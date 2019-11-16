7 вопросов о выборах 17 ноября: зачем нужны депутаты и можно ли заменить бюллетень

В этот раз безальтернативных округов нет. Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00, без обеда.

Накануне голосования «КП» адресовала наивные вопросы избирателя главе ЦИК Лидии Ермошиной.

1. Кого мы выбираем?

Предположим, вы слышали, что в стране сейчас проходят выборы: видели информационные щиты с агитацией или получили листовки в почтовые ящики. Но все равно не до конца понимаете, кто эти люди. Объясняем: в Беларуси обновляется состав нижней палаты парламента. Сейчас в Беларуси есть депутаты, но нынешние парламентарии досрочно покидают свои кресла. Из-за того, что президентские и парламентские выборы выпали на 2020 год, выборы решили развести и новых депутатов выбрать на год раньше.

По традиции отечественных электоральных компаний те депутаты, которые решили еще раз участвовать в выборах, обычно без проблем переизбираются. В этой кампании таких кандидатов 32. То есть совсем новых у нас будет 78 депутатов.

Глава ЦИК Лидия Ермошина.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Депутат поможет провести газ в село или построить поликлинику в плотном микрорайоне? Почему нам важно дойти на выборы? - уточнили мы у Лидии Михайловны.

- Нет. Такими полномочиями они не обладают. Основная функция парламентария - осуществлять законодательную деятельностью. Считаю, что подобный советский подход, когда депутаты должны строить, проводить и что-то лоббировать, вообще уже не современен. Депутаты избираются для того, чтобы создавать наиболее приемлемые законы, по которым будет развиваться общество. Для того чтобы определять стратегию развития этого общества, принимая различные программы, в том числе экономические и финансовые. Они встречаются с избирателями и доводят их мысли и чаяния именно путем принятия этих законов. А не решают вопросы, как адвокаты. Если люди думают, что можно прийти к депутату и отменить приговор суда, то это не так.

- Но местные проблемы, как, например, строительство завода, с ними можно обсудить?

- Они сталкиваются с местными проблемами, озвучивают их, это возможность доведения мнения людей до правительства. Но это не значит, что депутат может решить построить конкретную дорогу или дом. Парламент - это законодательный орган страны. Но депутаты могут оказывать содействие жителям избирательного округа при решении тех или иных вопросов в министерствах и ведомствах.

2. Какую отметку поставить в бюллетене?

Абсолютно любую - галочку, птичку, плюсик, минус и т. п.

- Главное, чтобы было понятно, - поясняет Лидия Михайловна. - Ставить надо не в любом месте, а в квадратике, который находится напротив фамилии того кандидата, который понравился.

3. Можно прийти на участок, но проголосовать против всех?

Да. Так делать можно. Графа «против всех» есть на всех бюллетенях. Исключения составляют безальтернативные округа: там два квадрата "за" и "против".

- Смысл голосовать «против всех» в том, чтобы выборы состоялись. Потому что 50-процентную явку никто не отменял, - говорит Лидия Михайловна. - Но на выбор конкретного человека эта отметка не влияет никак.

4. Что сделать с испорченным бюллетенем?

- Испорченным считается такой бюллетень, в котором значок проставлен более чем в одной графе, т. е. проставлен напротив фамилии двух кандидатов. Либо если проставлено в графе напротив кандидата и в графе «против всех», - говорит Лидия Михайловна. - Такой бюллетень признается недействительным, как и тот, который остался совсем пустым. Это означает, что избиратель не определился со своим волеизъявлением.

- А если заметил, что хотел за одного проголосовать, а потом оказалось, что за другого, и поставил две отметки?

- Нужно обратиться к избирательной комиссии, но до того, как опустил бюллетень в ящик для голосования. Они заменят бюллетень и признают его испорченным. Они потом его спишут, а избирателю выдадут новый. Переживать по этому поводу не надо. Главное не опустить в урну. Если избиратель опустил, а потом одумался и просит второй, ему уже никто не даст.

5. Что делать, если пришел на участок и не нашел себя в списке?

- В таком случае надо потребовать, чтобы включили в дополнительный список для голосования, - продолжает Лидия Ермошина. - Но для этого избирателю нужно быть только с паспортом. На основе, например, водительского удостоверения (см. БУДЬ В КУРСЕ!) выдадут бюллетень в том случае, если человек есть в списке для голосования.

На 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендуют больше 500 кандидатов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

6. Что делать, если в почтовом ящике не было приглашения идти на выборы?

- Такое бывает, не сработали комиссии, - говорит Лидия Ермошина. - Очень просто найти номер своего избирательного участка по мобильному приложению «Голосую»: там вводится город, район, дом. И обязательно будет указан избирательный округ и сведения о кандидатах в депутаты. Единственное, что программисты так и не смогли подключить программу к айфонам, приложение применяется только в андроидах. Бумажное приглашение не нужно брать с собой на участок - это только напоминание прийти на выборы.

7. Почему так много участков в школах?

- В школах проводятся выборы традиционно. Да и весь мир голосует в школах, это нигде не вызывает возмущения. У нас просто нет других помещений, - отвечает Лидия Ермошина. - Для выборов мы можем использовать в основном только государственные учреждения. Мы используем и библиотеки, и клубы. Недавно получили письмо с возмущением по поводу детского сада: насколько это гигиенично - делать участок там. Но если размещать участок в коммерческих зданиях - есть и такое, они без конца пишут письма и требуют возместить арендную плату. Но на это нет денег в бюджете, они не закладываются. В законе прямо указано, что помещение предоставляется безвозмездно. Ну а безвозмездно никто ничего не хочет предоставлять, кроме учреждений коммунальной собственности. Кроме этого, участок должен быть максимально приближен к месту проживания избирателей. Ну что может быть приближено в спальном районе к месту проживания избирателя, кроме школы?

БУДЬ В КУРСЕ!

По каким документам можно проголосовать?

- Паспорт;

- военный билет для военнослужащих срочной службы;

- служебное удостоверение госслужащего;

- пенсионное удостоверение с фотографией;

- студенческий билет с фотографией;

- справка из органов внутренних дел, если паспорт утрачен;

- водительское удостоверение.

КСТАТИ

В Минске на участках будет дегустация блюд и бесплатный чай

Традиционно во время выборов на участках можно что-то купить. В буфетах есть приличные скидки.

- Выездная торговля будет организована на всех избирательных участках столицы, - цитирует БелТА начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову. - Наряду с работой буфетов внутри помещений будет организована и торговля снаружи - на территориях, прилегающих к избирательным участкам с наиболее массовым количеством посетителей. Будут установлены лотки по продаже плодоовощной продукции и специализированные автомобили по продаже живой рыбы. Запланировано приготовление шашлыков и ухи. Мы проанализировали цены и уверены, что стоимость продукции будет гораздо ниже, чем сейчас в торговой сети Минска.

Обещают и торговлю отечественными товарами без наценок и со скидками.

Для детей будут организованы мастер-классы по созданию детских игрушек и свечей.