Нужно решить квартирный вопрос? Приходите в агентство недвижимости «7 этажей»!

Большинство людей совершает сделки с недвижимостью редко - всего лишь один или несколько раз за всю жизнь, а потому они не застрахованы от ошибок, которые при этом могут возникнуть. В результате такое приятное событие, как покупка или продажа жилья, увы, может сопровождаться нервотрепкой, потерей времени и денег.

Чтобы грамотно решить квартирный вопрос и избежать подводных камней, которые могут быть в этом важном деле, обращайтесь к профессионалам. Представляем вам одного из участников номинации «Лучшее агентство недвижимости» конкурса «Лучший строитель Беларуси - 2019» - компанию «7 этажей».

Агентство недвижимости «7 этажей» специализируется на продаже и покупке жилой и коммерческой недвижимости Минска и Минской области как на первичном, так и на вторичном рынке. Также оно предоставляет услуги по аренде, оценке и аналитике. Активное сотрудничество с крупными банками и строительными компаниями позволяет агентству успешно решать задачи своих клиентов, что подтверждают пять лет безупречной работы на рынке. В 2018 году «7 этажей» стало победителем в конкурсе профессионального мастерства в сфере недвижимости «Вышыня поспеху».

7 причин, чтобы обратиться в агентство недвижимости «7 этажей»

• Уникальное предложение: благодаря сотрудничеству с МТБанком можно оплатить риелторские услуги картой «Халва» (беспроцентная рассрочка на 3 месяца).

• Партнерские программы с Белагропромбанком, Белгазпромбанком и банком БелВЭБ гарантируют лояльность, оперативность и индивидуальный подход при оформлении кредитов на покупку недвижимости.

• Сотрудничество с крупными проверенными застройщиками дает клиентам дополнительные возможности и скидки.

• Благодаря внедренным техническим решениям (CRM-система, IP-телефония и собственный call-центр) продавцы имеют доступ к базе реальных покупателей на рынке, к аналитической информации по проданным объектам и успешно решают задачи, связанные с продажей недвижимости.

• Полностью автоматизированная выгрузка объявлений гарантирует покупателям только проверенную и актуальную информацию о предлагаемых для продажи объектах.

• Действует программа «Доверие»: на сайте размещены личный телефон директора агентства и форма обратной связи как еще одна возможность получить лучшую услугу. Новый сервис «Кабинет Продавца» делает агентство максимально открытым для клиентов, а услуги - более прозрачными.

• Действуют дисконтные программы на клининговые услуги и ремонтно-отделочные работы.

Хотите продать или обменять жилье?

Если вам надо продать квартиру (дом, коттедж, дачу, земельный участок), опытные риелторы из агентства «7 этажей» вам в этом с радостью помогут. Специалисты бесплатно оценят вашу недвижимость, сделают качественную рекламу, покажут жилье потенциальным покупателям, а также помогут собрать необходимые документы для продажи и составить договор.

Часто взамен своей квартиры люди хотят приобрести другую - иногда большой семье нужно разъехаться, а молодым родителям с появлением детей купить более просторное жилье. Кто-то переезжает в другой район или город, а кто-то решает сменить городскую квартиру на загородный дом. Не стоит бояться хлопот, связанных со сменой жилья, - найти новое удачное место для комфортной жизни поможет «7 этажей». В агентстве предложат варианты взамен, быстро подготовят все необходимые документы, а также предоставят специальные условия кредитования от банков-партнеров.

А если вы сами нашли покупателя на ваше жилье, доверьте дальнейшее сопровождение сделки профессионалам. «7 этажей» организует подписание предварительного договора, согласует все условия предстоящей сделки и обеспечит безопасность взаиморасчетов.

Нужно купить квартиру?

Если вы хотите быстро и без проблем купить квартиру или дом своей мечты, «7 этажей» поможет найти подходящий вариант, который соответствует вашему бюджету и представлениям о комфорте. Ваш персональный агент прозвонит все подходящие объекты, согласует время просмотра, будет сопровождать вас на всех этапах покупки и представлять ваши интересы. Необходимый пакет документов также будет подготовлен специалистами. Кстати, у агентства имеется внушительная база не только квартир, но и загородной недвижимости - одна из самых больших на рынке. Поэтому вы быстро сможете подобрать здесь подходящий вариант дома или дачи.

Как правильно оценить жилье?

Любому человеку при продаже жилья хочется не продешевить. Но если цена будет завышена, то продажа затянется на долгие месяцы, а то и годы. Сомневаетесь в правильности оценки вашей недвижимости? Специалисты агентства «7 этажей» помогут определить ее реальную стоимость на основании ежедневного мониторинга фактически проведенных сделок. Специалисты сравнят вашу недвижимость с другой, предложенной на рынке, и порекомендуют оптимальную цену для начала продажи.

Хотите быстро снять или сдать жилье в аренду?

Если вам нужно снять или сдать жилье, специалисты агентства «7 этажей» вам помогут. Они правильно оценят недвижимость, сделают профессиональную фотосессию, разместят рекламу в СМИ. У агентства есть актуальная база данных квартир и комнат, которые предлагаются в аренду. Здесь можно быстро как подобрать подходящий вариант квартиры, так и найти жильцов.

Есть вопросы? Обращайтесь в агентство недвижимости «7 этажей».

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