Белорусский Нотр-Дам: в Закозели спасают невероятной красоты неоготическую часовню Ожешко

Часовне-усыпальнице рода Ожешко в Дрогичинском районе, памятнику архитектуры в стиле неоготики, грозит разрушение. На здании обвалился центральный шпиль – совсем как на знаменитом Нотр-Даме после пожара. В крыше образовался провал, хотя фрагменты оригинальной штукатурки и лепнины на уцелевших частях свода остались. Часовня пережила две войны, но теперь ее медленно губят перепады температуры, ветер, дождь и снег.

В крыше усыпальницы зияет дыра - снег и дождь могут серьезно сократить жизнь памятнику архитектуры.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Мы планируем на зиму организовать временное укрытие крыши. На это были выделены деньги, заработанные на областном субботнике – 50 тысяч рублей. Мы расчистили свод крыши – сняли шпиль, чугунные кресты с четырех башен, то есть облегчили свод. Эти работы закончились в конце октября. Осталось самое главное – прикрыть часовню на зиму, потому что осадки попадают внутрь, – комментирует Инна Проневич, начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома. – Это еще не реставрация, но один из этапов, который позволит не допустить дальнейшего разрушения.

Усыпальница Ожешко - редкий пример неоготической архитектуры в Беларуси.Фото: Оксана БРОВАЧ

Часовня 1839 года давно обнесена деревянным забором, окна и вход закрыты решетками. До сих пор это не создавало препятствий для туристов, которые приезжали в Закозель ради самой большой в Беларуси неоготической усыпальницы. Они раздвигали доски в штакетнике ради того, чтобы подойти поближе и заглянуть внутрь каплицы. Теперь их встречает паспорт объекта и большая таблица «Осторожно, здание в аварийном состоянии, возможны обрушения фасада».

Местные лелеют мечты о реставрации этого величественного здания. Правда, денег на это нет. Вообще нет. Власти района открыли благотворительный счет и надеются на помощь меценатов, инвесторов и зарубежных фондов.

– Реставрационные работы - это недешевое мероприятие. Нам 800 тысяч рублей нужно только на крышу. Это очень много… Мы активно работаем с архивами, ищем изображения, как она выглядела внутри, снаружи, – рассказывает Инна Проневич, которая курирует восстановительные работы.

В каплице Ожешко в Закозели начались аварийно-восстановительные работы.Фото: Оксана БРОВАЧ

Известно, что усыпальницей активно интересуется фонд «Помощь полякам на Востоке». Архитекторы из Польши несколько раз приезжали в Закозель, делали обмеры, изучали документацию на объект. По информации «Комсомолки», средствами на реставрацию фонд пока не располагает. Тем не менее, он вовлечен в сотрудничество с белорусами и готов подключить Министерство культуры и национального наследия Польши или Национальный институт польского культурного наследия за рубежом.

– Объект требует немедленного вмешательства специалистов, – считают представители фонда.

Ну а пока разговоры о реставрации идут только в сослагательном наклонении, остается надеяться только на то, что усыпальница Ожешко сможет пережить еще одну зиму.

– Не хочется, чтобы мы ее потеряли. Я думаю, если мы восстановим, это будет жемчужина не только для Полесья, но и для всей Республики Беларусь. Это очень красивый объект, – мечтает о реставрации чиновница райисполкома.

Возле усыпальницы частично сохранился парк.Фото: Оксана БРОВАЧ

ИЗ ИСТОРИИ

В Закозели находилась родовая усадьба рода Ожешко, который обосновался на Полесье в XVI веке. Самая известная его представительница – писательница Элиза Ожешко. Она родилась и жила в Беларуси, писала на польском языке. Дружила с Франтишком Богушевичем.

Усыпальница была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово.

В часовне проходили католические богослужения, а в криптах хоронили представителей шляхетного рода. Вокруг часовни был парк с каналами и системой прудов – он частично сохранился до наших дней.

Элиза Ожешко участвовала в национально-освободительном движении 1863 – 1864 годов. По легенде, в усыпальнице она прятала генерала армии повстанцев Ромуальда Траугутта.

Сама писательница жила с мужем в Людвиново – это в соседней деревне в Дрогичинском районе. После подавления восстания мужа Ожешко сослали в Россию, имение конфисковали, а Элиза уехала в Гродно.

Усыпальница на рисунке Наполеона Орды.

В Первую мировую войну немецкие солдаты сняли с часовни в Закозели медную крышу. Позже ее заменили на жестяную. В 50-е годы тут хотели сделать музей, потом – православную церковь. Но часовня осталась стоять в запустении.

В 2000-х археологи проводили здесь раскопки. Нашли останки четверых человек, фрагменты одежды - даже кусок слуцкого пояса. Представителей рода Ожешко перезахоронили рядом с усыпальницей, а находки отправили в музеи.

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