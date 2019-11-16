Конкурс KP.BY: голосуйте за участников шоу «Талент краіны - 4» на ОНТ

В четвертом сезоне «Талента краiны», как и в предыдущих, для отборочных концертов выбрали 48 лучших номеров из нескольких сотен представленных на кастинге (всех участников - 53). Участвуют дети от 5 до 15 лет: ребята поделены на старшую и младшую группы. Среди них вокалисты, танцоры, музыканты, гимнасты и артисты оригинального жанра. Отборочным концертам будет посвящено четыре выпуска шоу. Затем участников ждет полуфинал и финал. Кстати, в новом сезоне зрители увидят на сцене новую пару - соведущей Евгения Булки в новом сезоне стала оперная певица Маргарита Левчук.

Одновременно с началом проекта на канале ОНТ на сайте «Комсомолки» (kp.by) стартует онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат призы от партнера нашего конкурса компании SVEN - крутые геймерские наушники SVEN AP-G887MV.

А также победителей ожидают призы от «Комсомолки». Голосовать можно до 29 декабря (включительно), а имена победителей мы озвучим 30 декабря на сайте kp.by.

ВАЖНО!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа. Все голоса проходят предварительную модерацию, в связи с этим, обновление результатов происходит не сразу, а ДВА РАЗА В СУТКИ. Не переживайте, все реальные голоса будут учтены.