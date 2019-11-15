«Что, сам доктор Быков из «Интернов»?» В Боровляны в детский онкоцентр приехал Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин с женой Ксенией устроили переполох (в хорошем смысле слова) в детском онкоцентре в Боровлянах.

- Ты думаешь, реально приедет?

- Ну да.

- Что, сам доктор Быков из «Интернов»?

- А может, не он, а похожий? - Не, вроде сказали, тот самый…

С врачами центра. Слева жена Ивана Охлобыстина - Ксения. Фото: Наталья ШИМКО

Такие диалоги предваряли встречу детишек, которые проходят сейчас лечение в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии, с известным актером, который сейчас снимается в Минске в телесериале «Вспышка» производства кинокомпании "ИКа фильм" по заказу телеканала НТВ.

- Вот так, без объявлений и подготовок, тихим поздним вечером к нам на огонек заехал российский актер, режиссер, публицист Иван Охлобыстин с супругой Ксенией. Всего не рассказать... Встреча была искренняя, позитивная, воодушевляющая, и лица детей улыбающиеся, светлые, с интересом и любопытством в глазах! Целый день обсуждаем встречу, вспоминаем, хохочем, обнимаемся, - написала на своей странице в Фейсбуке психолог онкоцентра Наталья Шимко.

Дети весь день обсуждали встречу с известным актером. Фото: Наталья ШИМКО

«Комсомолке» она рассказала, что это был первый визит Охлобыстина в центр.

- Надеюсь, не последний, он обещал. Эта идея была запущена во Вселенную многими людьми, мы давно об этом мечтали. Иван на постоянной основе делает это в Москве, жена Ивана Ксения вдохновляет на такие встречи. Но не у каждого артиста получается, нужно ж еще любить общаться, уметь открываться, уметь вдохновлять, не комплексовать, быть заинтересованным, уметь делиться энергией. Иван это умеет, знает, чувствует. Не каждый артист на это согласится.