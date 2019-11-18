Разница - до 65 евро! «Белавиа» ввела безбагажные билеты, они дешевле обычных

Белорусские путешественники ждали этого давно. И, наконец, дождались: с 18 ноября «Белавиа» переходит на новую структуру тарифов, которая позволит пассажирам самостоятельно выбирать набор услуг для перелета. Самое главное нововведение - появление безбагажных тарифов. Количество мест и стоимость авиабилетов в различных тарифных брендах будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов.

Разница между стоимостью безбагажного перелета и перелета с багажом «туда-обратно» будет составлять до 65 евро в зависимости от направления. Например, минимальная стоимость билета «туда-обратно» без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (с багажом - от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки «туда-обратно» без багажа будет начинаться от 166 евро (с багажом – от 204 евро), из Минска в Киев – авиабилет «туда-обратно» без багажа - от 109 евро (с багажом – 139 евро).

Теперь все тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес». В тарифных «Промо» и «Лайт» будут самые дешевые билеты. Оба тарифа дают возможность бесплатно перевезти только ручную кладь до 10 кг. При необходимости покупки багажа стоимость провоза одного чемодана снижена с 50 до 25 евро для этих тарифов.

Теперь все тарифы авиакомпании разделены на пять групп: «Промо», «Лайт», «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

В тарифы группы «Смарт» уже включен бесплатный провоз не только одного места ручной клади весом до 10 кг, но и зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Тарифы «Смарт» также предполагают возможность бесплатного предварительного выбора отдельных категорий мест на борту самолета.

Условия тарифа «Флекс» предполагают, кроме бесплатного провоза ручной клади, бесплатный провоз одного места багажа весом до 32 кг. Услуга предварительного выбора места в салоне, а также изменения даты вылета и возврата билета предоставляются бесплатно.

«Бизнес» тариф включает в себя наибольшее количество услуг: бесплатный провоз двух мест ручной клади весом не более 10 кг каждое и двух мест зарегистрированного багажа весом до 32 кг каждое, бесплатный предварительный выбор места на борту и возможность изменения и возврата билета до и после вылета. Кроме того, авиакомпания предлагает пассажирам, путешествующим по тарифу «Бизнес», приоритетную посадку, обслуживание в бизнес-зале и отдельную стойку регистрации.

Спортивное снаряжение бесплатно можно перевести по тарифам групп «Смарт», «Флекс» и «Бизнес».

БУДЬ В КУРСЕ!

Острые, режущие и колющие предметы в единственную кладь положить не получится

Новые правила тарифов распространяются на авиабилеты, приобретенные с 18 ноября. К авиабилетам, оформленным ранее, применяются правила, действовавшие на момент покупки авиабилета. В то же время новые правила по размерам каждого места ручной клади с 18 ноября будут применяться ко всем авиабилетам.

В течение непродолжительного периода тестирования авиакомпания будет внимательно следить за оперативным устранением возможных ошибок, с учетом полученного опыта вносить дополнения и изменения в работу новой концепции.

Обращаем ваше внимание, что по безбагажным тарифам ручную кладь нельзя будет сдавать в багаж. В связи с этим необходимо заранее ознакомиться с правилами провоза ручной клади, которые сохраняются, как и прежде: запрещен провоз всех острых, режущих и колющих предметов, взрывчатых веществ, сжатых и сжиженных газов. В ручной клади разрешается провозить жидкости общим объемом 1 литр в упаковках не более 100 мл.