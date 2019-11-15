2019-11-16T14:55:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Знаменитый толстый кот и «Белавиа»: из Беларуси Виктор точно летел бы в багажном отсеке

Правила белорусского перевозчика еще более суровые, чем у «Аэрофлота», а в лоукостах - и того хуже
Виктор ПАЖИТОК
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Кот Виктор и его хозяин Михаил . Фото - соцсетиКот Виктор и его хозяин Михаил . Фото - соцсети
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В сети не утихают страсти вокруг истории, произошедшей с Михаилом Галиным и его котом. Напомним, 6 ноября рейсом «Аэрофлота» Михаил вместе со своим котом Виктором летел из Москвы во Владивосток. Виктор - кот более чем упитанный, 10 кило чистого веса. По правилам авиакомпании, на борт можно пронести кота весом не более 8 кг. И когда Михаилу не разрешили взять с собой в салон кота, он пошел на хитрость. Его друзья привезли в Шереметьево стройную кошечку Фиби, которую на стойке регистрации выдали за Виктора. После прохождения всех процедур животных снова поменяли, и Виктор с Михаилом полетели во Владивосток, причем бизнес-классом.

Когда Михаил поделился лайфхаком в соцсети, «Аэрофлот» лишил его бонусных миль. Зато вместо них он получил мировую славу - о его истории написали Washington Post, New York Times, Guardian и другие известные СМИ.

Упитанный кот Виктор стал героем интернет-мемов. Фото - соцсети

Упитанный кот Виктор стал героем интернет-мемов. Фото - соцсети

Мы заинтересовались: а каковы правила перевозки упитанных котиков, щеночков и прочих друзей человека в разных авиакомпаниях? Например, пускает ли «Белавиа» в салон пассажиров с котами на руках?

- Подробные правила перевозки животных есть на нашем сайте, - заметили в справочной службе авикомпании.

Оказалось, правила белорусского перевозчика более суровые, чем правила «Аэрофлота». Так, если российский перевозчик разрешает брать в салон кота или собаку весом до 8 кг, главное - чтобы питомец был в контейнере, то «Белавиа» взвешивает на стойке регистрации кота вместе с контейнером, и их общий вес не должен превышать 8 кг. Сам контейнер должен быть с водонепроницаемым дном и с вентиляционными отверстиями. Впрочем, если ваш любимец будет лететь с вами в салоне, то переноски могут быть и с мягкими стенками, главное - не превысить нормативные габариты 55х40х20 см. А вот в багаж питомца примут только в жестком контейнере, чтобы животное случайно не пострадало. Что еще важно: с маленьким котенком или щеночком на борт не пустят! Животное обязательно должно быть старше трех месяцев. Как бы вы ни пытались доказывать, что «ему уже четыре», никто на слово не поверит - надо обязательно иметь паспорт животного, ветеринарное свидетельство о прививках, микрочип и ветеринарный сертификат. Со всеми этими сопровождающими бумагами пассажир, который летит из Минска, должен обратиться в Смолевичский пограничный контрольный ветеринарный пункт (он находится прямо в аэропорту). Именно здесь при предъявлении всех документов поставят отметку об их наличии и разрешат перевозку.

На кота свалилась настоящая слава

На кота свалилась настоящая слава

Кстати, у кота Виктора, даже если бы он и весил меньше 8 кг, точно не было бы шансов на перелет в бизнес-классе «Белавиа» - белорусский перевозчик запрещает перевозку животных в бизнес-классе.

КСТАТИ

Лоукосты вообще не перевозят животных!

Единственной бюджетной авиакомпанией, которая разрешит взять с собой в салон кошечку или собачку, хорька или птичку (при весе питомца меньше 8 кг) - авиакомпания «Победа». Стоит эта услуга примерно 65 белорусских рублей.

Easy Jet, Wizz Air и Ryanair вообще не перевозят домашних животных, исключение делают для пассажиров с собаками-поводырями. А самые жесткие условия у AirAsia: по правилам авиакомпании, перевозка любых животных, в том числе собак-поводырей, запрещена.

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