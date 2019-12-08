2019-12-08T22:58:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«В декабре на неделю погаснет солнце». Откуда эти новости и что они означают?

СМИ тиражируют новость о том, что подобное явление бывает раз в 250 лет
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Ученый говорит, что сейчас Солнце не находится на пике активности, поэтому серьезных магнитных бурь не ожидаетсяУченый говорит, что сейчас Солнце не находится на пике активности, поэтому серьезных магнитных бурь не ожидаетсяФото: Павел МАРТИНЧИК
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В интернете гуляет новость том, что в декабре из-за сильных магнитных бурь на 6 - 7 дней погаснет Солнце, так как атмосфера не сможет пропускать до 90% солнечных лучей. Мы сможем всю эту неделю наблюдать смену цвета неба.

- Это откровенно фейковая новость, - говорит Максим Шундалов, доцент кафедры физической оптики и прикладной информатики физического факультета БГУ. - Основная часть ссылок ведет на российские новостные сайты, которые не указывают источники информации или ссылаются на какую-то организацию, которая называет себя «Академией Космопоиск». Она не имеет никакого отношения к Академии наук России. Поэтому никакого экспертного мнения в этих новостях нет. Что касается самой проблемы, действительно, есть такое понятие, как магнитные бури, были случаи, когда они приводили к сбоям в связи, помехам и так далее. Но на шесть дней или на десять минут солнце не может погаснуть в результате магнитной бури, это совершенно исключено.

Ученый поясняет, что есть такое понятие, как 11-летний цикл активности Солнца, и сильные магнитные бури происходят как раз во время пика солнечной активности:

- Такой пик был в 2014 году и ожидается через 11 лет, в 2025-м. А сейчас Солнце не находится в пике активности, поэтому очень сильных магнитных бурь, которые могли бы привести к серьезным проблемам, в ближайшие годы не будет.

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