очевидно, что шансы буров на победу ничтожны. Их противник - огромная империя, у которой была самая профессиональная на то время армия в мире и огромный опыт захвата колоний и изощренных политических игр. А бурские республики - Трансвааль и Оранжевая - были населены потомками европейцев (в основном голландцев), которые занимались скотоводством и земледелием, не стремились развивать промышленность, строить большие города и не имели армии как таковой. Бурам не повезло поселиться в тех местах, где впоследствии нашли залежи золота.

Кроме того, Трансваальская война - так ее тогда называли в российской прессе - была первой колониальной войной «белых против белых». Ведь буры были такими же рабовладельцами, как и англичане. Однако по сравнению с последними они представлялись гордыми патриотами своей маленькой страны. Симпатию у российских читателей вызывали и религиозность буров, и склонность к сельскому хозяйству, и патриотизм, и даже их окладистые бороды! События войны активно освещались в российской прессе, а гимназисты карту Трансвааля могли знать лучше родной губернии.

Были и не простые добровольцы. Россия отправила на театр боевых действий своих военных агентов и наблюдателей. Одним из них и был поручик Алексей Едрихин. Открывшийся литературный талант стал его пропуском в военную разведку - разведчика легче всего скрыть под личиной журналиста.

Вандам дослужился до генерала.

- Что он был за человек?

- Это пример человека, который сделал себя сам. Алексей был сыном простого солдата. В семье кроме него было еще шесть детей. Шансов продвинуться выше ротного капитана было ничтожно мало. А он блестяще воспользовался всеми шансами, которые дала жизнь.

- С чего началась блистательная карьера?

- В возрасте 17 лет, в 1884 году, Алексей поступил вольноопределяющимся 3-го разряда в 120-й пехотный Серпуховский полк. 3-й разряд означал, что у него на тот момент едва ли было больше трех классов образования. Обычный крестьянский паренек. При этом он старался учиться, насколько у него получалось, ведь финансовых возможностей было немного, книги стоили дорого. Он смог поступить в 1886 г. в Виленское пехотное юнкерское училище. Это было непривилегированное заведение, где учились за казенный счет, среди курсантов 75% было не из дворян. Едрихин закончил училище по 2-му разряду - показатель чуть выше среднего, оценки от 7 баллов по 12-балльной системе. Недостаток начального образования сказывался долго.

- Но офицерское звание он получил?

- Нет, он закончил училище как унтер-офицер. Возможно, сказалось низкое социальное происхождение. Его направили на службу в 117-й пехотный Ярославский полк. Рядовая непростая карьера многих-многих тысяч офицеров из простонародья. Офицерский чин подпоручика Едрихин получил лишь в июле 1890 года.

«Получил медаль «За спасение погибающих»

- Когда же карьера пошла в гору?

- Наверное, самая большая перемена в его жизни произошла после того, как 30 апреля 1892 года он получил медаль «За спасение погибающих» для ношения на груди с Владимирской лентой. Главная интрига в его жизни, вероятно, в том, кого он спас. Нам это неизвестно. Известно лишь, что человек (или люди) - остался жив. В противном случае медаль называли «За спасание…» - если награжденный проявил доблесть, но спасти никого не смог.

Подробности подвига подпоручика Едрихина неизвестны. Однако 5 лет спустя он, с трудом ранее выкарабкивавшийся на 7-бальные оценки, поступает в Николаевскую академию Генерального Штаба. При этом он успешно сдал экзамены по двум языкам. Возможно, некто оценил его способности и подсказал такой путь, возможно, и помог. В академию ведь поступить было непросто: конкурс был серьезный, 12 вступительных экзаменов, из них 2 - по иностранным языкам.

Однако Алексей Едрихин все экзамены сдал успешно и был зачислен. Два класса академии он окончил уже по 1-му разряду! То есть максимально воспользовался представившимися возможностями. Дальше его ждала блестящая карьера штабного офицера. Но его уже тогда планировали использовать по другому направлению.

Так выглядели коммандос буров.

«Поездку в Африку финансировал Великий князь Александр Михайлович»

- Начинается его карьера разведчика?

- Очевидно. Весной 1899 года Едрихин отправился в свой 117-й пехотный Ярославский полк. А в октябре он уже пишет рапорт: «Желаю отправиться в Южную Африку, чтобы лично следить за ходом Англо-трансваальской войны, и прошу ходатайства вашего превосходительства о скорейшем зачислении меня в запас армии с предоставлением права по возвращении с театра военных действий быть зачисленным снова в полк с зачетом в службу времени, проведенного в отсутствии, и в отпуске за это время содержания».

Доброволец? Похоже. Однако одобрительная резолюция военного министра Куропаткина дана тем же днем. А финансовое обеспечение поездки предоставил Великий князь Александр Михайлович. Это очень напоминает спланированную операцию. Едрихин отправлялся в Трансвааль в качестве внештатного корреспондента российской газеты «Новое время», будучи при этом тайным военным агентом России.

- И на авансцену выходит уже Алексей Вандам.

- Подпоручик прибыл в Республику Трансвааль - это восточная часть нынешней ЮАР. На войне он провел несколько месяцев - с осени 1899 года по февраль 1900-го. Был вынужден вернуться в Россию из-за болезни.

Главная его заслуга на этой войне - «Письма о Трансваале». Это, пожалуй, самый яркий и подробный исторический источник о событиях Англо-бурской войны на русском языке, к тому же написанный участником и очевидцем событий. Девять этих «писем», а также несколько аналитических статей, написанных живым ярким языком не без юмора, публиковались в «Новом времени» с ноября 1899 года.

- Это было интересно российскому читателю?

- Очень интересно, потому что Англо-бурская война всколыхнула общество. Англия на тот момент была самой большой колониальной державой, которая хотела завоевать весь мир. А Россия защищала свои интересы. Антианглийские настроения в обществе были сильны. Тогда в русской прессе публиковался очень популярный приключенческий роман немецкого писателя Штефена Маркоса «Роза Бургер, бурская героиня, или Золотоискатели в Трансваале». Выпуски расхватывали налету! А песня «Трансвааль, земля моя, ты вся горишь в огне» была очень популярна в России и после революции, и даже позже, в 1930-е годы.

- А у советских школьников был популярен роман Луи Буссенара «Капитан Сорви-Голова». Там тоже буры герои.

- На стороне буров выступала пресса многих государств. Однако дальше информационной поддержки дело не пошло. В конечной победе англичан мало кто сомневался.

«С июля 1907-го его звали Алексеем Ефимовичем Вандамом»

- Почему Едрихин для публикаций в газете взял псевдоним Вандам? Сейчас его псевдоним звучит особенно актуально.

- Это распространенная фамилия. Мать актера Жана-Клода Ван Дамма - фламандка. Представители этого народа были и среди буров-переселенцев. По одной из версий, поручик взял псевдоним в честь генерала эпохи наполеоновских войн. По второй - это была фамилия одного из военачальников буров, который отличился особой храбростью.

Едрихин официально подал прошение об изменении фамилии. С 29 июля 1907 года его звали Алексей Ефимович Вандам. Причем как только он подал прошение, его тут же подписали, снова тем же днем.

- Что у вас осталось в памяти о его записках с той войны?

- «Письма о Трансваале» опубликованы в книгах, их можно найти в интернете в сборнике его основных работ. Эти корреспонденции содержат подробное описание боевых действий, предпосылок войны, подробный анализ тактики буров и англичан.

Его выводы и прогнозы оказались реализованы практически дословно. Хотя основные труды Вандама «Геополитика и геостратегия», «Величайшее из искусств», как и «Письма о Трансваале», после революции были забыты и переизданы только в 90-е годы.

- Как сложилась судьба Вандама по возвращении из Африки?

- Он стал военным аналитиком. И это была не последняя его командировка. Точно так же, как и перед путешествием в Трансвааль, Вандам ушел в запас 13 апреля 1901 года. Куда именно Алексей Ефимович был отправлен, неизвестно. Возможно, это снова был Трансвааль. На службе он был восстановлен 18 ноября 1903 года и назначен помощником военного атташе в Китае. Замечу, что без знания китайского и японского языка на такие должности не направлялись. Вероятно, он успел, по крайней мере на уровне чтения документов, выучить эти языки.

После революции Вандам жил в Эстонии.

«Почти полностью предсказал, как может развиваться Первая мировая»

- Какие труды издал Вандам?

- Кроме уже названных, книгу «Наше положение». Фактически он занимался теорией международных отношений и геополитикой. В книге «Величайшее из искусств» (1912 - 1913 гг.) он почти полностью предсказал, как может развиваться ход Первой мировой войны. Вандам сделал вывод, что Россия ничего хорошего из этой войны получить не сможет. Потому что это будет невыгодно ни союзникам, ни противникам. Поэтому от этой войны надо держаться подальше. Но избежать ее, к сожалению, было невозможно.

Подполковник Вандам вернулся на действительную службу как раз накануне войны, ставшей Первой мировой. Его путь на этой войне: штаб-офицер для поручений при штабе корпуса, начальник штаба 23-й пехотной дивизии, командир 92-го пехотного Печорского полка, командующий 23-й пехотной дивизией. 22 июля 1917 года Вандам был произведен в генерал-майоры.

О его фронтовой доблести свидетельствуют и боевые награды: орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 2-й степени с мечами и бантом, Станислава 2-й степени с мечами (1915 г.), Георгиевское оружие (апрель 1915 г.). 24 ноября 1917 года он был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.

- Советскую власть он не принял?

- Нет. Однако и полноценно воевать на другой стороне тоже не стал. Первоначально в чине генерал-майора он в начале 1918 году возглавил добровольческий Псковский корпус, но 16 ноября подал в отставку. Позднее он был назначен начальником штаба Северо-Западной армии, однако в ноябре 1919 года снова подал в отставку. Каждый раз обосновывал это болезнью. Скорее всего, он не видел себя в этой изменившейся системе. Он перебрался в независимую Эстонию. Там он возглавлял Георгиевское объединение и Союз взаимопомощи бывших военных. Умер в Таллинне 16 сентября 1933 года. Похоронен на кладбище при церкви Александра Невского.

О его семье и личной жизни ничего не известно. Надеемся, что дальнейшая работа принесет свои плоды и поможет восстановить больше фактов о жизни этого выдающегося человека.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Отряды коммандос - изобретение буров»

- Много изобретений прошли в ту войну своеобразную обкатку и стали использоваться самыми прогрессивными армиями.

- Англо-бурская война - первый шаг к Первой мировой. Ее можно назвать в каком-то смысле испытательным полигоном.

Здесь мы впервые встречаем масштабные позиционные бои, колючую проволоку, бездымный порох, скорострельное оружие (пушки Максима), магазинные винтовки Маузера. Впервые бойцы обеих армий постарались слиться с рельефом и оделись в прообраз современной камуфляжной формы. Тогда же были испытаны в полевых условиях проволочный телеграф, полевой телефон, военная кинохроника. Проявились новые особенности тактики - атака разреженными цепями. Буры подарили миру «коммандос» - так назывались их небольшие партизанские отряды. И они же впервые применили тактику снайперских засад и дуэлей: невеликие числом, но отличные охотники, они не стремились к открытым столкновениям, но мастерки били врага из засады. Как писал Едрихин: «Почти не отнимая от плеча «Маузера», бур неторопливо и метко шлет пулю за пулей, точно каждая идет у него от сердца. Редко подпускают противника ближе чем на 300 шагов - сразу снимаются и отходят на другую позицию».

Дала эта война и практику использования репрессий против мирного населения. Англичане использовали против буров - таких же белых, как они сами - те же приемы, которые до того применялись лишь против тех, кого считали «низшими расами», колониальных народов. Смертность среди военнопленных буров достигала огромных цифр: вдали от родины умерло не менее 24 тыс. буров, притом что численность всей их армии едва ли достигала 80 тысяч человек. В лагерях для гражданского населения погибло не менее 26 тыс. женщин и детей.