2019-11-19T00:15:59+03:00
Минск
КП Беларусь

«Танго»: Твой шаг к мечте – в ритме танца!

Рассрочка до 10 лет на покупку квартир стала, без преувеличения, самым громким предложением на отечественном рынке недвижимости
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Но все хорошее когда-нибудь заканчивается - программа длительной рассрочки действует только до конца года. Но еще есть шанс купить собственную квартиру и сделать себе прекрасный новогодний подарок! Например, в доме «Танго» квартала «Мировых танцев».

ТАНГО: ТВОЙ ШАГ К МЕЧТЕ - В РИТМЕ ТАНЦА!.

Четыре простых шага к мечте - словно ритмичные движения аргентинского танца. И вот вы уже обладатель собственной квартиры!

Шаг первый: почему комплекс «Минск Мир»?

Потому что самый масштабный многофункциональный комплекс Европы - это настоящий город в городе. Здесь будет создана вся инфраструктура, необходимая для комфортной жизни и ведения бизнеса. Две станции метро, многочисленные маршруты общественного транспорта и широкие магистрали обеспечат связь с любой точкой столицы. Школы, детские сады, поликлиники и медицинский центр, многочисленные магазины, кафе, рестораны, объекты сферы услуг - без них немыслима жизнь современного человека.

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни.

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - это город в городе, в котором будет все необходимое для комфортной жизни.

Спортивные сооружения, игровые и тренировочные площадки, велодорожки, которые свяжут каждый квартал, - для любителей здорового образа жизни. Многоэтажные паркинги и множество плоскостных автостоянок - для автомобилистов. Огромный современный парк - для прогулок с детьми, семейных променадов, романтических свиданий. Здесь будет построен самый большой в Беларуси торгово-развлекательный центр. И именно здесь уже в декабре начнется возведение Международного финансового центра Minsk World - делового сердца столицы, которое обеспечит привлечение инвестиций и создание тысяч новых престижных рабочих мест.

Международный финансовый центр Minsk World.

Международный финансовый центр Minsk World.

Шаг второй: услышать ритмы квартала «Мировых танцев»!

Квартал «Мировых танцев» обладает рядом неоспоримых преимуществ. На территории квартала будут находиться две большие школы. В соседних кварталах запроектированы детские сады - те, у кого есть дети, высоко оценят этот факт.

Квартал «Мировых танцев».

Квартал «Мировых танцев».

Здесь будет все необходимое для занятий спортом и отдыха. Неподалеку - большой парковый комплекс. Детские площадки с современными аттракционами и тренажерами - прямо во дворах.

Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки - с горками, лесенками, специальным мягким покрытием.

Во дворах будут отлично оборудованные детские площадки - с горками, лесенками, специальным мягким покрытием.

А припарковать машину можно будет не только на стоянках по периметру квартала, но и в расположенном в шаговой доступности крытом паркинге.

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан.

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан.

Шаг третий: выбрать дом «Танго».

Дом «Танго» пользуется немалым спросом у покупателей - на сегодняшний день в нем осталось всего несколько десятков свободных квартир.

Дом «Танго».

Дом «Танго».

В здании будет четыре секции - 16, 17 и 19 этажей. А характеристики этого дома говорят сами за себя:

- квартиры свободной планировки - спланировать жилое пространство каждый сможет в соответствии со своим вкусом и предпочтениями;

- остекленные лоджии и панорамные окна со специальными детскими замками для безопасности ребенка наполнят квартиру светом и воздушностью;

Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью.

Остекленные лоджии и панорамные окна наполнят квартиру светом и воздушностью.

- в некоторых квартирах, расположенных на первом этаже, есть собственный вход и терраса - будто в загородном доме;

- все подъезды дома сквозные - выйти можно как на улицу, так и в тихий двор;

Все подъезды дома сквозные.

Все подъезды дома сквозные.

Во всех домах, которые возводит «Дана Холдингз», используются современные скоростные бесшумные лифты.

Во всех домах, которые возводит «Дана Холдингз», используются современные скоростные бесшумные лифты.

- дизайнерское лобби, в котором обыгрывается тема танго, - это стойка консьержа, зона ожидания гостей, туалетная комната с пеленальным столиком и специальное место для хранения детских колясок и велосипедов;

Дизайнерское лобби дома «Танго».

Дизайнерское лобби дома «Танго».

- высокая степень безопасности обеспечит видеонаблюдение в доме и на придомовой территории.

Шаг четвертый: поспешить в отдел продаж!

В доме «Танго» до Нового года можно успеть купить квартиру в рассрочку на 10 лет! Это, пожалуй, самый удобный финансовый инструмент прямо от застройщика. Покупателю необходимо внести 30% стоимости жилья, это в том числе возможно и с помощью партнерского банковского кредита. Остальная сумма выплачивается равными частями ежемесячно на протяжении выбранного срока. Для 10 лет - это 120 равных выплат. Но помните - эта программа завершается 31 декабря!

Выгодный кредит от банков-партнеров - срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 5,49% в первый год или 6,99% в первые два года.

Скидки - приобрести квартиру можно за собственные средства со скидкой до 15%. На скидки могут также рассчитывать многодетные семьи.

Четыре важных шага - и квартира в доме «Танго» уже ваша!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Танго» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 (17) 269-32-90, +375 (17) 39-39-465.

ИООО «Дана Астра». УНП 191295361.

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