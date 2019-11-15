Принеси в редакцию своего толстого кота и получи подписку на «толстушку»!

Вам тоже кажется несправедливостью, что кота Витю не пустили в салон самолета из-за пары лишних килограммов? Давайте поддержим его и хозяина, который не бросил друга в беде!

«Комсомолка» проводит уникальную акцию: принеси своего кота в редакцию в субботу, 16 ноября, с 12.00 до 15.00, мы его взвесим, а вам подарим бесплатную квартальную подписку на «толстушку».

Самым толстым котам - тоже подарок!

Наш адрес: ул. Платонова, 1 Б, 1-й подъезд, 1-й корпус, 4-й этаж.

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