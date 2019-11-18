2019-11-18T12:49:43+03:00
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КП Беларусь

«Тут, похоже, не троечка, а двоечка»: как в Минске прошел скандальный спектакль с Ольгой Бузовой

Актеры в спектакле "Мужчина нарасхват" с удовольствием подшучивали над известной блогершей [фото+видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Евгений Никишин во время спектакля постоянно подшучивал над Бузовой. Фото: личный архивЕвгений Никишин во время спектакля постоянно подшучивал над Бузовой. Фото: личный архив
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В столичном Доме офицеров показали комедию «Мужчина нарасхват», в которой играет в прямом смысле слова звездный состав: резидент Comedy Club Антон Лирник (он же участник комического «Дуэта имени Чехова»), самые известные участники команды КВН «Уездный город» Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Ну и вишенка на торте - телеведущая, а теперь уже и певица Ольга Бузова.

Оля в спектакле предстает во всей красе. Фото: личный архив

Оля в спектакле предстает во всей красе. Фото: личный архив

Понятно, что добрая половина зала пришла посмотреть на свою любимицу. Но спектакль, на удивление, оказался смешным и провокационным. Сюжет закручен вокруг любовного треугольника, в который поневоле вовлекаются все новые участники. Все, что характерно для комедии положений, доведено здесь до абсурда. Переодевания мужчин-актеров в женщин, двусмысленные диалоги и позы Ольги Бузовой, которую раздевают до нижнего белья (ей к этому, в общем-то, и не привыкать).

Героиня Полина, которую играет Ольга Бузова, постоянно попадает в двусмысленные комичные ситуации. Фото: личный архив

Героиня Полина, которую играет Ольга Бузова, постоянно попадает в двусмысленные комичные ситуации. Фото: личный архив

Актеры в Минске решили похулиганить и наполнили спектакль белорусскими реалиями: квартира, где происходит действо, находится на пр. Независимости, 25, а один из героев живет «в Бобруйске, это пригород Минска». В спектакле упоминают скидочную карточку «Евроопта», минский бар "Койот", микрорайон Шабаны и санаторий на озере Нарочь. А семейные трусы, конечно же, из белорусского трикотажа.

Но особенно досталось Ольге Бузовой. В сцене, где ее будто бы огрели мешком, после чего она теряет сознание, Евгений Никишин шутит в зал: «Сейчас половина Беларуси нам спасибо скажет». Дальше Евгений, собираясь делать Ольге искусственное дыхание, положил ей руки на грудь и вдруг сказал: «Кажется, все пошло не по сценарию». Зал прыснул от смеха, включая самих актеров.

- У тебя по ОБЖ что было, троечка? Но тут, похоже, двоечка, - нашелся Антон Лирник.

Ольга за кулисами со своими партнерами по спектаклю. Кадр из видео Ольги.

Ольга за кулисами со своими партнерами по спектаклю. Кадр из видео Ольги.

«Спасибо огромное за ваши овации, цветы, смех», - написала после спектакля в своем Инстаграме Ольга Бузова. Зеленый спектакль в Минске ей, судя по всему, понравился. А еще в Инстаграм Ольга выложила видео, где за кулисами Дома офицеров разучивает с партнерами по сцене свою новую песню.

buzova86buzova86
В Минске показали скандальный спектакль с Ольгой Бузовой
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