2019-11-16T14:55:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский Нотр-Дам: в Закозели спасают невероятной красоты неоготическую часовню Ожешко

Местные власти выделили 50 тысяч рублей - за эти деньги сделают временную крышу [фото]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Так часовня выглядела без лесов. На фасаде сохранились чугунные гербы шляхетского рода.Так часовня выглядела без лесов. На фасаде сохранились чугунные гербы шляхетского рода.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Часовне-усыпальнице рода Ожешко в Дрогичинском районе, памятнику архитектуры в стиле неоготики, грозит разрушение. На здании обвалился центральный шпиль – совсем как на знаменитом Нотр-Даме после пожара. В крыше образовался провал, хотя фрагменты оригинальной штукатурки и лепнины на уцелевших частях свода остались. Часовня пережила две войны, но теперь ее медленно губят перепады температуры, ветер, дождь и снег.

В крыше усыпальницы зияет дыра - снег и дождь могут серьезно сократить жизнь памятнику архитектуры. Фото: Оксана БРОВАЧ

В крыше усыпальницы зияет дыра - снег и дождь могут серьезно сократить жизнь памятнику архитектуры.Фото: Оксана БРОВАЧ

– Мы планируем на зиму организовать временное укрытие крыши. На это были выделены деньги, заработанные на областном субботнике – 50 тысяч рублей. Мы расчистили свод крыши – сняли шпиль, чугунные кресты с четырех башен, то есть облегчили свод. Эти работы закончились в конце октября. Осталось самое главное – прикрыть часовню на зиму, потому что осадки попадают внутрь, – комментирует Инна Проневич, начальник отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Дрогичинского райисполкома. – Это еще не реставрация, но один из этапов, который позволит не допустить дальнейшего разрушения.

Усыпальница Ожешко - редкий пример неоготической архитектуры в Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

Усыпальница Ожешко - редкий пример неоготической архитектуры в Беларуси.Фото: Оксана БРОВАЧ

Часовня 1839 года давно обнесена деревянным забором, окна и вход закрыты решетками. До сих пор это не создавало препятствий для туристов, которые приезжали в Закозель ради самой большой в Беларуси неоготической усыпальницы. Они раздвигали доски в штакетнике ради того, чтобы подойти поближе и заглянуть внутрь каплицы. Теперь их встречает паспорт объекта и большая таблица «Осторожно, здание в аварийном состоянии, возможны обрушения фасада».

Местные лелеют мечты о реставрации этого величественного здания. Правда, денег на это нет. Вообще нет. Власти района открыли благотворительный счет и надеются на помощь меценатов, инвесторов и зарубежных фондов.

– Реставрационные работы - это недешевое мероприятие. Нам 800 тысяч рублей нужно только на крышу. Это очень много… Мы активно работаем с архивами, ищем изображения, как она выглядела внутри, снаружи, – рассказывает Инна Проневич, которая курирует восстановительные работы.

В каплице Ожешко в Закозели начались аварийно-восстановительные работы. Фото: Оксана БРОВАЧ

В каплице Ожешко в Закозели начались аварийно-восстановительные работы.Фото: Оксана БРОВАЧ

Известно, что усыпальницей активно интересуется фонд «Помощь полякам на Востоке». Архитекторы из Польши несколько раз приезжали в Закозель, делали обмеры, изучали документацию на объект. По информации «Комсомолки», средствами на реставрацию фонд пока не располагает. Тем не менее, он вовлечен в сотрудничество с белорусами и готов подключить Министерство культуры и национального наследия Польши или Национальный институт польского культурного наследия за рубежом.

– Объект требует немедленного вмешательства специалистов, – считают представители фонда.

Ну а пока разговоры о реставрации идут только в сослагательном наклонении, остается надеяться только на то, что усыпальница Ожешко сможет пережить еще одну зиму.

– Не хочется, чтобы мы ее потеряли. Я думаю, если мы восстановим, это будет жемчужина не только для Полесья, но и для всей Республики Беларусь. Это очень красивый объект, – мечтает о реставрации чиновница райисполкома.

Возле усыпальницы частично сохранился парк. Фото: Оксана БРОВАЧ

Возле усыпальницы частично сохранился парк.Фото: Оксана БРОВАЧ

ИЗ ИСТОРИИ

В Закозели находилась родовая усадьба рода Ожешко, который обосновался на Полесье в XVI веке. Самая известная его представительница – писательница Элиза Ожешко. Она родилась и жила в Беларуси, писала на польском языке. Дружила с Франтишком Богушевичем.

Усыпальница была построена в 1839 году по проекту варшавского архитектора Франтишка Ящолда. Другое его известное творение – дворец Пусловских в Коссово.

В часовне проходили католические богослужения, а в криптах хоронили представителей шляхетного рода. Вокруг часовни был парк с каналами и системой прудов – он частично сохранился до наших дней.

Элиза Ожешко участвовала в национально-освободительном движении 1863 – 1864 годов. По легенде, в усыпальнице она прятала генерала армии повстанцев Ромуальда Траугутта.

Сама писательница жила с мужем в Людвиново – это в соседней деревне в Дрогичинском районе. После подавления восстания мужа Ожешко сослали в Россию, имение конфисковали, а Элиза уехала в Гродно.

Усыпальница на рисунке Наполеона Орды.

Усыпальница на рисунке Наполеона Орды.

В Первую мировую войну немецкие солдаты сняли с часовни в Закозели медную крышу. Позже ее заменили на жестяную. В 50-е годы тут хотели сделать музей, потом – православную церковь. Но часовня осталась стоять в запустении.

В 2000-х археологи проводили здесь раскопки. Нашли останки четверых человек, фрагменты одежды - даже кусок слуцкого пояса. Представителей рода Ожешко перезахоронили рядом с усыпальницей, а находки отправили в музеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Напряженные отношения с отцом, особенно у мальчиков»: в Беларуси исследовали причины депрессий и самоубийств у подростков
Один из самых быстрых и доступных способов психологической помощи - телефон доверия, но половина опрошенных подростков о нем просто не знает
«Западные дамы реже попадаются». Психолог объяснила, почему белоруски отдают все сбережения виртуальным кавалерам
Очередная жертва: 48-летнюю женщину из Витебска интернет-жених обманул на $18 тысяч. Мошенник представился летчиком, у которого $150 тысяч, бриллианты и проблемы с зарплатой
«Дополненная реальность»: в галерее «АртХаос» открылась загадочная и романтическая выставка
Есть ли различия между мужским и женским взглядами на живопись? Может ли индивидуальность художника создавать творческий тандем с другим мастером кисти? Что есть реальность и видим ли мы на самом деле то, что видим?
«Нормальных мужиков человек 10 - остальные пьющие». Как живет деревня, где 15-летний мальчик вытащил соседа из горящего дома
Мы съездили в гости к подростку, подарили ему смартфон за храбрость, прогулялись по Малышковичам и узнали, кто приютил одинокого погорельца
Новости 24
В Глуске авто упало с обрыва в реку. Есть погибшие
Гайдукевич: Несанкционированное мероприятие с участием молодежи может закончиться плачевно
Комбо: бесправник пил пиво за рулем чужой машины и вылетел в кювет
Мужчина отсидел за убийство, вышел и зарубил родную бабушку
В детском саду в Гродно украли деньги родительского комитета
Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь
В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке
Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян
Белстат: достаток белорусов продолжает расти
27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Теперь в минских такси можно ездить с собаками
Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября
"Белнефтехим" снимает биодизель с производства с 2020 года
«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск - Микашевичи
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов