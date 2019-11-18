«Тут, похоже, не троечка, а двоечка»: как в Минске прошел скандальный спектакль с Ольгой Бузовой

В столичном Доме офицеров показали комедию «Мужчина нарасхват», в которой играет в прямом смысле слова звездный состав: резидент Comedy Club Антон Лирник (он же участник комического «Дуэта имени Чехова»), самые известные участники команды КВН «Уездный город» Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Ну и вишенка на торте - телеведущая, а теперь уже и певица Ольга Бузова.

Оля в спектакле предстает во всей красе. Фото: личный архив

Понятно, что добрая половина зала пришла посмотреть на свою любимицу. Но спектакль, на удивление, оказался смешным и провокационным. Сюжет закручен вокруг любовного треугольника, в который поневоле вовлекаются все новые участники. Все, что характерно для комедии положений, доведено здесь до абсурда. Переодевания мужчин-актеров в женщин, двусмысленные диалоги и позы Ольги Бузовой, которую раздевают до нижнего белья (ей к этому, в общем-то, и не привыкать).

Героиня Полина, которую играет Ольга Бузова, постоянно попадает в двусмысленные комичные ситуации. Фото: личный архив

Актеры в Минске решили похулиганить и наполнили спектакль белорусскими реалиями: квартира, где происходит действо, находится на пр. Независимости, 25, а один из героев живет «в Бобруйске, это пригород Минска». В спектакле упоминают скидочную карточку «Евроопта», минский бар "Койот", микрорайон Шабаны и санаторий на озере Нарочь. А семейные трусы, конечно же, из белорусского трикотажа.

Но особенно досталось Ольге Бузовой. В сцене, где ее будто бы огрели мешком, после чего она теряет сознание, Евгений Никишин шутит в зал: «Сейчас половина Беларуси нам спасибо скажет». Дальше Евгений, собираясь делать Ольге искусственное дыхание, положил ей руки на грудь и вдруг сказал: «Кажется, все пошло не по сценарию». Зал прыснул от смеха, включая самих актеров.

- У тебя по ОБЖ что было, троечка? Но тут, похоже, двоечка, - нашелся Антон Лирник.

Ольга за кулисами со своими партнерами по спектаклю. Кадр из видео Ольги.

«Спасибо огромное за ваши овации, цветы, смех», - написала после спектакля в своем Инстаграме Ольга Бузова. Зеленый спектакль в Минске ей, судя по всему, понравился. А еще в Инстаграм Ольга выложила видео, где за кулисами Дома офицеров разучивает с партнерами по сцене свою новую песню.