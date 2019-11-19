ТОП-5 самых «толстых» котов Беларуси: почти десять килограмм красоты, грации и хорошего настроения

«Что? С толстым котом нельзя в салон самолета? Долой дискриминацию котов!» - решили мы и объявили акцию в поддержку упитанных усатых и полосатых.

Котики в "Комсомолке".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Петя

Первым в пресс-центре «Комсомолки» появился британец Петя. И сходу покорил всех и своей красотой, и бабочкой на шее. А еще своей должностью - он главный в гостинице для животных, которой занимается его хозяйка Ольга Азеренок.

Кот Петя со своей хозяйкой Ольгой Азаренок, владелицей гостиницы для котиков My Red Cat.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ему шесть с половиной лет, ко мне он попал в возрасте пяти лет, я взяла его с передержки, - рассказала Ольга. - Прежние хозяева, видимо, держали его далеко не в самых лучших условиях, у кота начался синдром блокадника - он постоянно хотел есть, боялся, что рано или поздно его могут лишить корма. В результате за несколько месяцев сильно поправился, он весил больше 7 кило. Пришлось сажать его на диету, подбирать сбалансированный рацион.

Мы взвесили Петю. Сегодня вес ухоженного и довольного жизнью кота - 6,1 кг.

Барт

Едва Петя прошел процедуру взвешивания, как в редакции появился британский метис Барт.

- Ему семь лет, - представил своего питомца Сергей Мартыненко. - Он, конечно, настоящий член семьи. Вес Барта - 5,5 кг.

Британский метис Барт любимчик семьи Мартыненко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джессика

- Родственники нашли в лесу несколько котят. Позвонили нам, рассказали. Мы изначально ехали за котенком, но когда увидели эту крошку-кошечку, решение пришло сам собой. Сердцу не прикажешь. Она уникальной породы - белорусская лесная, - улыбается хозяйка Джессики Валентина Селиванова.

Котики в "Комсомолке".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Джессика, как настоящая леди, не очень хотела взвешиваться на публике и делать свой вес достоянием общественности. Но конкурс есть конкурс. По секрету: вес белорусской лесной кошечки (ей всего пять с половиной месяцев) - 2,2 кг.

Шнапс

Четырехлетний экзот Шнапс (4,3 кг) был похож на плюшевую игрушку.

Вес черного экзота Шнапса - 4,3 кг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ричи

Канадский сфинкс Ричи еще котенок - ему 10 месяцев. Весы показали 3,6 кг.

Канадский сфинкс Ричи, судя по его одежде, уже в предвкушении Нового года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Серега

По британскому метису Сереге сразу было понятно - серьезная заявка на победу. Хозяин холеного кота Александр Шемистюк рассказал, что питомцу восемь с половиной лет, в быту он неприхотлив, характер нордический, стойкий. Работа редакции остановилась, взвешивание Серега стоически прошел под прицелом нескольких десятков глаз. Барабанная дробь! 8,4 кг! Замечаем, что в салон самолета Серегу не пустят, придется лететь в качестве багажа.

Метис Сергей - один из рекордсменов акции "КП".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Он это переживет, Серега сильный мужественный парень, - смеется хозяин.

Шелли

- Ей семь лет, мы взяли ее из приюта, - рассказывает хозяйка кошечки Екатерина Чернявская. – Приехали - и, знаете, она сам к нам вышла. Думаю, это не мы ее, а она нас выбрала. Шелли - самая простая «дворянка», но, конечно, всеобщая любимица.

Мисс очарование конкурса "дворянка из приюта" Шелли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Она у нас подрабатывает доктором. Моя дочь собиралась на отдых и неожиданно сильно разболелась: горло, температура. Что делать? Думали, надо будет сдавать путевку. И что вы думаете? Шелли несколько дней ложилась дочери в район горла, не поверите - все как рукой, точнее, кошачьей лапкой, сняло! С тех пор у нас в семье появился неологизм - все будет «шеллиндосно». Это значит отлично, здорово. У Шелли специфические вкусовые пристрастия: она ест только недорогой паштет определенной марки, мы смеемся, говорим, что в его составе, наверное, самые свежие мышки.

Барон Сокол Парк

Появление этого котика произвело фурор. Хозяйка мейн-куна Барона Сокола Парка Юлия Любимова с трудом удерживала весомого питомца на руках.

- Дома мы, конечно, зовем его попроще - Куня, - улыбается Юлия. - Коты этой породы, как я знаю, достигают 120 сантиметров в длину. Наш Куня - уже 118, ему пять лет. Его папа - а кота мы брали в питомнике в Москве - тоже крупный, весил 14 кило. Куня по характеру - настоящий флегматик, ни разу не видела, чтобы он даже когти выпустил.

Мейн-кун Барон Сокол Парк, он же Куня.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Много он кушает?

- Нет, на удивление. У нас раньше был кот в два раза меньше по размеру, но вот ел он в два раза больше Куни. Любит мясо, иногда сухой корм, но все в умеренных количествах.

Настал ответственный момент - взвешиваем Куню. Вот он, рекорд дня - 10,2 кг.

Домашние питомцы приносят в дом радость и счастье.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Моисей

- Знакомьтесь, это порода «помойка-кун», - смеется Ольга Родионова, хозяйка ухоженного рыжего питомца. - Мы зовем его просто Монька.

Отправляем Моньку на весы - 7,8 кило.

Взвешивание Моисея - Моньки заставило поволноваться всех, особенно владельцев Куни.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Арчибальд

Под самый занавес нашей акции в пресс-центр «Комсомолки» стремительно вошла Наталья Трошина с Арчибальдом на руках. Восьмилетний Арчи не очень хотел вставать на весы, но пришлось. Вес - 9,4 кг.

Как показало взвешивание, вес Арчибальда 9,4 кило.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Надо было его перед выездом к вам усиленно покормить, - смеется Наталья, - уверена, что он просто перенервничал в дороге и похудел в пути.

Куня принес своим хозяевам заслуженные призы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Котики в "Комсомолке".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

1 место - мейн-кун Барон Сокол Парк (он же Куня) получил наполнитель комкующийся Pi-Pi Delux Fresh Grass,5 кг + Pi-Pi Delux Clean cotton , 5 кг + скидка 25 % в течение всего 2020 года на наполнители бренда Pi-Pi Bent иPi-Pi Delux в магазине ГиперZOO г. Минск, ул. Уборевича, 95 А.

2 место - Арчибальд, наполнитель Pi-Pi Bent «Сенсация свежести», 5 кг + Pi-Pi Bent «Нежный прованс», 5 кг

3 место - британский метис Серега, наполнитель Pi-Pi Bent «Морской бриз», 5 кг

4 и 5 места - наполнитель Pi-Pi Bent «Классик», 5 кг и Pi-Pi Bent «Банан», 5 кг

Наши победители.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подарки были предоставлены ООО «Лидинг» (лидер продажам бентонитовых наполнителей в России) и ЧТУП «Тузик» (официальный дистрибьютер российской компании на территории Республики Беларусь).

Ну и, конечно, все участники акции и их хозяева получают в подарок квартальную подписку на «толстушку»!

Кстати, подписаться на «Комсомолку» можно через интернет: ЖМИТЕ СЮДА >>>

Кроме того, каждый участник, весом до 8 кг получил 10% скидку на проживание в гостинице для котиков My Red Cat, а хозяевам победителя Куни досталось книга Е. Клюсовец «Кот. Инструкция по применению».

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