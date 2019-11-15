2019-11-16T14:55:59+03:00
Общество
КП Беларусь

5 лет лишения свободы: вынесли приговор экс-гендиректору холдинга «БелОМО» Вячеславу Бурскому

Его заместитель Владимир Кискин получил 3 года. Мужчины собираются обжаловать присужденные сроки
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Суд огласил приговор в отношении 73-летнего бывшего гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава БурскогоСуд огласил приговор в отношении 73-летнего бывшего гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава БурскогоФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В пятницу, 15 ноября, суд Первомайского района Минска огласил приговор в отношении 73-летнего бывшего гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского. Напомним, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 430 УК РБ («Получение взятки»). Его заместителю Владимиру Кискину вменили ту же статью, только часть 2. В итоге Бурского приговорили к пяти годам лишения свободы, его заместителя - к трем годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

После оглашения приговора на мужчин сразу надели наручники. До этого они были под домашним арестом. Бурский пришел на суд в теплой кофте и джинсах, а не в деловом костюме, как на первое заседание. Кто-то из близких мужчин пришел с большой сумкой. Видимо, были готовы к строгому приговору.

- Будете обжаловать приговор? - спросила "Комсомолка" у подсудимых.

- Конечно, - сказал Бурский. Кискин тоже кивнул утвердительно.

Бурский, который был под домашним арестом, был заключен под стражу после оглашения приговора. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Бурский, который был под домашним арестом, был заключен под стражу после оглашения приговора.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Как мы уже писали, по данным следствия, мужчины брали взятки с 2009 года от руководителя российской компании Алексея Фомина. Этот человек предложил Бурскому и Кискину вознаграждение за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию. А также за то, что те окажут содействие в исполнении в установленные сроки договоров между Минским механическим заводом имени Вавилова и российской компанией.

Деньги забирал Кискин и часть суммы передавал гендиректору - у них была договоренность, что Бурский получает 25% взятки. Общая сумма взяток, которую передали руководству холдинга «БелОМО», составила более 22 тысяч белорусских рублей.

Обвиняемые признали свою вину.

- Я 48 лет проработал на предприятии - от технолога до директора. Имея трудовой стаж 55 лет, конечно, этот позор был для меня неожиданным, - говорил на первом судебном заседании Вячеслав Бурский. - Получал деньги от Кискина. Я воспринимал это как подарок за решение технических вопросов.

Заместитель Бурского Кискин (на фото) тоже будет отбывать наказание в исправительной колонии. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Заместитель Бурского Кискин (на фото) тоже будет отбывать наказание в исправительной колонии.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Бурский возглавлял холдинг «БелОМО» 27 лет и получил два ордена из рук президента. Работу на заводе Вавилова - управляющей компании холдинга «БелОМО» - Вячеслав Бурский начал в 1970 году. В 1992 он возглавил предприятие. Он является доктором технических наук, профессором.

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