2019-11-16T17:42:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Напряженные отношения с отцом, особенно у мальчиков»: в Беларуси исследовали причины депрессий и самоубийств у подростков

Один из самых быстрых и доступных способов психологической помощи - телефон доверия, но половина опрошенных подростков о нем просто не знает
Раиса ЮДИНА
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Подросткам не хватает понимания и внимания. Фото pixabay.comПодросткам не хватает понимания и внимания. Фото pixabay.com
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В 2018 году в Беларуси увеличилось количество самоубийств подростков - 3,5 случая на 100 тыс. несовершеннолетних в возрасте 10 - 17 лет против 2,3 случая в 2017 году. Попыток подростковых суицидов в прошлом году было зарегистрировано 347 (в 2017-м - 298). Что происходит с детьми и что ими движет, когда они хотят оборвать жизнь, которая только начинается? Как им можно помочь? Чтобы получить ответы от самих подростков, ЮНИСЕФ совместно с Минздравом и Минобром провели масштабное исследование поведения подростков и молодежи в Беларуси. Участниками стали 3600 человек в возрасте от 14 до 19 лет. Как оказалось, у 26,1% (а это 936 человек) из них возникали мысли о самоубийстве. Среди тех, кто думал о суициде, 4,8% пытались покончить с собой.

«Психологическая помощь по телефону - одна из самых быстрых, доступных, экстренных»

- Хотелось бы видеть показатели лучше, но есть страны, у которых все еще более серьезно. Беларусь - одна из лучших стран в этом отношении, - говорит Рашед Мустафа Сарвар, представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

По данным таких же исследований, которые проводились в других европейских странах, количество подростков с суицидальным настроением колеблется от 15% в Армении до 43,8% в Латвии.

Главные причины примерно одинаковые: чувство одиночества, конфликт с родителями, отсутствие смысла жизни, несчастная любовь, неприятности с учебой, конфликты со сверстниками, потеря близкого человека. Как показало исследование, нередко поводом для появления мыслей о самоубийстве (особенно у мальчиков) становятся напряженные отношения с отцом.

Признаки депрессивной симптоматики были выявлены у 18,2% участников исследования. Здесь среди причин опять одно из первых мест занимают напряженные отношения с отцом, высокий уровень тревожности, употребление наркотиков либо отсутствие жизненных целей.

Около половины опрошенных подростков сказали, что не знают, к кому обратиться за помощью в кризисной ситуации. Хотя с 1998 года в Минске специально для них функционирует круглосуточный телефон доверия.

138 тысяч детей в Беларуси уязвимы

- Помощь по телефону - одна из самых быстрых, доступных, экстренных, которая только может быть оказана, - напомнила Ольга Литвинова, главный внештатный детский психиатр Минздрава. - На общенациональную детскую телефонную линию только за 9 месяцев этого года уже поступило 1300 обращений. Звонят и дети, и их родители. Процентов 30 звонков - от педагогов с целью получения консультации или рекомендаций по работе с той или иной семьей.

Главный внештатный детский психиатр обратила внимание, что количество подростковых суицидов у нас носит волнообразный характер: в 2015 году их было 17, в 2016-м - 29, в 2017-м - 18, в 2018-м - 28. В разы больше парасуицидов - попыток самоубийств.

- По нашим исследованиям, 138 тысяч детей 10 - 17 лет в Беларуси, а это 19%, почти каждый 5-й подросток, уязвимы по разным причинам: инвалидность, социальное сиротство, неполная семья, - говорит Рашед Мустафа Сарвар.

«Все проблемы у них начинаются от скуки»

Однозначного рецепта решения проблемы все равно нет - каждый подросток индивидуален, к каждому надо найти свой ключик. И стоит обратить внимание на то, что они говорят о своих проблемах.

- В основном все проблемы у них начинаются от скуки. Детям нечем заняться после школы. Да, много кружков, но не всех удается заинтересовать. Родители заняты, приходят в 9 часов домой, учителя провели урок и ушли, - рассказывает Александра Туровская, волонтер ЦДП «Доверие» при 8-й поликлинике г. Минска, студентка БГМУ. - Мало того что они не доверяют учителям, они не хотят идти к школьному психологу - мол, я расскажу о своей проблеме, о ней все узнают. Когда они к нам приходят, тоже поначалу боятся огласки. Разрешаем им называться другим именем. Особенно нравятся им американские, много Джеков. Со временем они втягиваются, охотно приходят, потому что здесь можно пообщаться, поделиться опытом, поиграть бесплатно в настольный теннис. Многим из них не хватает активностей, совместных спортивных мероприятий вне школы.

БУДЬ В КУРСЕ!

В любое время суток ежедневно подростки со всей Беларуси могут получить психологическую помощь опытных специалистов по телефону 8-801-100-16-11.

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