Все ближе к Европе: как меняются принципы жилой застройки Беларуси

Своим примером застройщик показал, каким комфортным может быть доступное жилье. Белорусы уже живут по европейским стандартам.

Сегодня самый известный проект «А-100 Девелопмент» - жилой район Новая Боровая.

Квартал Forrest, Новая Боровая.

Здесь реализуется европейский подход к организации городской среды: квартальный принцип застройки и яркие, непохожие друг на друга дома. Весь район состоит из кварталов, которые разделены дорогами. Это позволяет рассредоточить транспортные потоки и упрощает навигацию, в то время как привычная нам микрорайонная застройка представляет собой запутанную сеть однотипных дворов и домов.

«Квартал-парк», Новая Боровая.

Каждый квартал Новой Боровой состоит из нескольких домов и имеет закрытый двор без автомобилей. Подъезды здесь проходные: один выход ведет во двор, а второй - на улицу и к парковкам.

Квартал «Сосновый», Новая Боровая.

Нестандартные стильные фасады сделали район невероятно популярным, и это послужило примером для других застройщиков. Недавно отметил это и президент.

Во время открытого семинара о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси Александр Лукашенко лично отметил высокий уровень «А-100 Девелопмент» и, в частности, жилого района Новая Боровая, назвав его красивым, удобным и функциональным.

«Возьмите пример с компании «А-100». Им ничего не помешало сделать достойный район!» - отметил глава государства.

Не менее популярными стали и другие проекты застройщика: квартал «Пирс» в прибалтийском стиле на Минском море и уникальный жилой комплекс «Зеленая гавань», который возводится прямо среди леса, возле единственных в Беларуси гольф-полей чемпионского класса.

Квартал «Пирс».

Гольф-поля, жилой комплекс «Зеленая гавань».

В этих проектах архитекторы показали, как органично частная застройка может сочетаться с невысокими многоквартирными домами и вписываться в природный рельеф.

Жилой комплекс «Зеленая гавань».

Квартал «Пирс».

На прошлой неделе оба этих проекта «А-100 Девелопмент» стали победителями международной премии Best For Life Design Award 2019 в номинации «Девелопмент и архитектура» в Италии.

Вручение премии Best For Life Design Award 2019.

Жилые комплексы компании обслуживает собственная эксплуатирующая организация «А-100 Комфорт». Специалисты следят за чистотой на улицах, во дворах и подъездах, ухаживают за растениями и оборудованием района, создавая уют и красоту для жителей.