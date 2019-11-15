Ректора и студентов бастовавшего вуза вызвали в прокуратуру

-Меня опрашивали сегодня на протяжении двух часов, столько же, но в другое время - других сотрудников университета и студентов, - рассказывает ректор МИУ Николай Суша. - Оказывается на такую акцию даже в стенах университета требуется разрешение Мингорисполкома. Эту акцию прокуратура квалифицирует как пикетирование.

11 ноября студенты МИУ вместо пар собрались в холле вуза с плакатами, чтобы высказать свое недовольство решением Департамента по контролю и качеству образования Министерства образования: в вузе говорят, что недочеты не влияют на качество образования, а тестами, которые написали студенты, они подтвердили свой уровень. Министерство же обвинило администрацию вуза в "подстрекательстве студентов". А позже заявило, что проблема не в отсутствии книг в библиотеке, о котором говорят в вузе, а в организации дистанционного обучения: на некоторых специальностях, по версии ведомства, нет ни одного студента. Несколько дней назад вуз подал апелляцию и ждет ответа от Министерства образования. Но пока что в МИУ получили только приглашение в прокуратуру.

- В силу требований статей 5 и 6 Закона "О массовых мероприятиях" массовые мероприятия могут проводиться только с разрешения Минского городского исполнительного комитета, - говорится в официальном предупреждении за подписью зампрокурора Минска Казимир Кежун.

В предупреждении Николае Суше предъявляют, что он "не только не принял мер к прекращению несанкционированного массового мероприятия, но и являлся его участником" и предупреждают:

- В случае совершения аналогичных нарушений вы можете быть привлечены к административной ответственности, - говорится в документе.

Наказание по статье, о которой говорится в документе, - до 40 базовых величин или административный арест.