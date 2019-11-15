2019-11-16T17:42:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Западные дамы реже попадаются». Психолог объяснила, почему белоруски отдают все сбережения виртуальным кавалерам

Очередная жертва: 48-летнюю женщину из Витебска интернет-жених обманул на $18 тысяч. Мошенник представился летчиком, у которого $150 тысяч, бриллианты и проблемы с зарплатой
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина познакомилась в сети с "летчиком", а тот обчистил ее и пропал. Фото: кадр из видео МВД.Женщина познакомилась в сети с "летчиком", а тот обчистил ее и пропал. Фото: кадр из видео МВД.
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Очередная жертва виртуальных ловеласов обратилась в правоохранительные органы в Витебске. 48-летняя женщина перевела мошеннику 37 тысяч рублей.

Мужчина написал витеблянке на сайте знакомств. Представился летчиком. Рассказал душещипательную историю - якобы ему пришлось бежать из России за границу и несколько лет жить на Гавайских островах. Летчик, по его словам, работал по специальности в афганской авиации. Виртуальный роман развивался бурно, мужчина писал длинные письма, полные комплиментов, строил планы на будущее. Уже через несколько дней стал настаивать на том, чтобы встретиться лично. А потом и вовсе выразил намерение перебраться жить в Беларусь.

- Со слов мужчины, работа в афганской авиации его больше не устраивала, так как фирма стала задерживать зарплату. Он попросил белоруску помочь ему вывезти из страны сбережения - 150 тысяч долларов и пять бриллиантов, которые зависли в одном из банков. Объяснил, что проблему может решить логистическая фирма, представители которой должны были связаться с женщиной и рассказать ей алгоритм дальнейших действий, - рассказывает начальник Октябрьского РОВД Витебска Сергей Стельмах.

Действительно, «представители логистической фирмы» с женщиной вскоре связались. Попросили заполнить пакет документов и перевести на определенный счет $2500 - якобы «страховой взнос» за транспортировку бриллиантов. Потом оказалось, что этих денег недостаточно, потребовались еще доплаты и переводы.

- Женщина одолжила крупные суммы у знакомых и взяла кредит в банке. Всего она перечислила мошенникам более 37 тысяч рублей. Все это произошло в течение нескольких дней, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - После того как все деньги были перечислены, мошенники перестали выходить на связь. Никаких бриллиантов женщина не получила. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в Октябрьский РОВД.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию психолога Екатерину Новолоцкую-Алагулову.

- Мошенники выбирают жертв среди женщин 30 - 35 лет и старше. Как правило, рассылают множество писем наобум, но особо присматриваются к матерям-одиночкам и женщинам, у которых нет детей, к женщинам, от которых «веет одиночеством». Никаких особенных психологических приемов в переписке они не применяют. Используют самые примитивные пикаперские штучки, заваливают однотипными комплиментами. Даже фото используют одни и те же для целого ряда анкет под различными именами.

Женщины, для которых одиночество давно стало проблемой, сами делают значительный кусок работы, сами себя «очаровывают». В фантазиях таких дам редко присутствуют реальные мужчины. Большинство из них мечтает о принце, герое, миллионере. Женщины просто проецируют свои ожидания, мечты, фантазии на виртуального собеседника и влюбляются. К тому же наши женщины по натуре своей спасательницы. Для славянской женщины тащить на себе мужика, который «вообще-то хороший, просто у него сейчас проблемы», - нормально. Западные дамы гораздо реже попадаются на подобную удочку.

- Как не стать жертвой мошенников с сайтов знакомств?

- Прежде чем создавать анкету на сайте знакомств или начинать общение в социальной сети, нужно понять, что вам нужно. Хочешь романтики или ищешь коммерческих отношений - богатого жениха? Если решила, что хочешь романтики, сразу отметай любые «коммерческие предложения». Просите у собеседника больше фотографий в разных обстоятельствах, общайтесь по видеосвязи. С подозрением относитесь к собеседникам, которые форсируют развитие отношений, засыпают вас комплиментами. Если все идет слишком сладко и гладко, это серьезный повод задуматься.

СОВЕТЫ МВД

- Проверьте данные виртуального собеседника (и фото, и имя) через поисковые системы. Если с вами общается мошенник, наверняка вы найдете в сети истории, связанные с этим «героем».

- Категорично и твердо дайте понять, что никаких денег высылать не будете.

- Игнорируйте просьбы, не поддавайтесь на прессинг мошенника.

- Будьте бдительны, не поддавайтесь на приманку, какой бы заманчивой она ни казалась.

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