«Спасите торт и хинкали!» В Минске предлагают несъеденные ресторанные блюда - разлетаются за минуты

Сервис «Смачнаежка» открылся в Минске 11 ноября. Его суть проста: столичные рестораны, кафе и пекарни за час до времени утилизации выставляют в телеграм-канале блюда или продукты с описанием, ценой и количеством порций, а подписчики покупают их со скидкой. Ожидается, что скидки будут до 75%. В акции попадают блюда, которые не дошли до покупателя: официант ошибся с заказом, курьер привез заказ, а заказчика не оказалось дома, или заведение приготовило на завтрак больше круассанов, чем смогло продать. Доставки нет, покупатель должен сам забрать еду в том или ином ресторане.

- Это не просрочка, а нормальная еда, - объясняет основательница проекта Ольга Гринева. - Мы делаем так, чтобы она не оказалась на мусорке, а была спасенной, поэтому указываем, до какого времени ее надо забрать. Ведь есть нормы СанПиНа, по которым ресторан после определенного времени должен еду утилизировать. Именно для того, чтобы до этого не доходило, и придуман этот проект.

Партнеры проекта предлагают разные блюда, от тортов до блюд грузинской кухни

Идея сервиса по спасению еды пришлась минчанам по вкусу: за первые два дня на него подписалось больше десяти тысяч человек, и их количество продолжает увеличиваться. Сегодня пятый день работы стартапа, и подписчиков уже 12 500.

- Я понимала, что идея нужная, но на такую активность расчета не было. Для меня это показатель востребованности. Например, вчера выставили тортик, и его спасли за минуту. Меня очень порадовало, что люди мотивированы на то, чтобы спасать еду. Я понимаю, что люди кидаются на скидки, но вместе с тем я понимаю, что очень важным мотивом для людей является то, что они вносят вклад в экологию планеты, - говорит Ольга Гринева. - Меня радует, что проект поддержали партнеры - рестораны и кафе. Даже сложно сосчитать количество звонков с предложениями о сотрудничестве. Звонков было так много, что телефон за полдня разрядился.

На данный момент у сервиса 10 партнеров, и сегодня прорабатываются договоры еще с тремя, а до конца года Ольга планирует привлечь к сотрудничеству 50 минских заведений.

Первые три дня предложений о спасении еды в телеграмм-канале было не очень много - предлагались 5 порций паштета из печени по 4 рубля и 14 порций тар-тара из говядины в стиле такито с кремом из авокадо и перцем чили по 10 рублей (в меню ресторана этот тар-тар стоит 15 рублей). За последние два дня количество предложений увеличилось - народ спас от утилизации пряники-раскраски по 2,50 - 5 рублей (скидка составила 50%), несколько порций языка с булгуром в устричном майо по 7 рублей (вместо 10), тар-тара с лососем и манго по 14 рублей (вместо 19), антикучоса из курицы по 7 рублей (вместо 13) и другие блюда. Всего за пять дней работы сервиса было выкуплено более 80 порций разной еды, половина из них - хинкали от грузинского ресторана со скидкой 30%, по цене от 3,49 до 4,69 рубля.

- Эта площадка создана не для того, чтобы еду продавать, а для того, чтобы ее спасать, - поясняет Ольга. - Когда я создавала канал, я предполагала, что в какой-то день может и вовсе не быть предложений, но с учетом того, что подбирается много партнеров, такой вариант вряд ли возможен.

На канале появляется все больше предложений: в первый день была одна акция, сегодня - уже десять

На создание «Смачнаежки» Ольгу сподвигло погружение в тему экологии и отходов - ее пиар-агентство в прошлом году плотно работало с оператором вторичных ресурсов.

- Я посещала полигон и была очень впечатлена тем, что там увидела. Узнав масштаб бедствия, я сейчас стремлюсь к минимальному потреблению пластика в своей жизни: не использую пластиковую зубную щетку - вместо нее у меня бамбуковая, везде хожу с эко-сумкой. Это отразилось на моем собственном восприятии мира. По статистике ООН, ежегодно выбрасывается больше 1 млрд тонн еды, на мой взгляд, это неправильно. Приложение, которое решает эту проблему, я увидела в Норвегии, и подумала, что это очень круто. Конечно, Беларусь не в той ситуации, чтобы бить в колокола, для белорусов есть более важные проблемы, но я понимаю, что и наши рестораны выбрасывают еду, поэтому решила применить этот опыт у нас.

Ольга подчеркивает, что не работает в каких-то маркетинговых целях и лично для себя в этом проекте главной задачей видит именно спасение еды.

- Конечно, есть расходы, которые мне хотелось бы окупать, то же обслуживание сайта. Но это не какая-та бизнес-модель, на которой я собираюсь заработать много денег. Поэтому для меня в первую очередь важен вопрос нужности. Самым же главным для меня показателем успешности станет тот момент, когда оператор скажет, что пищевых отходов стало в два раза меньше. Мне будет приятно считать, что я имела к этому отношение, - говорит Ольга Гринева.