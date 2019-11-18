Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - программа длительной рассрочки действует только до конца года. Но еще есть шанс купить собственную квартиру и сделать себе прекрасный новогодний подарок! Например, в доме «Танго» квартала «Мировых танцев».

ТАНГО: ТВОЙ ШАГ К МЕЧТЕ - В РИТМЕ ТАНЦА!.

Четыре простых шага к мечте - словно ритмичные движения аргентинского танца. И вот вы уже обладатель собственной квартиры!

Шаг первый: почему комплекс «Минск Мир»?

Потому что самый масштабный многофункциональный комплекс Европы - это настоящий город в городе. Здесь будет создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни и ведения бизнеса. Две станции метро, многочисленные маршруты общественного транспорта и широкие магистрали обеспечат связь с любой точкой столицы. Школы, детские сады, поликлиники и медицинский центр, многочисленные магазины, кафе, рестораны, объекты сферы услуг - без них немыслима жизнь современного человека.

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни.

Спортивные сооружения, игровые и тренировочные площадки, велодорожки, которые свяжут каждый квартал, - для любителей здорового образа жизни. Многоэтажные паркинги и множество плоскостных автостоянок - для автомобилистов. Огромный современный парк - для прогулок с детьми, семейных променадов, романтических свиданий. Здесь будет построен самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр. И именно здесь уже в декабре начнется возведение Международного финансового центра Minsk World - делового сердца столицы, которое обеспечит привлечение инвестиций и создание тысяч новых престижных рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World.

Шаг второй: услышать ритмы квартала «Мировых танцев»!

Квартал «Мировых танцев» обладает рядом неоспоримых преимуществ. На территории квартала будут находиться две большие школы. В соседних кварталах запроектированы детские сады - те, у кого есть дети, высоко оценят этот факт.

Квартал «Мировых танцев».

Здесь будет все необходимое для занятий спортом и отдыха. Неподалеку - большой парковый комплекс. Детские площадки с современными аттракционами и тренажерами - прямо во дворах.

Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки - с горками, лесенками, специальным мягким покрытием.

А припарковать машину можно будет не только на стоянках по периметру квартала, но и в расположенном в шаговой доступности крытом паркинге.

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан.

Шаг третий: выбрать дом «Танго».

Дом «Танго» пользуется немалым спросом у покупателей - на сегодняшний день в нем осталось всего несколько десятков свободных квартир.

Дом «Танго».

В здании будет четыре секции - 16, 17 и 19 этажей. А характеристики этого дома говорят сами за себя:

- квартиры свободной планировки - спланировать жилое пространство каждый сможет в соответствии со своим вкусом и предпочтениями;

- остекленные лоджии и панорамные окна со специальными детскими замками для безопасности ребенка наполнят квартиру светом и воздушностью;

Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью.

- в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, есть собственный вход и терраса - будто в загородном доме;

- все подъезды дома сквозные - выйти можно как на улицу, так и в тихий двор;

Все подъезды дома сквозные.

Во всех домах, которые возводит «Дана Холдингз», используются современные скоростные бесшумные лифты.

- дизайнерское лобби, в котором обыгрывается тема танго, - это стойка консьержа, зона ожидания гостей, туалетная комната с пеленальным столиком и специальное место для хранения детских колясок и велосипедов;

Дизайнерское лобби дома «Танго».

- высокая степень безопасности обеспечит видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.

Шаг четвертый: поспешить в отдел продаж!

В доме «Танго» до Нового года можно успеть купить квартиру в рассрочку на 10 лет! Это, пожалуй, самый удобный финансовый инструмент прямо от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, это в том числе возможно и с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 10 лет - это 120 равных выплат. Но помните - эта программа завершается 31 декабря!

Выгодный кредит от банков-партнеров - срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Скидки - приобрести квартиру можно за собственные средства со скидкой до 15%. На скидки могут также рассчитывать многодетные семьи.

Четыре важных шага - и квартира в доме «Танго» уже ваша!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Танго» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 (17) 269-32-90, +375 (17) 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.